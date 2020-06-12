Когда лучше укладывать ребенка спать: совет педиатра

С самого рождения ребенок должен жить интересами семьи и подчинять свой режим интересам семьи

Вопрос о том, когда и как лучше укладывать ребенка спать, чтобы придерживаться определенного режима, волнует многих родителей. Но, оказывается, нет конкретного времени, которое считается правильным или не правильным для укладывания. Об этом рассказал в Instagram педиатр Евгений Комаровский.

Каждый вечер родители совершают определенные действия — массаж, гимнастика, купание в ванне, гигиенические процедуры, кормление — и после этих действий всей семьей укладываться спать.

Когда лучше укладывать ребенка спать Фото: Depositphotos

"Не существует конкретного времени, которое считается для этих процессов правильным, несмотря на многочисленные разговоры о том, что ребенка полезно укладывать спать в 21.00 или в 22.00. Полезно тогда, когда это удобно его родителям. И если папе на работу к 10.00, значит, купать ребенка самое время в 24.00, чтобы дружно заснуть после этого купания", – пояснил доктор.

Как и сколько лучше спать, чтобы высыпаться – смотрите видео:

По его словам, с самого рождения ребенок должен жить интересами семьи и подчинять свой режим интересам семьи.

Комаровский говорит, что правильное время для детского ночного сна — это время, когда максимально комфортно и удобно спать маме и папе.

Тем временем мы выяснили, как правильно спать, чтобы высыпаться: восемь советов.

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