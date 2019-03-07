Какой подарок хотят получить украинки на 8 Марта: результат соцопроса

Эксперты рассказали, чего хотят женщины в подарок

Что хотят женщины в подарок на 8 Марта, выяснил соцопрос Фото: Pixabay

Украинки хотят получить от мужчин заботы и внимания вдвое больше, чем мужчины готовы их дарить. Это выяснили в Киевском международном институте социологии.



В ТОПе самых желанных подарков на 8 Марта: цветы, драгоценности, духи, романтический ужин и деньги. Причем, женщин, которые обрадуются конверту с купюрами, оказалось вдвое меньше, чем мужчин, желающих их подарить.

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Также выяснилось, что число женщин, которые рассчитывают на романтическое путешествие, уменьшилось по сравнению с прошлым годом. По остальным пунктам желание украинок и возможности мужчин почти совпадают.

И еще одно наблюдение от ученых: в этом году стало больше женщин, которым не от кого получать подарки, и мужчин, которым некому их дарить.

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