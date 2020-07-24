Какие знаки зодиака самые сексуальные: таких всего три

Астрологи рассказали, как звезды влияют на людей

Сексуальность человека проявляется во многом: внешность, харизма, манера поведения, неприступность, ум. Каждый человек выделяет для себя то, что будоражит его воображение. Но астрологи уверены, что звезды также имеют влияние на сексуальность человека. Они назвали три самых сексуальных знака зодиака.

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Скорпион

Они по праву занимают первое место, ведь лучше всех остальных знают, как доставить удовольствие своему партнеру. Скорпионы очень страстные, чувственные и очень активные в постели. С представителями этого знака зодиака вы непременно испытаете незабываемые ощущения и просто не захотите отпускать его.

Какие знаки зодиака самые сексуальные Фото: Pexels

Рыбы

На втором мечте по сексуальности среди знаков зодиака оказались Рыбы. Они известны своей романтичностью и классическим проявлением своих чувств. Именно это подкупает противоположный пол и к ним тянет как магнитом. Рыбы хорошие любовники, они придерживаются традиционных взглядов, но отдаются процессу на полную. С ними вы испытаете подлинное наслаждение.

Овен

Тройку самых сексуальных знаков зодиака замыкают Овны, которые считаются чувственными и страстными любовниками. Они любят доминировать в отношениях и стараются свести с ума своего партнера пылкостью своих чувств. Овны любят делать все по максимуму так, чтобы не только доставлять удовольствие своему партнеру, а и получать его самому в не меньшем количестве.

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