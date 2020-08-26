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Какие знаки зодиака самые опасные

Сегодня, 07:57

Астрологи рассказали, как звезды влияют на интеллект людей

Многие люди мыслят рационально и пытаются максимально себя обезопасить во всем: отношениях, здоровье, работе, быту. Но есть и те, кто любит опасность и просто притягивают ее к себе. Астрологи назвали три самых опасных знака зодиака.

Овен

Представители этого знак зодиака любят риск, приключения и опасность, поэтому постоянно их ищут. Они любят нарушать правила и испытывать ситуации и людей на прочность. Желание Овнов увидеть, как далеко они могут зайти, не попадая в неприятности, подхлестывает их еще больше.

Какие знаки зодиака самые опасные
Какие знаки зодиака самые опасные
Фото: Pexels

Телец

Этих знаков можно легко поймать на чем-то горячем и вызывающем. Виной всему его упрямство и желание любой ценой заполучить то, что хочется. Чтобы получить желаемое, Телец готов на все – он будет гнуть свою линию и убеждать всех в своей правоте, насколько бы опасно для него это не было. Представители этого знака зодиака очень ревнивы и обладают непомерным чувством "собственности" по отношению к свои пассиям, поэтому могут даже пойти на рисковый поступок.

Рак

Несмотря на свою нежность, романтичность и ранимость, Рак может быть опасным. Худшее, что может быть в дружбе с этим знаком зодиака, это его подлость. Он легко может ударить в самый неожиданный момент, когда от него этого совершенно не ожидаешь. Также Рак способен очень легко обманывает, поэтому дружить с ним может быть довольно опасно.

Какому знаку зодиака что и когда лучше ремонтировать – смотрите видео:

Тем временем мы выяснили, что такое обесценивание в отношениях: как его распознать и нейтрализовать.

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Источник: Сегодня
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