Книги, которые стоит прочитать каждому: ТОП-5 от Евгения Яновича

Как любитель футбола, он подготовил альтернативу на скамейке запасных

Актер шоу "Мамахохотала" на НЛО TV Евгений Янович часто рассказывает о книгах в своих социальных сетях. Евгений читает на репетициях, съемках, в такси и на отдыхе. Мы решили спросить актера про его личный ТОП-5 книг, которым стоит уделить внимание.

Актер шоу "Мамахохотала" на НЛО TV Евгений Янович Фото: пресс-служба НЛО TV

"Для меня трудно выбирать любимые книги. Зачем выбирать ТОП-5, если хороших книг точно больше? Кстати, такая же ситуация с женщинами, поэтому в какой-то степени обожаю мусульманство. Тем не менее: ТОП-5, так ТОП-5. Единственное, для каждой книги из списка, как любитель футбола, я подготовил альтернативу на скамейке запасных" – говорит Янович.

Джордж Оруэлл "1984"

Джордж Оруэлл "1984" Фото: Сегодня

В свое время я сильно подсел на антиутопии, прочитал практически все классические и выдающиеся книги этого жанра. И именно Оруэлл смог максимально погрузить меня в свой мир. 1984 – это идеальная фантазия на тему "А что, если...", которая описана слишком правдиво, поэтому местами вызывает ужас. Обязательно прочитайте и помните "Big brother is watching you"!

Альтернативные варианты : Рэй Брэдбери "451 градус по Фаренгейту", Дэйв Еґгерс "Сфера"

Джек Лондон "Мартин Иден"

Джек Лондон "Мартин Иден" Фото: Сегодня

Я никогда не волновался за главного героя так, как за Мартина Идена. Я ассоциировал себя с ним, читая книгу. А сейчас не против сыграть Идена, если представится такая возможность. Лондон умеет вдохновлять, и именно этот его роман справляется с этой задачей идеально. А потом разбивает тебя. Интересно, что многие до сих пор считают, что "Мартин Иден" это своеобразная автобиография. Если это действительно так, то я даже не знаю, почему вы до сих пор не прочитали эту книгу.

Альтернативные варианты: любой другой роман Джека Лондона

Айн Рэнд "Атлант расправил плечи"

Айн Рэнд "Атлант расправил плечи" Фото: Сегодня

Книга, которая изменила мой взгляд на собственные ценности. Мне было неловко от того, насколько актуальна эта трилогия для 2020 года. Это бесспорный мастрид для каждого порядочного человека.

Альтернативные варианты: Дениэл Киз "Цветы для Элджернона"

Иван Багряный "Сад Гефсиманский"

Иван Багряный "Сад Гефсиманский" Фото: Сегодня

То, что должен обязательно прочитать каждый украинец. Желательно, в 15-17 лет. Там про нашу историю и ужасы системы, в которой жили наши люди в том столетии. Прочитав "Сад Гефсиманский" у вас больше не возникнет вопросов, почему стоит гордиться тем, что мы украинцы и почему стоит бороться за нашу страну по всем фронтам.

Альтернативный вариант : Иван Багряный "Тигроловы"

Марк Мэнсон "Тонкое искусство пофигизма"

Марк Мэнсон "Тонкое искусство пофигизма" Фото: Сегодня

Все-таки добавлю не художественную книгу. Это мотивационная работа крутого американца, который на самом деле обманывает вас в названии. И несмотря на весь свой цинизм, дает посыл, что жизнь – это крутая штука. Куча клевых мелких советов и легкий стиль написания делают "ТИП" идеальной книгой для депрессии и пессимистичных вечеров.

Альтернативный вариант : Жан-Франсуа Мармион "Почему люди тупые? Психология глупости"

БОНУС:

Саша Бабушкин "Последний День рождения"

Саша Бабушкин "Последний День рождения" Фото: пресс-служба НЛО TV

Эту книгу я не мог вставить в ТОП-5, так как имею предвзятое отношение к автору. Этот рассказ написал мой друг. Он взял себе странный псевдоним "Бабушкин", но, поверьте, он действительно очень любит свою бабушку. А еще он любит и главное умеет писать вкусно, саркастично и сентиментально.

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