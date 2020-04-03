Карантин с пользой: как социализироваться во время самоизоляции

Психолог Анна Литвинчук дала полезные советы, чем полезным можно заняться дома

Самоизоляцию во время карантина люди воспринимают по-разному. В сети есть множество советов, как провести это время с пользой. Стоит понимать, что с каждым днем организм человека перестраивается под новый график, поэтому в замкнутом пространстве у людей часто возникает чувство тревоги, что они перестали быть полезными и нужными кому-то. У кого-то возникает чувство одиночества, а кому-то наоборот становится тесно в кругу близких людей. Все это приводит к семейным конфликтам, либо к чувству опустошенности.

Проводите время дома во время карантина с пользой Фото: Pixabay

Человек- социальное существо, поэтому нет ничего страшного в возникающем чувстве дискомфорта во время карантина. Как социализироваться во время самоизоляции, рассказала Сегодня.Lifestyle дипломированный психолог Анна Литвинчук.

По ее словам, одним из наиболее эффективных психологических методов борьбы с подобным состоянием является метод замещения. Только занимаясь любимым делом вы сможете отвлечься от навязчивых тревожных мыслей. Но как заниматься любимыми делами в изоляции и при этом не терять контакт с окружающими.

"Я бы порекомендовала уделять свободное время согласно трех незаменимых областей жизнедеятельности человека", – советует Анна и поясняет, что это за области.

Общение

Поскольку во время самоизоляции люди ограничены в контактах со своими друзьями, коллегами, а порой и близкими, то можно было бы порекомендовать следующее.

Составить список друзей, подруг и близких, в котором указать дни рождения, а также важные даты, для того, чтобы не забывать их вовремя поздравить. Созваниваться с важными в вашей жизни людьми минимум один раз в три дня, при этом стараться максимально их выслушать, а не томить их рассказами только из своей жизни. Карантин – хорошее время привести в порядок свои социальные сети, упорядочить посты, написать статьи и блоги, к которым ранее не доходили руки. Также можно посетить интересные онлайн вебинары и обсудить актуальные для вас темы.

Обучение

Во время карантина стали доступные новые формы обучения онлайн. Свободным временем можно воспользоваться для изучения иностранных языков, основ интернет-маркетинга, практик ЗОЖ. Также стала доступна возможность посетить множество музеев и выставок онлайн, посмотреть концерты любимых исполнителей.

Любая форма обучения, в том числе и банальное прочтение книг, должны приносить вам удовольствие, в ином случае предпочтительнее посвящать свободное время своим хобби и интересам.

Работа

Работа – важная составляющая часть жизни каждого человека, но не стоит забывать, что трудоголизм – это психическое отклонение. Возможно, карантин – это хорошая возможность для человека провести переоценку ценностей.

Если вы действительно любите свою работу, то найдете возможность заниматься ей и дома, а если она для вас – это лишь необходимость для заработка денег, то во время карантина вы не будете скучать по своим трудовым обязанностям, однако вас будет преследовать чувство страха остаться без средств к существованию.

Как можно отпраздновать День рождения во время карантина – смотрите видео:

"Запомните, любой кризис – это возможность. Возможно, карантин – это ваша новая возможность найти себя в профессиональном плане. Если вы действительно поставите себе цель выйти с карантина с новыми планами и целями – то посвятите свое свободное время составлению бизнес-плана, стратегий и расчетов. Любые ваши усилия, сделанные в данный период, непременно будут вознаграждены", – говорит Литвинчук.

При этом психолог отметила, что помимо личной гигиены во время самоизоляции должна быть и информационная гигиена. Не стоит поддаваться панике, на все стоит смотреть трезво и прагматично, говорит Анна.

"Самое важное, что хотелось бы порекомендовать людям, которые переживают за что-то или у которых на душе возникает чувство тревоги, это то, что время летит быстро, карантин рано или поздно закончится, а за бесцельно потраченное время потом будет обидно, поэтому ставьте цели, прилагайте усилия, не ленитесь и все будет", – подытожила психолог.

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Все подробности в спецтеме Чем заняться на карантине: проводим время с пользой

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