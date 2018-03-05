Когда лучше искать работу: ответ экспертов

Если уйти с предыдущей работы в мае-июне, не имея конкретного предложения, есть риск засидеться без работы

Поиск работы – вопрос животрепещущий в любое время года. Но и здесь есть своя сезонность: то зимняя спячка, то праздники, то период отпусков.

Когда лучше искать или менять работу, анализировали специалисты Международного кадрового портала HeadHunter Украины.

Работа "под елку"

Первая в году "миграция" сотрудников приходится на посленовогодние дни. В это время организации пересматривают комплектацию штата, заработные платы сотрудников. Если нововведения не соответствуют ожиданиям сотрудников или зарплата осталась на том же уровне, или выросла незначительно – люди могут увольняться и начинают подыскивать себе новое место трудоустройства.

К тому же в декабре у большинстве фирм выплачивают годовые премии и бонусы. Их размер также может повлиять на решение уйти или остаться, а также это может быть сдерживающим фактором для увольнения, например, в ноябре.

С пляжа – на новое место

Следующий пик увольнений персонала, как правило, приходится на август и сентябрь. Основной причиной ухода с предыдущего места работы в это время может быть, помимо всего, и влияние постотпускного синдрома. Также многие работники могут преднамеренно откладывать написание заявления по собственному желанию, чтобы получить законный оплачиваемый отпуск, ведь на новой работе он предвидится не очень скоро.

Удачное время

Очевидно, что лучше всего менять/искать работу в середине лета – работодатели достаточно активны и вакансий появляется много. В это время меньше соискателей на рынке труда, а значит, появляется больше шансов получить желаемую должность. Однако если уйти с предыдущей работы в мае-июне, не имея конкретного предложения, есть риск засидеться без работы. При этом стоит помнить, что длительные "пробелы" в резюме "снижают цену" на рынке труда.

На осенние месяцы приходится оживления рынка – старт бизнес-сезона. Кроме того, руководители и сотрудники вернулись из отпусков, появляются новые рабочие места. Соискатели тоже отдохнули за лето и с новыми силами начинают искать работу. Новогодние праздники, равно как майские и пасхальные, – не совсем удачное время для поисков.

Сферы деятельности

Естественно, в разных отраслях пики и спады активности поисков сотрудников и поиска нового места работы происходят в разное время. Все зависит от сферы деятельности компании.

Повышенный спрос на работников строительных специальностей достаточно часто наблюдается с апреля по октябрь, когда компании начинают реализовывать заказы. А вот менеджеры по продажам часто покидают свои места после новогодних праздников. Но есть и специалисты, работа которых практически не зависит от сезонности бизнеса, например, юристы, аудиторы, бухгалтеры, финансисты и т.д. Тут ситуация зависит в том числе и от квалификации отдельного специалиста, и от уровне зарплаты.

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