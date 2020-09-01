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Какие знаки зодиака самые ранимые среди мужчин

Сегодня, 07:42

Астрологи рассказали, как звезды влияют на характер людей

Принято считать, что женщины нежные и ранимые, а мужчины – сильные и брутальные. Но не все так однозначно, считают астрологи. Они назвали три знака зодиака, которых принято считать самыми ранимыми среди мужчин.

Рак

Первое место в рейтинге самых ранимых знаков зодиака среди мужчин занял Рак, который ко всему еще и самый нежный знак. Они очень сильно реагируют на любые слова или шутки, поэтому будьте с Раками предельно внимательными.

Какие знаки зодиака самые ранимые среди мужчин
Какие знаки зодиака самые ранимые среди мужчин
Фото: stocksnap.io

Лев

Второе место в рейтинге самых ранимых мужчин занимают Львы, которых считают настоящими ловеласами. На самом деле их легко можно задеть "неправильным" словом или даже интонацией.

Скорпион

Тройку самых ранимых знаков зодиака среди мужчин занимает Скорпион, которого очень сильно ранят любые слухи о них. Вывести их из равновесия очень просто, поэтому старайтесь просто не критиковать их и не подшучивать над ними.

Какому знаку зодиака что и когда лучше ремонтировать – смотрите видео:

Тем временем мы выяснили, что такое обесценивание в отношениях: как его распознать и нейтрализовать.

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Источник: Сегодня
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