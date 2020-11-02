Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Книги, которые стоит прочитать каждому: ТОП-5 от Евгения Яновича

Сегодня, 15:20

Как любитель футбола, он подготовил альтернативу на скамейке запасных

Актер шоу "Мамахохотала" на НЛО TV Евгений Янович часто рассказывает о книгах в своих социальных сетях. Евгений читает на репетициях, съемках, в такси и на отдыхе. Мы решили спросить актера про его личный ТОП-5 книг, которым стоит уделить внимание.

Актер шоу
Актер шоу "Мамахохотала" на НЛО TV Евгений Янович
Фото: пресс-служба НЛО TV

"Для меня трудно выбирать любимые книги. Зачем выбирать ТОП-5, если хороших книг точно больше? Кстати, такая же ситуация с женщинами, поэтому в какой-то степени обожаю мусульманство. Тем не менее: ТОП-5, так ТОП-5. Единственное, для каждой книги из списка, как любитель футбола, я подготовил альтернативу на скамейке запасных" – говорит Янович.

Джордж Оруэлл "1984"

Джордж Оруэлл
Джордж Оруэлл "1984"
Фото: Сегодня

В свое время я сильно подсел на антиутопии, прочитал практически все классические и выдающиеся книги этого жанра. И именно Оруэлл смог максимально погрузить меня в свой мир. 1984 – это идеальная фантазия на тему "А что, если...", которая описана слишком правдиво, поэтому местами вызывает ужас. Обязательно прочитайте и помните "Big brother is watching you"!

Альтернативные варианты: Рэй Брэдбери "451 градус по Фаренгейту", Дэйв Еґгерс "Сфера"

Джек Лондон "Мартин Иден"

Джек Лондон "Мартин Иден"
Джек Лондон "Мартин Иден"
Фото: Сегодня

Я никогда не волновался за главного героя так, как за Мартина Идена. Я ассоциировал себя с ним, читая книгу. А сейчас не против сыграть Идена, если представится такая возможность. Лондон умеет вдохновлять, и именно этот его роман справляется с этой задачей идеально. А потом разбивает тебя. Интересно, что многие до сих пор считают, что "Мартин Иден" это своеобразная автобиография. Если это действительно так, то я даже не знаю, почему вы до сих пор не прочитали эту книгу.

Альтернативные варианты: любой другой роман Джека Лондона

Айн Рэнд "Атлант расправил плечи"

Айн Рэнд
Айн Рэнд "Атлант расправил плечи"
Фото: Сегодня

Книга, которая изменила мой взгляд на собственные ценности. Мне было неловко от того, насколько актуальна эта трилогия для 2020 года. Это бесспорный мастрид для каждого порядочного человека.

Альтернативные варианты: Дениэл Киз "Цветы для Элджернона"

Иван Багряный "Сад Гефсиманский"

Иван Багряный
Иван Багряный "Сад Гефсиманский"
Фото: Сегодня

То, что должен обязательно прочитать каждый украинец. Желательно, в 15-17 лет. Там про нашу историю и ужасы системы, в которой жили наши люди в том столетии. Прочитав "Сад Гефсиманский" у вас больше не возникнет вопросов, почему стоит гордиться тем, что мы украинцы и почему стоит бороться за нашу страну по всем фронтам.

Альтернативный вариант: Иван Багряный "Тигроловы"

Марк Мэнсон "Тонкое искусство пофигизма"

Марк Мэнсон
Марк Мэнсон "Тонкое искусство пофигизма"
Фото: Сегодня

Все-таки добавлю не художественную книгу. Это мотивационная работа крутого американца, который на самом деле обманывает вас в названии. И несмотря на весь свой цинизм, дает посыл, что жизнь – это крутая штука. Куча клевых мелких советов и легкий стиль написания делают "ТИП" идеальной книгой для депрессии и пессимистичных вечеров.

Альтернативный вариант: Жан-Франсуа Мармион "Почему люди тупые? Психология глупости"

БОНУС:

Саша Бабушкин "Последний День рождения"

Саша Бабушкин
Саша Бабушкин "Последний День рождения"
Фото: пресс-служба НЛО TV

Эту книгу я не мог вставить в ТОП-5, так как имею предвзятое отношение к автору. Этот рассказ написал мой друг. Он взял себе странный псевдоним "Бабушкин", но, поверьте, он действительно очень любит свою бабушку. А еще он любит и главное умеет писать вкусно, саркастично и сентиментально.

Как за вечер прочитать целую книгу – смотрите видео:

Тем временем мы выяснили, как читать по 10 книг в неделю: семь проверенных способов.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
На старых книгах можно неплохо заработать: рассказываем, как это сделать В Киевском метрополитене рассказали, зачем проводят сбор книг Книга года BBC-2020. Оглашены длинные списки номинантов литературной премии Как хоть что-то изменить к лучшему: 5 книг с полезными лайфхаками (укр.)
книги чтение досуг Евгений Янович
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Как тренируется самая сексуальная спортсменка планеты?
Как тренируется самая сексуальная спортсменка планеты?
Ким Кардашьян в одном белье заставила любоваться своими формами
Ким Кардашьян в одном белье заставила любоваться своими формами
Русская Кардашьян без лифа прогулялась по улице: "Перебор"
Русская Кардашьян без лифа прогулялась по улице: "Перебор"
Знойная Ана Чери устроила жаркий вечер
Знойная Ана Чери устроила жаркий вечер

Популярные статьи

Сегодня, 05:04Психология

Гороскоп на сегодня 2 ноября: Деве нужно быть решительнее, а Весам – очаровательнее

Вчера, 09:27Шоу-бизнес

"Он ушел, а я осталась": alyona alyona впервые рассказала о тяжелом разрыве с бойфрендом

Вчера, 07:45Психология

Гороскоп на неделю 1-7 ноября: все знаки зодиака

Вчера, 05:01Психология

Гороскоп на сегодня 1 ноября: Скорпион будет звездой, а Стрельцу нужно держать рот на замке

31 октябряШоу-бизнес

"Поддержки не было": Святослав Вакарчук рассказал о потере отца и уходе из политики

31 октябряАфиша

5 фильмов ужасов на Хэллоуин-2020

31 октябряEvents

Сегодня празднуем Хэллоуин-2020 в Украине и мире

31 октябряШоу-бизнес

"Время и Стекло" отыграли последний прощальный концерт. Как это было

31 октябряПсихология

Гороскоп на сегодня 31 октября: Весам необходимы перемены, а Скорпионам – проявить инициативу

30 октябряШоу-бизнес

Свидание в стиле "50 оттенков серого" и банджи-джампинг: как прошел второй выпуск "Холостячки"

30 октябряШоу-бизнес

"Холостячка": кто покинул шоу во втором выпуске

30 октябряFun

Что такое Хэллоуин: история возникновения праздника и его символа Джека-фонаря

30 октябряEvents

Хэллоуин-2020: поздравления, стихи, проза, картинки и открытки

30 октябряШоу-бизнес

Как менялись условия в "ВИА Гре" за 20 лет: вся правда от Алены Винницкой и Миши Романовой

30 октябряFood

Устрашающий десерт на Хэллоуин: печенье "Пальцы ведьмы"

30 октябряLifestyle

Как устроить вечеринку на Хэллоуин: лучшие игры и конкурсы с фото

Новости партнеров

Как тренируется самая сексуальная спортсменка планеты?
Как тренируется самая сексуальная спортсменка планеты?
Мед, чеснок и лимон: в чем польза этой смеси и как ее принимать
Мед, чеснок и лимон: в чем польза этой смеси и как ее принимать
Ким Кардашьян в одном белье заставила любоваться своими формами
Ким Кардашьян в одном белье заставила любоваться своими формами
Знойная Ана Чери устроила жаркий вечер
Знойная Ана Чери устроила жаркий вечер
Самая красивая девочка в мире показала великолепное тело в бикини
Самая красивая девочка в мире показала великолепное тело в бикини
Русская Кардашьян без лифа прогулялась по улице: "Перебор"
Русская Кардашьян без лифа прогулялась по улице: "Перебор"
Вагітна Ратаковскі повністю оголилася
Вагітна Ратаковскі повністю оголилася
Мужики, держитесь! Янита Янчева "взорвала" Сеть пикантным снимком
Мужики, держитесь! Янита Янчева "взорвала" Сеть пикантным снимком

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять