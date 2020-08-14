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Каким знакам зодиака не везет в любви

Сегодня, 07:06

Астрологи рассказали, как звезды влияют на отношения людей

Любовь – прекрасное чувство, которое делает человека счастливым. Чудесно, когда рядом есть тот, кто способен тебя выслушать, понять, принять, развеселить и поддержать. Но далеко не всем удается обрести это чувство и найти своего человека. Астрологи уверяют, что к этому причастны звезды и называют три знака зодиака, которым не везет в любви.

Овен

Представители этого знака зодиака такие упрямые, что с ними бывает очень сложно. Зачастую им сложно жить с кем-то и идти на компромисс. В отношениях они следят и строго отстаивают свои личные границы, а при этом своему партнеру иметь личное пространство не позволяют. Это ущемление часто не устраивает партнеров, поэтому Овны остаются одни. Кроме того, они считают себя идеальными во всем и без каких-либо исключений, что очень злит их партнеров.

Каким знакам зодиака не везет в любви
Каким знакам зодиака не везет в любви
Фото: pexels

Телец

Они настолько самовлюбленные, что им даже сложно представить, что нужно будет с кем-то делить пространство. Поэтому отношения для многих представителей этого знака зодиака – просто вынужденная мера, ведь им хорошо быть холостяками. От нехватки внимания они не страдают и часто этим пользуются, но настоящие длительные отношения для них остаются редкостью.

Рак

Несмотря на то, что они очень нежные и чувственные натуры, которые ищут одну любовь на всю жизнь, построить крепкие отношения им бывает сложно. Виной тому неудовлетворенность партнером, которая приводит к постоянному метанию от одних отношений к другим. Кроме того, Раки еще те ревнивцы, которые своими подозрениями и упреками могут убить любые отношения.

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Источник: Сегодня
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