Когда наступит пик коронавируса в Украине: прогноз экстрасенса и астролога

Последствия – как экономические, так и личные – мы будем ощущать еще несколько лет

Мир охватила эпидемия нового коронавируса. Когда она закончится, пока сказать трудно. По прогнозам экстрасенса Сергея Кобзаря, пик коронавируса придется на май, а спад произойдет уже летом. Об этом он рассказал в программе "Зірковий шлях", которая выходит на канале "Украина" по будням в 9:30. Экстрасенс и астролог дали свои прогнозы, когда наступит пик заболеваемости коронавирусом, а когда пандемия начнет спадать, а также сколько времени понадобится украинцам, чтобы выйти из экономического кризиса.

Более точные данные дает сертифицированный астролог Ирина Калиновская.

Прогнозы по коронавирусу – смотрите видео:

"Мы сейчас находимся в довольно опасном периоде. Через транзиты планет – Марса и Сатурна по знаку Козерог. Итак, в это время, а именно до 5 мая, возможны вспышки и обострения ситуации с пандемией в Украине. Критические дни, я считаю, с 12 по 16 апреля. Поэтому прошу вас соблюдать все правила безопасности", – говорит эксперт.

По прогнозам врачей, рассчитывать на вакцину до конца года не стоит. Впрочем, экстрасенс и астролог более оптимистичны.

"Я считаю, что в этом году она будет изобретена, но я просматривал по картам и выпадает, что будет несколько этапов. Вакцина будет совершенствоваться в течение этого года", – говорит Сергей Кобзарь.

А вот астролог прогнозирует, что близко к осени мы можем получить реальные результаты и ответ по вакцине. В это время она уже должна быть изобретена.

Коронавирус в Украине Фото: Getty Images

Однако нас ждет борьба не только с вирусом, но и с экономическим кризисом. Астролог Ирина Калиновская говорит, что последствия – как экономические, так и личные – мы будем ощущать еще несколько лет. Экстрасенс подбадривает: украинцы хоть и пострадают, но быстрее других оправятся от этого состояния.

"Есть очень большая вероятность того, что эта ситуация, которая сложилась, отбросит нас в период, который был в 90-е. Это касается и экономики, и инфляции, и криминала. Но из этого состояния украинцы выйдут гораздо быстрее, чем другие нации и страны. Почему именно так? Потому что украинцы – трудолюбивый народ", – прокомментировал Сергей Кобзарь.

Ранее мы выясняли, как выжить на карантине и не обанкротиться: пять финансовых советов.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться