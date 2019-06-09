Какие типы друзей существуют: их только два

Часто бывает трудно понять, кто из них кто

Друзья важны в жизни человека. Фото: depositphotos

Сегодня, 9 июня, отмечается Международный день друзей. Дружба – это важный фактор в жизни любого человека. Но, как оказывается, существует только два типа дружеских отношений: друг-единомышленник и друг-попутчик.

Как понять, кто именно перед вами находится и кто является вашей родственной душой, а кого нужно вовремя отпустить?

Какие типы друзей существуют Фото: Pixabay

Прежде всего вам нужно уяснить для себя, что нет ничего плохого в том, если с кем-то на определенном этапе жизненного пути ваши дороги разойдутся в разные стороны. Все люди эгоистичны, и это просто образ жизни и выбор. Мало того, время от времени эгоистичным быть даже необходимо и полезно.

Если у вас есть друг-единомышленник, он всегда будет рядом с вами. Такие люди обеспечивают гармонию. Они появляются в вашей жизни и удивляют вас, поскольку делятся с вами своими знаниями и опытом, а также учат эмпатии. Их жизненные уроки, переживания и истории зачастую в чем-то схожи с вашими. Принимая вашу дружбу, они соглашаются расти вместе с вами, а вы, в свою очередь, растёте и развиваетесь вместе с ними.

Читайте также Для друзей и влюбленных: четыре способа быть ближе даже на расстоянии

Друг-попутчик – это тоже ценный человек в вашей жизни, но у вашей совместной истории другой финал. Такие люди встречаются на вашем пути с определенной целью. Они преподают вам важный урок. Возможно, они помогают вам справляться со стрессом или открыть и понять самих себя. Они учат вас каким-то ценностям, и вы также чему-то учите их. Когда ваша совместная миссия закончена, вы расходитесь каждый в своем направлении.

Часто бывает трудно понять, кто из них кто. Если вы научитесь распознавать единомышленников и попутчиков, вы обретете баланс и спокойствие. Ваша задача лишь в одном: ценить друзей, какой бы срок пребывания в вашей жизни им не был отведен.

Ранее сайт "Сегодня" сообщали 10 признаков токсичных родителей. Наличие токсичного родителя заставляет вас чувствовать себя не в своей тарелке.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram