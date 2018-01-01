Какое разрушительное желание мешает женщинам реализоваться: ответ психолога
Михаил Лабковский раскрыл еще один секрет – сильные мужчины любят исключительно сильных женщин
Чтобы реализовать себя и в личной жизни, и на работе, женщине необходимо избавиться от разрушительного желания, чтобы ее кото-то спасал.
Об этом в Instagram рассказал психолог Михаил Лабковский.
"Если вы хотите быть свободной, счастливой в отношениях и в карьере, реализовываться и жить с тем человеком, которого вы реально любите, надо избавиться от одного разрушительного желания. От идеи, что вас кто-то должен спасать", – говорит он.
По его словам, многие женщины убеждены, что придет мужчина, и решит все их проблемы. От психологических до финансовых, через жилищные и социальные.
"Результат: вы не обретаете любимого человека, но зато теряете свободу", – поясняет Михаил.
При этом психолог отмечает, что на самом деле в гармоничной паре оба друг другу помогают.
Кроме того, он раскрыл еще один секрет – сильные мужчины любят исключительно сильных женщин.
"А вот слабым как раз обязательно нужна эта женщина "в бэдэ". Только благодаря этому они чувствуют себя нужными и значимыми", – подытожил психолог.
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