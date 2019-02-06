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Какие предметы ни в коем случае нельзя поднимать с земли

Таких вещей всего десять, говорят эзотерики

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 08:28
Некоторые вещи нельзя поднимать с земли, если найдете Фото: depositphotos
Некоторые вещи нельзя поднимать с земли, если найдете
Фото: depositphotos

Есть находки, которые лучше не брать в руки, а тем более не приносит их в дом. Вы не знает, какую энергетику таит в себе эта вещь, и не наложена ли на нее негативная программа. В данной статье хочется заострить внимание на 10 находках, которые лучше обходить стороной.

  • Иголки, булавки и другие острые предметы

По словам эзотериков, в большинстве своем режущие и колющие предметы не потеряны владельцами, а именно выброшены. Дело в том, что всевозможные иголки и булавки вбирают в себя весь негатив дома и болезни его хозяев. "Очищая" такие жилища, медиумы и экстрасенсы часто советуют избавиться от острых предметов, да еще и делают на них заговор.

  • Нательный крестик

Человеку, нашедшему чужой нательный крестик, не стоит поднимать его с земли, и уж тем более не стоит надевать его на себя. В этом случае крестик может превратиться в мощное энергетическое оружие, которое способно изменить судьбу человека, сделав ее подобной той, что предназначалась истинному владельцу.

  • Браслеты

Браслет – не обычное украшение. Это своеобразный оберег, который защищает хозяина от различного негатива, впитывая его в себя. В определенный момент браслет переполняется негативом, вследствие чего спадает с руки или рвется. Можно только представить, какая лавина негатива выплеснется на человека, подобравшего подобную находку.

  • Ключи

Довольно часто ключи используются во время заговоров, когда по просьбе владельца медиум "запирает" все его беды и несчастья, после чего ключи выбрасываются прочь.

  • Часы

Этот предмет, помимо энергетики своего хозяина, проникает и в его биополе. Поэтому, человек, надевший на себя подобную находку, рискует разрушить собственное биополе и получить болезни хозяина, от которых тот страдал в период ношения аксессуара.

  • Старинные монеты

Часто такие монеты "запрограммированы" на разорение своего хозяина. Подняв такую находку с земли, можно довести себя до полного разорения, так и не поняв, что стало причиной финансового краха.

  • Зеркала

Если зеркало оказалось выброшенным на улицу, его не только нельзя поднимать, в него опасно заглядывать. Ну и совсем уж не стоит поднимать разбитое зеркало с земли. И неважно было ли зеркало заговорено, и какую память хранит в себе. Человек, нашедший такой предмет, находится в опасности и может столкнуться с тяжелым недугом.

  • Украшения из драгоценных металлов

Как вы уже поняли, металлы очень хорошо впитывают энергию своего хозяина. В этом плане человек, который найдет на улице кольцо, брошь или цепочку, вместе с драгоценной находкой рискует заполучить и всевозможные несчастья бывшего владельца, а может быть даже его болезни.

  • Куклы и мягкие игрушки, сделанные своими руками

В былые времена чтобы избавить дом от нечистой силы, хозяин собственными руками изготавливал фигурку человека, которую затем заговаривали и выбрасывали на перекрестке дорог. А что если такая злая находка попадет в ваш дом? Более того, каждый знает, какие манипуляции проделывают опытные колдуны с куклой Вуду. Где гарантия, что подобная кукла не попадет вам в руки? Счастья такая безумная находка вам точно не принесет.

  • Расчески

Расческа относится к предметам "повышенной опасности". Активно используя такой предмет в приворотах и магических обрядах. Подобрав такую находку на улице, вы можете совершить фатальную ошибку, о которой впоследствии будете горько сожалеть.

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Источник: Клубер
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