Какой цвет лака для ногтей подходит каждому знаку зодиака

Овнам подойдут лаки алой гаммы, а Близнецам – дизайн с геометрическими элементами

Не бойтесь экспериментировать. Фото: pixabay

Маникюр – важная деталь любого образа и чтобы все сложилось хорошо, важно обратить внимание на совет звезд. Оказывается, цвет ваших ногтей может качественно повлиять на ваше настроение и состояние.

Овен 21.03–20.04 Как "представительнице" Марса тебе по душе лаки алой гаммы. Захочется перемен, бери графитовый оттенок.

Телец 21.04–20.05 Все земляные оттенки – коричневый, черный, зеленый – будут давать тебе силу и энергию в случае усталости. А красный лак поднимет настроение.

Близнецы 21.05–21.06 Смена настроения и желаний – твое обычное состояние. А потому тебе понравится дизайн с геометрическими элементами в зеленых и пастельных тонах.

Рак 22.06–22.07 Раку понравятся все "морские" оттенки лаков: синий, бирюзовый, светло-голубой – то есть те, которые ассоции­руются со стихией Воды.

Лев 23.07–23.08 Алый, оранжевый и пурпурный лаки подчеркнут твой независимый и свободолюбивый нрав. А захочется романтики – обрати внимание на мягкий пудрово-розовый оттенок.

Дева 24.08–22.09 Цвет лака для тебя не так важен, как аккуратная форма ногтей и ухоженная кожа рук. Лаки-фавориты для Дев – вишневый, бордовый, терракотовый.

Весы 23.09–23.10 Твой легкий характер и спокойный взгляд на все происходящее лучше всего передаст классический френч.

Скорпион 24.10–22.11 Ты довольно непокорная и часто выбираешь темные лаки: черный, бордовый. Захочешь покоя – носи лак нежно-голубого или салатового оттенка.

Стрелец 23.11–21.12 Как "огненная" девушка ты любишь все оттенки красного! Если назрел внутренний конфликт, маникюр в трендовых сиреневых и лавандовых тонах поможет обрести гармонию в душе.

Козерог 22.12–20.01 Чувствуешь, что начинают доминировать не лучшие черты твоего характера – обидчивость, плаксивость и раздражительность? Носи перламутровый или золотистый лак с легким сиянием.

Водолей 21.01–19.02 Более экстравагантный знак, чем твой, сложно найти. И тебе больше, чем кому-либо, подойдет разноцветный маникюр с ультраяркими лаками.

Рыбы 20.02–20.03 Прозрачные или синие лаки – спутники твоего повседневного маникюра. А для вечеринки подойдет виш­невый или темно-красный лак.

Ранее сообщалось, какие знаки зодиака любят диктовать свои правила: таких только шесть. Овны хотят влиять на людей, а потому стараются быть активными в любой ситуации, а Рыбы любят во всем задавать тон и воздействовать на людей.