Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Когда лучше укладывать ребенка спать: совет педиатра

Сегодня, 10:49

С самого рождения ребенок должен жить интересами семьи и подчинять свой режим интересам семьи

Вопрос о том, когда и как лучше укладывать ребенка спать, чтобы придерживаться определенного режима, волнует многих родителей. Но, оказывается, нет конкретного времени, которое считается правильным или не правильным для укладывания. Об этом рассказал в Instagram педиатр Евгений Комаровский.

Каждый вечер родители совершают определенные действия — массаж, гимнастика, купание в ванне, гигиенические процедуры, кормление — и после этих действий всей семьей укладываться спать.

Когда лучше укладывать ребенка спать
Когда лучше укладывать ребенка спать
Фото: Depositphotos

"Не существует конкретного времени, которое считается для этих процессов правильным, несмотря на многочисленные разговоры о том, что ребенка полезно укладывать спать в 21.00 или в 22.00. Полезно тогда, когда это удобно его родителям. И если папе на работу к 10.00, значит, купать ребенка самое время в 24.00, чтобы дружно заснуть после этого купания", – пояснил доктор.

Как и сколько лучше спать, чтобы высыпаться – смотрите видео:

По его словам, с самого рождения ребенок должен жить интересами семьи и подчинять свой режим интересам семьи.

Комаровский говорит, что правильное время для детского ночного сна — это время, когда максимально комфортно и удобно спать маме и папе.

Тем временем мы выяснили, как правильно спать, чтобы высыпаться: восемь советов.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
Как защититься от солнца и жары: важные правила от доктора Комаровского Как правильно заниматься в спортзале, чтобы не заразиться коронавирусом: ответ доктора Комаровского Как назвать девочку в июне 2020 года: красивые женские имена Как назвать мальчика в июне 2020 года: лучшие имена
дети воспитание Евгений Комаровский спать
Реклама

Новости партнеров

Михалков язвительно прокомментировал ДТП с Ефремовым
Михалков язвительно прокомментировал ДТП с Ефремовым
Квітко підкорила досконалими формами
Квітко підкорила досконалими формами
"Інша людина": фото переможниці "Холостяка 10" до пластики
Звезда
Звезда "Татьянин день" Сафонов откровенно рассказал о разводе

Популярные статьи

Сегодня, 10:15Food

Малосольные огурцы: как приготовить хрустящую закуску на зиму

Вчера, 18:24Travel

Бюджетный отпуск на Черном море: семейный отдых в Каролино-Бугазе

Вчера, 10:11Food

Как приготовить домашний лимонад: три простых рецепта

Вчера, 07:14Fun

Схватка 18-летнего парня и огромной акулы попала на видео

10 июняTravel

Бакота: чем известна, что посмотреть и как доехать

10 июняTravel

Где вкусно поесть в Одессе: выбор редакции

10 июняFood

Как приготовить окрошку: простые рецепты на любой вкус

10 июняFood

Как приготовить кабачковую икру: четыре простых рецепта

10 июняTravel

Отдых в Затоке: преимущества украинского черноморского курорта

9 июняTravel

5 причин, почему стоит поехать на отдых в Бердянск

9 июняШоу-бизнес

Плакал во время заседания: суд арестовал Михаила Ефремова

9 июняTravel

Достопримечательности Львова: почему стоит посетить город

9 июняШоу-бизнес

Победительница "Холостяка-10" рассказала о резкой реакции отца на измену Максима Михайлюка

9 июняFood

Как приготовить шампиньоны на гриле

9 июняШоу-бизнес

Ксения Собчак высказалась об аварии с Михаилом Ефремовым: "Сейчас сидит над обломками своей жизни"

9 июняШоу-бизнес

Ольга Сумская удалила свою фирменную родинку на лице – фото

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять