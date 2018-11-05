Какие знаки зодиака предпочитают карьеру семье: таких только шесть

Далеко не все умеют и хотят находить баланс между карьерой и семьей

Не все ищут и находят баланс между работой и личной жизнью. Фото: pixabay

Найти баланс между карьерой и семьей – это еще та способность. Вот только далеко не все хотят его искать и отдают предпочтение чему-то одному.

Вашему вниманию шесть знаков зодиака, которые предпочитают карьеру семье.

1. Овен

Вполне ожидаемо, что Овен, знак огня, будет сосредоточен на карьере и успехе, а не на семье и браке. Он очень упорный и решительный, обожает конкуренцию, и единственным приемлемым для него результатом в любом соревновании является только первое место – и Овен с успехом это реализует именно на рабочем месте.

2. Телец

Телец – это земной элемент, стремящийся к материальным благам и чувственным удовольствиям. Он отличается высоким уровнем ответственности, и он весьма уравновешен и стабилен для достижения своих амбициозных целей. Люди этого знака упрямы, несгибаемы и бескомпромиссны – а это все отличные качества для успешной карьеры, а не для брака.

3. Лев

Огненный Лев – король джунглей и прирожденный лидер, управляемый Солнцем. Львы – это уверенные в себе и харизматичные руководители, предпочитающие делать карьеру, нежели усиленно работать над личными отношениями. Это яркие и упорные личности, желающие добраться до самой вершины и получить максимум внимания и комплиментов.

4. Дева

Дева – это элемент земли. Ее отличает мощная трудовая этика и стремление к идеальной организации рабочего процесса. Вполне логично, что Дева делает акцент исключительно на карьерном росте и успешности. Эти люди – трудолюбивые перфекционисты, зацикленные на мелочах и деталях с целью получить наилучший результат.

5. Стрелец

Стрелец – это огненный элемент, стремлением которого в основном является успешная карьера. Стрельцы – типичные экстраверты, и они ориентированы исключительно на достижение целей, причем любой ценой. Они являются рисковыми бизнесменами, мечтающими подняться до небывалых высот. Можно сказать, что Стрельцы являются воплощением предпринимательского духа.

6. Водолей

Водолей – это воздушный знак, который борется с проблемами мира и социальной несправедливостью. Среди них немало выдающихся ученых и мыслителей, сделавших и делающих огромный вклад в развитие науки. Этот знак несет с собой инновации, опережающие время. Кстати, Чарльз Дарвин, Галилео Галилей и Томас Эдисон – это как раз Водолеи.

Ранее сайт Сегодня Lifestyle выяснял, как справиться со стрессом: три научных способа. Для интровертов любые действия "один на один" позволяют почувствовать себя подзаряжаемыми.