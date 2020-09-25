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Какие знаки зодиака самые счастливые: таких только три

Сегодня, 07:44

Астрологи рассказали, как звезды влияют на людей

Счастье – важный момент в жизни каждого человека. Но радоваться даже чему-то не очень значимому могут далеко не все. Астрологи назвали три знака зодиака, которые считаются самыми счастливыми.

Близнецы

Первое место среди самых счастливых знаков зодиака оказалось у Близнецов, которые сочетают в себе изысканность, власть и жизнелюбие. Они беззаботны и коммуникабельны, обладают внутренней свободой и любят жизнь. В них сочетается свобода от комплексов и предрассудков, а также от влияния других людей. Близнецы всегда выбирают то, что приносит им удовольствие, не размениваясь на ненужное и неважное.

Щедрость и сострадание продлевают жизнь
Щедрость и сострадание продлевают жизнь
Фото: Unsplash

Лев

У представителей этого знака зодиака получается буквально все, за что бы они не взялись. Львы уверены в себе, самодостаточны и благородны, у них широкие взгляды, а потому вокруг них всегда много людей, за счет которых они самореализовываются и которыми можно управлять, – а именно это и приносит им удовольствие. Восхищенные взгляды и лесть делают Львов одними из самых счастливых людей в мире.

Водолей

Люди, рожденные под этим знаком, беззаботно относятся к жизни, они не переживают по пустякам и постоянно ищут наслаждения в жизни. У Водолеев всегда много друзей, которые всегда с ним рядом и могут поддержать или порадоваться за них. Важно также и то, что Водолеи очень развиты и контактны, поэтому никогда не остаются одни. Все это делает личностей этого знака зодиака одними из самых счастливых людей.

Как гороскоп влияет на наличие проблем – смотрите видео:

Тем временем ученые выяснили, сколько денег украинцам нужно для счастья.

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Источник: Сегодня
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