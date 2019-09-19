Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Каких женщин ищут достойные мужчины: всего два важных качества

Такие мужчины ищут женщин им под стать в своем окружении

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 07:07
Мужчины любят, когда их слушают
Мужчины любят, когда их слушают
Фото: stocksnap.io

Встретить достойного мужчину мечтает каждая женщина. Но часто можно услышать жалобы, что таких мужчин уже не осталось. Какими двумя важными качествами должна обладать женщина, чтобы встретить достойного мужчину, рассказал Александр Шахов в Instagram .

Ольга Горбачева поделилась секретом сохранения страсти в отношениях – смотрите видео:

"Достойные мужчины ищут женщин им под стать в своем окружении. Если в вашем окружении мало таких мужчин, то задайте себе вопрос: почему? Почему вы до сих пор остаетесь в такой социальной среде, где "одни сволочи и козлы"?", – комментирует Александр.

Психолог назвал два важных качества, которые помогут женщине встретить достойного мужчину.

Сексапильность

Внешность — это не самое важное качество женщины, но чтобы развернуть конфетку, сначала надо привлечься оберткой, говорит психолог. Сексапильность привлекает как обертка. И когда мужчина обратит внимание на вашу сексапильную внешность, вы сможете продемонстрировать ему и другие свои качества настоящей достойной женщины.

Умение общаться с мужчинами

Это особый навык. Чтобы заинтересовать, надо быть интересной личностью. Но интересная личность в глазах женщины — не то же самое, что интересная личность в глазах мужчины. Что для женщины плюс, то для мужчины минус, и наоборот.

Мужчине, в том числе и настоящему, не интересно слушать про "Унесенных ветром" или "Поющих в терновнике". Мужчине приятно общаться с той, которая может интересно рассказать о себе и выслушать его рассказ о нем и его интересах.

"Второе важнее – нам нравятся те, кто внимательно нас слушает. Постарайтесь понять мужской мир, разделять его эмоции, учитесь разговаривать на языке мужчин, чтобы быть понятой. Тогда и он захочет узнать больше о вашем женском мире. Это и есть взаимность в отношениях", – пояснил Шахов.

Читайте также:
Не лишний вес и не размер груди: эксперт назвал главную проблему всех женщин

Он порекомендовал женщинам учиться активному, эмпатическому слушанию и правилам коммуникации. Если мужчине приходится прикладывать усилия, чтобы понимать женщину во время разговора, то ему это скоро наскучит.

Психолог также советует женщинам вкладывайте в себя, потому что у сексапильной и интересной, понимающей мужчин женщины не будет проблем с поклонниками и достойными кандидатами.

"Вместо того, чтобы переживать из-за неудачного свидания, идите в спортзал, читайте интересную литературу, изучайте мужскую психологию. И выбирайтесь в "открытое море", где водится "большая рыба"", – подытожил он.

Тем времене другой психолог рассказала, в каких случаях можно читать личную переписку мужа.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Какие девушки нравятся мужчинам: пять правил сексуальности Женская энергия: 10 простых способов восполнить ее Что бесит мужчин в женском поведении: ответ психолога
женщина отношения мужчина
Реклама

Новости партнеров

Вкуснейший салат «Король в гневе»
Вкуснейший салат «Король в гневе»
10 прозрачных животных, которые действительно существуют. Фото
10 прозрачных животных, которые действительно существуют. Фото
Как бег влияет на мужское здоровье?
Как бег влияет на мужское здоровье?
Жена Степаненко демонстрирует идеальную фигуру на пляжах Турции
Жена Степаненко демонстрирует идеальную фигуру на пляжах Турции

Популярные статьи

Вчера, 13:36Fun

Михайлово чудо 2019: что нельзя делать в этот день

Вчера, 11:34Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк сегодня: последние новости

Вчера, 09:45Fun

ВМС США подтвердили подлинность видео с НЛО: шокирующие кадры

17 сентябряFun

Неудачное свадебное платье обнажило ягодицы невесты: фото

17 сентябряШоу-бизнес

Муж Жанны Фриске обратился к семье Анастасии Заворотнюк

17 сентябряШоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк больна: что с ней сейчас

17 сентябряПсихология

Гороскоп на 17 сентября: все знаки зодиака

16 сентябряШоу-бизнес

"Я так сильно тебя люблю": дочь Анастасии Заворотнюк навестила маму в больнице

16 сентябряШоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк в коме: подробности болезни известной актрисы

16 сентябряEvents

Рождество Пресвятой Богородицы: что ни в коем случае нельзя делать в этот праздник

16 сентябряFun

Россиянин обнаружил в чулане тайник с невероятным кладом: фото

16 сентябряШоу-бизнес

Телохранитель Майкла Джексона указал на истинную причину смерти певца

16 сентябряШоу-бизнес

Умер актер из сериала "Беверли-Хиллз, 90210"

16 сентябряТехно

Дешевые и быстрые: ТОП-5 лучших бюджетных смартфонов осени 2019 года

16 сентябряFun

В давнем тексте об Адаме и Еве нашли тайное послание

16 сентябряEvents

Воздвижение Креста Господня 2019: дата, история, приметы и традиции

Новости партнеров

5 имен мужчин, из которых получаются мамины сынки
5 имен мужчин, из которых получаются мамины сынки
Шикарная украинка, ставшая изюминкой среди самых красивых бегуний
Шикарная украинка, ставшая изюминкой среди самых красивых бегуний
Лазанья из лаваша. Вкуснее вы в жизни не пробовали
Лазанья из лаваша. Вкуснее вы в жизни не пробовали
Судороги и онемение: 5 тревожных признаков нехватки витаминов
Судороги и онемение: 5 тревожных признаков нехватки витаминов
Как очистить сковороду: 2 способа, которых вы не знали
Как очистить сковороду: 2 способа, которых вы не знали
Рецепт печени от бабушки Шагане: тает во рту
Рецепт печени от бабушки Шагане: тает во рту
Диетические котлетки из кабачков с сыром (рецепт)
Диетические котлетки из кабачков с сыром (рецепт)
Удивительные свойства обычного дегтярного мыла
Удивительные свойства обычного дегтярного мыла