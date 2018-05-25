Каких мужчин предпочитают женщины: необычные результаты исследования

Ученые предупредили, что результаты эксперимента не являются правилом для каждой женщины

Ученые провели новое исследдование по предпочтениям женщин. Фото: pixabay

Женщины выбирают мужчин, которые похожи на их братьев. Это выяснили ученые, после проведенного исследования, результаты которого опубликованы в издании Evolution and Human Behaviour Journal.

К слову, такие результаты исследований опровергают распространенное мнение о том, что женщины выбирают мужчин, похожих на своего отца.

Во время эксперимента ученые показали добровольцам фотографии пяти незнакомых мужчин: в одной колонке размещалось фото брата девушки, а в другой – снимки четырех мужчин, один из которых был парнем девушки, а остальные трое – просто случайные люди. Добровольцы должны были указать, кто из четырех мужчин из второй колонки, по их мнению, больше всего похож на мужчину из первой.

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В результате исследования выяснилось, что 27% опрошенных назвали парня девушки наиболее похожим на ее брата.

По словам автора исследования Тамсина Сакстона, результаты эксперимента не являются правилом для каждой женщины. Но, по его словам, в ряде случаев связь между чертами внешности и характера брата и выбором партнера женщины очевидна.

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В то же время, ученые отметили, то, что женщина может выбирать мужчину, похожего на ее брата, говорит о том, что девушка ищет партнера, максимально похожего на себя, членов своей семьи, с похожими интересами, вкусами и убеждениями.

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