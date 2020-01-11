Карта желаний на 2020 год: основные правила и самое подходящее время

Запаситесь хорошим настроением, включите любимую музыку, и предаваясь своим мечтам, приступайте к работе

Когда лучше всего создавать карту желаний на 2020 год Фото: Pexels

Все итоги 2019 года подведены, планы на 2020 год составлены, самое время подумать и о карте желаний, которая помогает визуализировать все, чего вам хочется. Чтобы этот год выдался удачным, создавайте свою карту желаний на 2020 год, используя некоторые правила.

Как создать свою уникальную карту желаний – смотрите видео:

Когда создавать карту желаний в 2020 году

Самым подходящим временем для создания карты желаний считается Новолуние, которое в 2020 году наступит 25 января. Соответственно, на заполнение карты желаний у вас будет время с 25 января до 8 февраля включительно. Это промежуток времени захватывает Китайский Новый год.

Поэтому запаситесь хорошим настроением, включите любимую музыку, и предаваясь своим мечтам, приступайте к работе.

Что нужно для карты желаний в 2020 году:

ватман или лист формата А-5;

цветные карандаши, фломастеры, краски;

клей и ножницы;

красочные картинки или фотографии;

ваша личная фотография, где вы выглядите хорошо и нравитесь себе.

Как правильно создать карту желаний Фото: Pexels

Основные правила создания карты желаний в 2020 году

Для начала вам необходимо разделить ватман на девять равных частей – секторов, которые будет отвечать за определенную сферу жизни. Каждый квадрат нужно закрасить определенным цветом.

Секторы, которые будут на ватмане:

богатство (фиолетовый, лиловый цвета), семья (зеленый, синий), знания (коричневый, желтый), самореализация, слава (красный цвет), я – центральный квадрат, где вы помещаете свое фото, карьера (синий, голубой), любовь, брак (розовый, красный), дети, творчество (белый, серый), путешествия (золотой, серебренный).

По центру вы размещаете свое фото, где вы себе нравитесь. Вклейте его и напишите снизу жизнеутверждающую фразу: "я успешна", "я счастлив".

Вклейте распечатанные или вырезанные картинки по секторам. А заполнять карту желаний нужно слева направо, начиная с сектора богатства. Сюда вклеивайте изображения денег, купюр, автомобилей и предметов роскоши. В сектор любви можно приклеить вашу фотографию с любимым человеком или счастливую влюбленную пару. В сектор путешествия вклейте фотографии тех мест, которые мечтаете посетить.

Все секторы необходимо заполнить по аналогии, добавляя не только фотографии, а и лаконичные фразы.

Но стоит избегать в написании частицы "не", а также писать все в настоящем времени, заменяя слово "хочу" на "есть".

Не забудьте также сверху карты указать 2020 год. Этим вы зададите точные сроки исполнения ваших желаний.

Когда карта желаний будет готова, повесьте на видном месте, чтобы вы чаще ее видели. Но посторонним ее лучше не показывать, иначе чужая энергетика плохо скажется на исполнении мечты.

Тем временем мы выяснили, как сделать жизнь лучше в 2020 году: 10 способов.

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