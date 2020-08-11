Какие знаки зодиака самые пьющие

Астрологи рассказали, как звезды влияют на предпочтения людей

Выпить бокал вина или даже устроить хорошую вечеринку с выпивкой по какому-то случаю любят многие. Но не все умеют себя контролировать и вовремя остановиться. Есть люди, которые не знают меру в употреблении алкоголя и астрологи говорят, что это зависит еще и от знака зодиака, под которым родился человек.

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Овен

Первое место достается очень общительному и компанейскому Овну, который очень любит шумные вечеринки и не всегда может отказаться от вкусного коктейля. Эти самые вечеринки бывают у представителей этого знака зодиака часто и много, поэтому и выпивки в их жизни не мало. При этом сами Овны никогда не признаются, что перебарщивают с алкоголем.

Рыбы

Второе место в рейтинге самых пьющих знаков зодиака занимает водный знак, который жить не может без громких тусовок и веселых вечеринок. А чтобы они все проходили веселее – Рыбы пьют алкоголь, много алкоголя. Но вместе с тем, представители этого знака зодиака умеют контролировать себя и свое хмельное состояние.

Скорпион

Тройку самых пьющих знаков зодиаков замыкает Скорпион, который в отличие от Рыб, не умеет контролировать себя и не может отказаться от предложения выпить. Именно это становиться причиной не очень приятных последствий, которые Скорпионы потом разгребают годами. Поэтому им важно научиться контролю и чувству меры.

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