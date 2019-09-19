Каких женщин ищут достойные мужчины: всего два важных качества

Такие мужчины ищут женщин им под стать в своем окружении

Мужчины любят, когда их слушают Фото: stocksnap.io

Встретить достойного мужчину мечтает каждая женщина. Но часто можно услышать жалобы, что таких мужчин уже не осталось. Какими двумя важными качествами должна обладать женщина, чтобы встретить достойного мужчину, рассказал Александр Шахов в Instagram .

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"Достойные мужчины ищут женщин им под стать в своем окружении. Если в вашем окружении мало таких мужчин, то задайте себе вопрос: почему? Почему вы до сих пор остаетесь в такой социальной среде, где "одни сволочи и козлы"?", – комментирует Александр.

Психолог назвал два важных качества, которые помогут женщине встретить достойного мужчину.

Сексапильность

Внешность — это не самое важное качество женщины, но чтобы развернуть конфетку, сначала надо привлечься оберткой, говорит психолог. Сексапильность привлекает как обертка. И когда мужчина обратит внимание на вашу сексапильную внешность, вы сможете продемонстрировать ему и другие свои качества настоящей достойной женщины.

Умение общаться с мужчинами

Это особый навык. Чтобы заинтересовать, надо быть интересной личностью. Но интересная личность в глазах женщины — не то же самое, что интересная личность в глазах мужчины. Что для женщины плюс, то для мужчины минус, и наоборот.

Мужчине, в том числе и настоящему, не интересно слушать про "Унесенных ветром" или "Поющих в терновнике". Мужчине приятно общаться с той, которая может интересно рассказать о себе и выслушать его рассказ о нем и его интересах.

"Второе важнее – нам нравятся те, кто внимательно нас слушает. Постарайтесь понять мужской мир, разделять его эмоции, учитесь разговаривать на языке мужчин, чтобы быть понятой. Тогда и он захочет узнать больше о вашем женском мире. Это и есть взаимность в отношениях", – пояснил Шахов.

Он порекомендовал женщинам учиться активному, эмпатическому слушанию и правилам коммуникации. Если мужчине приходится прикладывать усилия, чтобы понимать женщину во время разговора, то ему это скоро наскучит.

Психолог также советует женщинам вкладывайте в себя, потому что у сексапильной и интересной, понимающей мужчин женщины не будет проблем с поклонниками и достойными кандидатами.

"Вместо того, чтобы переживать из-за неудачного свидания, идите в спортзал, читайте интересную литературу, изучайте мужскую психологию. И выбирайтесь в "открытое море", где водится "большая рыба"", – подытожил он.

Тем времене другой психолог рассказала, в каких случаях можно читать личную переписку мужа.

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