Кино с психологом: "Джой" – фильм для тех, кто ищет себя или собирается открыть свое дело

Если у книг — немых учителей — есть только сила слова, то у кино — сила музыки, изображения, актерского таланта и спецэффектов. Поэтому послания, заложенные в нем, способны быстрее до нас достучаться. Главное — суметь их разглядеть и правильно интерпретировать. В этом поможет наш новый проект. Каждый месяц в нем мы будем говорить о фильмах, в которых ярко раскрыты жизненно важные темы, и об уроках, которые они нам дают.

Наш эксперт:

Светлана Клапишевская, психолог

Досье на фильм

Название: Джой (США, 2015)

Режиссер: Дэвид О. Рассэл

В главных ролях: Дженнифер Лоуренс, Роберт Де Ниро, Брэдли Купер

Награды: "Золотой глобус" за лучшую женскую роль

О чем: в основе фильма — история реальной женщины Джой Мангано, которая изобрела самоотжимающуюся швабру. Это изобретение принесло ей миллионы. Но путь к ним был довольно тяжелым: он и показан в картине.

Кому стоит посмотреть

Тем, кто остро чувствует, что "мечты стоят на паузе", кто ищет путь к себе, планирует открыть свое дело, заняться бизнесом и хочет ощущать себя свободным (неспроста главная музыкальная тема фильма — песня группы Cream "I Feel Free"). И обязательно — родителям: в фильме ярко показано, как программы, заложенные в детстве, а также родительская поддержка или ее отсутствие влияют на всю дальнейшую жизнь человека.

Цитаты

"Когда ты прячешься, ты в безопасности, люди тебя не замечают. Но тогда ты прячешься и от себя самой в том числе" "Может, твои мечты стоят на паузе?" "Что с нами стало и куда подевались все наши мечты?"

Фильм начинается с показа апокалипсиса главной героини Джой. На работе в авиакомпании — сплошной стресс (клиентка швыряет ей в лицо кипу бумаг). С мужем развелась, но он живет в подвале ее дома. Мать — в телевизоре, отец — в гараже, дети плачут и болеют. Семейный корабль дает брешь не только в переносном, но и в прямом смысле: прорвало трубу. Измученная всем этим, она похожа на запутавшуюся в паутине муху. "Что с нами стало и куда подевались наши мечты?" — спрашивает она у своей подруги.

Пробуждение

А мечты были. В детстве Джой мечтала стать изобретательницей и постоянно что-то придумывала. Как-то соорудила антиблошиный ошейник для собак, но не успела сделать патент на него, и через какое-то время точно такой же запатентовала компания, заработав на нем большие деньги. Но не это поставило ее мечты на паузу.

"Родители постоянно скандалили и во время одной из ссор разбили ее детскую поделку, ее мечту. Для Джой это стало глубочайшей травмой", — объясняет Светлана Клапишевская.

Тогда девушка спряталась: перестала изобретать и стала жить обычной жизнью, сама плетя для себя паутину. И, возможно, она бы в ней окончательно запуталась, если бы не одно событие.

Очередная пассия отца пригласила Джой с мужем и детьми на белоснежную яхту, и ее заливают красным вином. Джой моет палубу и, выкручивая швабру, ранит до крови руки. Этот момент становится поворотным для нее.

"В жизни бывают затяжные тяжелые периоды. Человек опускается до дна, потом переживает удар, шок или травму — и это становится механизмом, который помогает ему оттолкнуться от дна и начать всплывать на поверхность, — комментирует психолог. — Глядя на свои окровавленные руки, Джой поняла, что дошла до точки и что дальше так жить нельзя".

Вечером того же дня она читает дочке книгу, и там рассказывается о цикадах, которые 17 лет прячутся под землей.

"Эта цифра (а именно столько лет назад произошла детская травма) и тот факт, что цикада прячется, произвели на нее такой эффект, что во сне из подсознания к ней вернулись мечты. То, что произошло, называется инсайтом: после этого человек не может жить, как прежде", — объясняет Светлана Клапишевская.

Утром Джой проснулась другим человеком и тут же принялась за создание своей чудо-швабры.

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Алгоритм успеха

В своем изобретении она продумала все до мелочей, вещь получилась действительно стоящая. Но ее никто на первых порах не хотел покупать. И вот на этом этапе Джой проявила себя не только как талантливая изобретательница, но и как настоящая бизнесвумен. Чему учит ее путь к успеху?

Одна удача ничего не гарантирует

В самом начале Джой сразу повезло: подруга отца согласилась ссудить ей крупную сумму денег на производство швабр. Она пыталась их рекламировать своими силами, но ничего не получилось. Тогда ей снова улыбнулась удача: бывший муж познакомил ее с магнатом — владельцем сети телемагазинов. Благодаря рекламе в них о ее швабре могла узнать вся страна.

Нужно быть всегда начеку

Тут сыграла злую шутку мелочь, которой Джой поначалу не придала никакого значения. Когда ее знакомили с ведущим телемагазина — радикальным нарциссом, она сказала ему: "В этой швабре каждый цент, каждый доллар моих денег".

"Ему это очень не понравилось! Он тут самый-самый, и тут какая-то женщина пришла со своей шваброй и рассказывает ему, что вложила свои доллары. Она заговорила о деньгах и обесценила таким образом нарцистичную фигуру телеведущего", — объясняет Светлана Клапишевская.

Из-за этого эпизода он сделает потом швабре Джой антирекламу, и ее не закажет ни один человек.

Не сдаваться

А ведь она, взяв деньги в кредит, сделала их 50 000 штук. Когда Джой позвонила телемагнату и спросила, как быть, тот только развел руками: ничем не могу помочь. Но она сказала ему: "Я не принимаю ваше решение" и ринулась снова в бой, убедив, что сама сможет прорекламировать свою швабру.

Быть собой

Перед съемками в телемагазине Джой предложили сменить имидж и надеть юбку. "Я ношу рубашку и брюки. Мне так удобно", — отрезала она. Благодаря тому, что она была собой и искренне рассказывала о своем творении, в первый же день она продала в телемагазине всю огромную партию швабр.

Программа из детства

В фильме "Джой" ярко продемонстрировано, как информация и установки, полученные в детстве, влияют на нашу судьбу, и насколько важно родительское участие в жизни ребенка. То, какую роль играли родители для Джой, показано в фразе, которую произносит ее бабушка в начале фильма: "У моей внучки была лучшая подружка, сводная сестра, собачка, отец, мама". Не имея родительской поддержки, она очень долго не верила в свои силы, говоря: "Думаю, у меня не получится". К счастью, рядом с Джой была мудрая бабушка, которая с детства твердила ей: "Ты будешь успешной главой семейства". И эта программа сработала: Джой действительно добилась успеха. И действительно стала главой семьи: замуж она так больше не вышла.

Благодарим за приглашение на киносеанс с психологом психологическую студию "Простое Настоящее".