Книги, которые стоит прочитать каждому: ТОП-5 от Евгения Яновича
Как любитель футбола, он подготовил альтернативу на скамейке запасных
Актер шоу "Мамахохотала" на НЛО TV Евгений Янович часто рассказывает о книгах в своих социальных сетях. Евгений читает на репетициях, съемках, в такси и на отдыхе. Мы решили спросить актера про его личный ТОП-5 книг, которым стоит уделить внимание.
"Для меня трудно выбирать любимые книги. Зачем выбирать ТОП-5, если хороших книг точно больше? Кстати, такая же ситуация с женщинами, поэтому в какой-то степени обожаю мусульманство. Тем не менее: ТОП-5, так ТОП-5. Единственное, для каждой книги из списка, как любитель футбола, я подготовил альтернативу на скамейке запасных" – говорит Янович.
В свое время я сильно подсел на антиутопии, прочитал практически все классические и выдающиеся книги этого жанра. И именно Оруэлл смог максимально погрузить меня в свой мир. 1984 – это идеальная фантазия на тему "А что, если...", которая описана слишком правдиво, поэтому местами вызывает ужас. Обязательно прочитайте и помните "Big brother is watching you"!
Альтернативные варианты: Рэй Брэдбери "451 градус по Фаренгейту", Дэйв Еґгерс "Сфера"
Я никогда не волновался за главного героя так, как за Мартина Идена. Я ассоциировал себя с ним, читая книгу. А сейчас не против сыграть Идена, если представится такая возможность. Лондон умеет вдохновлять, и именно этот его роман справляется с этой задачей идеально. А потом разбивает тебя. Интересно, что многие до сих пор считают, что "Мартин Иден" это своеобразная автобиография. Если это действительно так, то я даже не знаю, почему вы до сих пор не прочитали эту книгу.
Альтернативные варианты: любой другой роман Джека Лондона
Книга, которая изменила мой взгляд на собственные ценности. Мне было неловко от того, насколько актуальна эта трилогия для 2020 года. Это бесспорный мастрид для каждого порядочного человека.
Альтернативные варианты: Дениэл Киз "Цветы для Элджернона"
То, что должен обязательно прочитать каждый украинец. Желательно, в 15-17 лет. Там про нашу историю и ужасы системы, в которой жили наши люди в том столетии. Прочитав "Сад Гефсиманский" у вас больше не возникнет вопросов, почему стоит гордиться тем, что мы украинцы и почему стоит бороться за нашу страну по всем фронтам.
Альтернативный вариант: Иван Багряный "Тигроловы"
Все-таки добавлю не художественную книгу. Это мотивационная работа крутого американца, который на самом деле обманывает вас в названии. И несмотря на весь свой цинизм, дает посыл, что жизнь – это крутая штука. Куча клевых мелких советов и легкий стиль написания делают "ТИП" идеальной книгой для депрессии и пессимистичных вечеров.
Альтернативный вариант: Жан-Франсуа Мармион "Почему люди тупые? Психология глупости"
БОНУС:
Эту книгу я не мог вставить в ТОП-5, так как имею предвзятое отношение к автору. Этот рассказ написал мой друг. Он взял себе странный псевдоним "Бабушкин", но, поверьте, он действительно очень любит свою бабушку. А еще он любит и главное умеет писать вкусно, саркастично и сентиментально.
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