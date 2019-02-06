Какие предметы ни в коем случае нельзя поднимать с земли

Таких вещей всего десять, говорят эзотерики

Некоторые вещи нельзя поднимать с земли, если найдете Фото: depositphotos

Есть находки, которые лучше не брать в руки, а тем более не приносит их в дом. Вы не знает, какую энергетику таит в себе эта вещь, и не наложена ли на нее негативная программа. В данной статье хочется заострить внимание на 10 находках, которые лучше обходить стороной.

Иголки, булавки и другие острые предметы

По словам эзотериков, в большинстве своем режущие и колющие предметы не потеряны владельцами, а именно выброшены. Дело в том, что всевозможные иголки и булавки вбирают в себя весь негатив дома и болезни его хозяев. "Очищая" такие жилища, медиумы и экстрасенсы часто советуют избавиться от острых предметов, да еще и делают на них заговор.

Нательный крестик

Человеку, нашедшему чужой нательный крестик, не стоит поднимать его с земли, и уж тем более не стоит надевать его на себя. В этом случае крестик может превратиться в мощное энергетическое оружие, которое способно изменить судьбу человека, сделав ее подобной той, что предназначалась истинному владельцу.

Браслеты

Браслет – не обычное украшение. Это своеобразный оберег, который защищает хозяина от различного негатива, впитывая его в себя. В определенный момент браслет переполняется негативом, вследствие чего спадает с руки или рвется. Можно только представить, какая лавина негатива выплеснется на человека, подобравшего подобную находку.

Ключи

Довольно часто ключи используются во время заговоров, когда по просьбе владельца медиум "запирает" все его беды и несчастья, после чего ключи выбрасываются прочь.

Часы

Этот предмет, помимо энергетики своего хозяина, проникает и в его биополе. Поэтому, человек, надевший на себя подобную находку, рискует разрушить собственное биополе и получить болезни хозяина, от которых тот страдал в период ношения аксессуара.

Старинные монеты

Часто такие монеты "запрограммированы" на разорение своего хозяина. Подняв такую находку с земли, можно довести себя до полного разорения, так и не поняв, что стало причиной финансового краха.

Зеркала

Если зеркало оказалось выброшенным на улицу, его не только нельзя поднимать, в него опасно заглядывать. Ну и совсем уж не стоит поднимать разбитое зеркало с земли. И неважно было ли зеркало заговорено, и какую память хранит в себе. Человек, нашедший такой предмет, находится в опасности и может столкнуться с тяжелым недугом.

Украшения из драгоценных металлов

Как вы уже поняли, металлы очень хорошо впитывают энергию своего хозяина. В этом плане человек, который найдет на улице кольцо, брошь или цепочку, вместе с драгоценной находкой рискует заполучить и всевозможные несчастья бывшего владельца, а может быть даже его болезни.

Куклы и мягкие игрушки, сделанные своими руками

В былые времена чтобы избавить дом от нечистой силы, хозяин собственными руками изготавливал фигурку человека, которую затем заговаривали и выбрасывали на перекрестке дорог. А что если такая злая находка попадет в ваш дом? Более того, каждый знает, какие манипуляции проделывают опытные колдуны с куклой Вуду. Где гарантия, что подобная кукла не попадет вам в руки? Счастья такая безумная находка вам точно не принесет.

Расчески

Расческа относится к предметам "повышенной опасности". Активно используя такой предмет в приворотах и магических обрядах. Подобрав такую находку на улице, вы можете совершить фатальную ошибку, о которой впоследствии будете горько сожалеть.

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