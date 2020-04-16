Карантин романтике не помеха: как устроить идеальное свидание для каждого знака зодиака

Устроить свидание онлайн не проблема, главное – иметь желание

Карантин парализовал многие сферы жизни людей, но не остановил ее. К счастью, есть возможность общаться и даже встречаться онлайн. Такие отношения, конечно, отличаются от общепринятых, но пока остаются единственным выходом из сложившейся ситуации. Как вернуть романтику в отношениях на время карантина, подскажут звезды, исходя из характеристик каждого знака зодиака.

Свидание с Овном

Поиграйте совместно в видеоигру. Главное – подберите тематику игры, которая будет интересна вам обоим и вперед к победе или ничье – решать вам.

Свидание с Тельцом

Кофе-брейк онлайн. Приготовьте каждый у себя дома чашку кофе с любимыми вкусняшками и по видеосвязи устройте встречу за чашечкой любимого напитка.

Устройте кофе-брейк онлайн Фото: Pexels

Свидание с Близнецами

Представители этого знака зодиака оценят простой телефонный звонок, который вы можете провести к примеру, на балконе с чашкой кофе или бокалом вина.

Свидание с Раком

Сходите вместе в кинотеатр: выбираете совместно фильм, включаете его одновременно и можете в мессенджере писать все свои комментарии по ходу ленты. А когда фильм закончится – обсудите его в телефонном или видео звонке.

Устройте кинотеатр онлайн Фото: Pexels

Свидание со Львом

Устройте свидание вслепую онлайн. Это настоящая авантюра, которая, тем не менее поможет лучше узнать человека: что его увлекает, что нравится делать, как проводит карантин, о чем мечтает и другие важные вопросы.

Свидание с Девой

Сходите вместе за покупками. Выйдите вместе в магазин, вооружившись масками, перчатками и телефонами. Говорите обо всем, что видите и что покупаете – это, к слову, может многое рассказать о человеке.

Устройте коктейльную вечеринку онлайн Фото: Pexels

Свидание с Весами

Устройте коктейльную вечеринку по видеосвязи. Заранее согласуйте, что будете готовить, выходите на связь и устраивайте свою вечеринку с приготовлением, дегустацией и танцами, конечно.

Свидание со Скорпионом

Поиграйте онлайн в игру правда или желание. Так вы сможете больше узнать друг о друге и весело провести время вместе.

Обсуждайте книги онлайн Фото: Pexels

Свидание со Стрельцом

Устройте онлайн прочтение и обсуждение книги. Обсудите литературные вкусы друг друга и каждый пусть расскажет о своих любимых авторах, произведениях.

Свидание с Козерогом

Если ваши отношения уже на стадии откровений, тогда устройте видеозвонок из ванной. Наберите полную ванну с пеной и ваш партнер пусть сделает то же самое. А дальнейшее развитие общения за вами.

Общайтесь по видеосвязи Фото: Pexels

Свидание с Водолеем

Займитесь совместно спортом. Согласуйте вид тренировки, который подходил бы вам двоим и по интересам, и по потребностях. Надевайте спортивную одежду, выходите онлайн и вперед к заветным кубикам пресса. Заодно проверите своего партнера на выносливость.

Свидание с Рыбами

Романтическим натурам этого знака зодиака будет интересно сходить в музей. Онлайн, конечно же. Устройте такую совместную экскурсию и обсудите увиденное за бокалом вина.

Можно ли заниматься сексом на первом свидании – смотрите видео:

Тем временем мы выяснили, как правильно знакомиться в интернете: практические советы.

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