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Какие знаки зодиака самые умные и начитанные

Сегодня, 07:31

Астрологи рассказали, как звезды влияют на интеллект людей

Похвастаться высоким интеллектом и своей начитанностью могут не многие, ведь это то, что достигается упорным трудом и работой над собой. Астрологи заверяют, что звезды также влияют на эти качества человека и называют три знака зодиака, которых можно смело назвать самыми умными и начитанными.

Водолей

Первое место досталось этому знаку зодиака не просто так, ведь он является настоящим фанатом книг, а их библиотеке может позавидовать любой писатель. Водолеи могут читать всюду – в транспорте, на отдыхе, во время еды и даже прямо на ходу. Книги для этого знака зодиака настоящий кладезь новых идей и знаний.

Они наделены незаурядным умом и могут мыслить нестандартно, умело используя свой эмоциональный интеллект.

Какие знаки зодиака самые умные и начитанные
Какие знаки зодиака самые умные и начитанные

Стрелец

Представители этого знака зодиака целеустремленные и уверенные в себе, поэтому они первыми совершают важные открытия и становятся "двигателями прогресса". Стрельцы очень внимательны к различным деталям и легко делятся своими энциклопедическими знаниями о том, чем они сейчас увлечены.

Они легко читают одну книгу за другой, влюбляясь в персонажей и могут говорить о них бесконечно.

Козерог

Тройку самых умных и начитанных замыкает Козерог, который постоянно повышает свой интеллектуальный уровень. Они умеют самостоятельно добывать знания упорным трудом и поэтому добиваются всего, что себе запланировали.

Среди самых любимых вариантов времяпрепровождения у Козерогов – чтение книг. Они любят различные жанры, а при их скорости чтения, книги они просто глотают, быстро переключаясь на другую. Следят за новинками в литературе и в числе первых читают книги, которые только вышли из печати.

История первых кукол с искусственным интеллектом – смотрите видео:

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Источник: Сегодня
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