Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Какие типы друзей существуют: их только два

Часто бывает трудно понять, кто из них кто

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:34
Друзья важны в жизни человека. Фото: depositphotos
Друзья важны в жизни человека.
Фото: depositphotos

Сегодня, 9 июня, отмечается Международный день друзей. Дружба – это важный фактор в жизни любого человека. Но, как оказывается, существует только два типа дружеских отношений: друг-единомышленник и друг-попутчик. 

Как понять, кто именно перед вами находится и кто является вашей родственной душой, а кого нужно вовремя отпустить?

Какие типы друзей существуют
Какие типы друзей существуют
Фото: Pixabay

Прежде всего вам нужно уяснить для себя, что нет ничего плохого в том, если с кем-то на определенном этапе жизненного пути ваши дороги разойдутся в разные стороны. Все люди эгоистичны, и это просто образ жизни и выбор. Мало того, время от времени эгоистичным быть даже необходимо и полезно.

Если у вас есть друг-единомышленник, он всегда будет рядом с вами. Такие люди обеспечивают гармонию. Они появляются в вашей жизни и удивляют вас, поскольку делятся с вами своими знаниями и опытом, а также учат эмпатии. Их жизненные уроки, переживания и истории зачастую в чем-то схожи с вашими. Принимая вашу дружбу, они соглашаются расти вместе с вами, а вы, в свою очередь, растёте и развиваетесь вместе с ними.

Читайте также
Для друзей и влюбленных: четыре способа быть ближе даже на расстоянии

Друг-попутчик – это тоже ценный человек в вашей жизни, но у вашей совместной истории другой финал. Такие люди встречаются на вашем пути с определенной целью. Они преподают вам важный урок. Возможно, они помогают вам справляться со стрессом или открыть и понять самих себя. Они учат вас каким-то ценностям, и вы также чему-то учите их. Когда ваша совместная миссия закончена, вы расходитесь каждый в своем направлении.

Часто бывает трудно понять, кто из них кто. Если вы научитесь распознавать единомышленников и попутчиков, вы обретете баланс и спокойствие. Ваша задача лишь в одном: ценить друзей, какой бы срок пребывания в вашей жизни им не был отведен.

Ранее сайт "Сегодня" сообщали 10 признаков токсичных родителей. Наличие токсичного родителя заставляет вас чувствовать себя не в своей тарелке.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Для друзей и влюбленных: четыре способа быть ближе даже на расстоянии Где взрослому человеку найти новых друзей: шесть способов и мест Какими болезнями грозит обида и как это работает Как приручить гнев: практичные советы психолога
человек психология дружба образ жизни спокойствие
Источник: Flytothesky.ru
Реклама

Новости партнеров

Обновление человеческого организма: ритмы и циклы
Обновление человеческого организма: ритмы и циклы
Обманутая Светлана Лобода сделала важное заявление
Обманутая Светлана Лобода сделала важное заявление
Узнайте, действительно ли полезен зеленый лук
Узнайте, действительно ли полезен зеленый лук
Горбачева: «Это было сложно – сказать папе, как я его не любила»
Горбачева: «Это было сложно – сказать папе, как я его не любила»

Популярные статьи

Вчера, 12:10Шоу-бизнес

Алина Гросу вышла замуж и показала своего мужа – фото

Вчера, 07:42Техно

Находка в Антарктиде спасет человечество от вымирания

7 июняПсихология

Как "приманить" будущего мужа: народные приметы и хитрости, которые помогут быстро выйти замуж

7 июняШоу-бизнес

Семья Бари Алибасова сделала громкое заявление

7 июняШоу-бизнес

Эдгар Каминский подал на развод со Славой во второй раз

7 июняТехно

Xiaomi лишит смартфоны главного недостатка прорывной идеей

7 июняFun

7 июня: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

7 июняСтиль

Она идеальна: Кейт Миддлтон в белом пальто пришла на конный парад

7 июняШоу-бизнес

В Германии зверски убили участницу шоу "Україна має талант"

7 июняFun

Тайна снежного человека раскрыта: ФБР показало фото

7 июняFun

15 котов, которые не могут отказать себе в еде: забавные фото

7 июняПсихология

Гороскоп на 7 июня: все знаки зодиака

6 июняШоу-бизнес

Бари Алибасов в больнице переписал завещание

6 июняШоу-бизнес

"Квартал 95" без Владимира Зеленского: что происходит в коллективе

6 июняFun

6 июня: какой праздник, что нельзя делать и приметы дня

6 июняТехно

YouTube устроил массовое уничтожение видео: что удалят

Новости партнеров

Ани Лорак получила новый удар в спину
Ани Лорак получила новый удар в спину
Продукт, который резко увеличивает риск рака
Продукт, который резко увеличивает риск рака
Звезды за 50 с потрясающим телом
Звезды за 50 с потрясающим телом
Как бег воздействует на раковую опухоль: ученые вынесли вердикт
Как бег воздействует на раковую опухоль: ученые вынесли вердикт
Семейное фото Игоря Николаева поразило поклонников
Семейное фото Игоря Николаева поразило поклонников
Вот как выглядит новая девушка Луиза Адриану. Фото
Вот как выглядит новая девушка Луиза Адриану. Фото
«Не пожелаешь и врагу»: Брежнева рассказала про семейную драму
«Не пожелаешь и врагу»: Брежнева рассказала про семейную драму
До и после: Риз Уизерспун сделала самую модную стрижку этого лета
До и после: Риз Уизерспун сделала самую модную стрижку этого лета
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь