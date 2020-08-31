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Какой знак зодиака самый эмоциональный

Сегодня, 07:26

Астрологи рассказали, как звезды влияют на людей

Каждый человек индивидуален, поэтому и реакция на какие-то жизненные события – разная. Но все же не стоит исключать и влияние звезд на человека, говорят астрологи и называют самый эмоциональный знак зодиака.

Примечательно, что среди всех знаков зодиака самыми эмоциональными назвали Рыбы. 12 знак зодиака, который властвует с 19 февраля по 20 марта, очень эмоциональный и чувствительный, его представители сострадательны и заботливы.

При этом их чрезмерная сентиментальность и чувствительность зачастую выглядят очаровательно, но оказываются губительными для них самих.

Какой знак зодиака самый эмоциональный
Какой знак зодиака самый эмоциональный
Фото: Pexels

Рыбы считаются еще и самыми чувственными знаками зодиака, стихией которых является вода, а символом – две рыбы, которые плывут в разных направлениях, но связанных лентой.

Они мечтательны и живут в мире собственных иллюзий. Любят творчество в разных проявлениях и часто действуют интуитивно. Если они перестают чувствовать любовь и поддержку, то впадают в уныние и уходят в себя.

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Для Рыб важно организовать свой быт гармонично, чтобы все детали создавали уют вокруг них, ведь они любят все красивое, отлично разбираются в моде и тонко чувствуют искусство.

Представители этого знака зодиака отличаются мудростью, отзывчивостью, восприимчивостью и способностью к адаптации в любой обстановке.

Какому знаку зодиака что и когда лучше ремонтировать – смотрите видео:

Тем временем мы выяснили, что такое обесценивание в отношениях: как его распознать и нейтрализовать.

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Источник: Сегодня
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