Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Когда снятся вещие сны: сонник по дням недели

Чтобы узнать значение своих снов, нужно попытаться понять, как они зашифрованы

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:19
Когда снятся вещие сны
Когда снятся вещие сны
Фото: Pixabay

Анализ вещих снов — очень интересных процесс, который может много рассказать о ваших мыслях, чувствах и отношениях с окружающим миром. Сны преподносят нам образы того, что было, что будет и мог бы быть.

Смотрите видео: во сколько нужно ложиться спать, чтобы высыпаться

Вещий сон и предупреждает, и прогнозирует будущие. Помните о том, что таком вещем сне можно найти ответы и решение проблем, которые переносятся из повседневной жизни в королевство снов. Иногда вы можете даже пережить сообразное путешествие в будущее и узнать, что лежит за горизонтом. Смотрите наш сонник, в какие дни снятся вещие сны. 

Зачем снятся вещие сны

Если вы думаете, что вещие сны нужно только для прорицания будущего, то это не так. Вещие сны нужны и для анализа собственной жизни.

Научитесь распознавать причины снов. Для того, чтобы узнать все из своих снов, нужно различать особые вещие сны и сны, которые были вызваны внешними обстоятельствами. Например, мороз во сне просто был вызван тем, что с вас сползло одеяло.

Ищите баланс между реальностью и вещим сном. Научитесь находить различия между действительными и метафорическими снами. Ведь даже ваши вещие сны могут иметь не самое очевидное значение.

Практикуйте контроль и замену. Научитесь контролировать и изменять ход ваших снов. Это поможет обеспечить большое понимает и контролирование ситуации в реальной жизни. А если сон вещий, то изменение концовки сна, может помочь вам изменить будущие.

Читайте также
Как быстро заснуть: ТОП-5 полезных советов на ночь

Развивайте креативность. Используйте ваши вещие сны для тренировки творческих способностей и воображения. Многие творческие личности использовали мир своих снов, например, Сальвадор Дали. Увидели во сне картину? Попробуйте ее нарисовать в реальной жизни.

Почему снятся стандартные сны

Некоторые сны — общие для всех людей на планете. Например, символически сны о полетах выражают амбиции и свободу, которая возвышается над земными проблемами. А потеря зубов говорит об изменениях в вашей жизни. Это — типичный сон для периода полового созревания или менопаузы. Поэтому люди и придумали сонники для разгадки снов. 

Читайте также
Как создать идеальное место для сна: полезные советы

Когда снятся вещие сны

Помните о том, что вещие сны снятся редко и в определенные дни года и недели. Вещие сны наиболее вероятны во время Святочной недели, начиная с 7 января (Рождества) и до 19 января (Крещения). В любой церковный праздник может присниться вещий сон, но исполниться он должен до обеда этого дня. 

Когда снятся вещие сны — дни недели
Когда снятся вещие сны — дни недели
Фото: pexels.com

Вещие сны по дням недели 

  • В ночь с воскресенья на понедельник можно загадывать на сон. Ожидайте как вещих, так и "пустых" снов, которым не суждено стать реальностью.
  • С понедельника на вторник также снятся простые, а не вещие, сны.
  • Со вторника на среду – сны могут сбываться.
  • Сны со среды на четверг имеют большое значение.
  • Сны с четверга на пятницу всегда предсказывают судьбу. Пятница считается особым днем: в Страстную пятницу распяли Иисуса Христа, а раньше этот день почитался в честь богини Венеры. Сновидения сбываются в срок до трех лет.
  • С пятницы на субботу – снятся обычные сны.
  • С субботы на воскресенье – сновидение может сбыться до обеда. События, которые оно предвещает, зависят от настроения сна.

Помните о том, что информация в вещем сне может сбить вас с толку, так как она часто зашифрована. Если вы воспринимаете информацию буквально, то понимаете только половину ваших снов.

Напомним, что ранее мы писали о том, как засыпать под музыку

Также ученые выяснили, почему люди разговаривают во сне. Экспертам удалось открыть эту волнующую загадку. Кроме этого, мы писали, как быстро уснуть и хорошо выспаться: три необычных способа.

Напомним, ранее ученые выяснили, на какой стороне кровати нельзя спать. Они также объяснили, как научиться контролировать сны

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Здоровый сон способствует нормализации веса - врачи Как избавиться от храпа раз и навсегда Как управлять сном при помощи освещения: полезные советы Как выбрать идеальную позу для сна: полезные советы
психология сны вещие сны сновиденение сон
Реклама

Новости партнеров

Как очистить сковороду: 2 способа, которых вы не знали
Как очистить сковороду: 2 способа, которых вы не знали
10 принципов омолаживающего макияжа
10 принципов омолаживающего макияжа
Чего нельзя делать в день рождения: Топ-7 примет
Чего нельзя делать в день рождения: Топ-7 примет
Парализованные руки можно восстановить
Парализованные руки можно восстановить

Популярные статьи

Сегодня, 09:57Events

Поздравления с Днем бухгалтера 2019: красивые стихи, картинки и пожелания

Сегодня, 06:00Психология

Гороскоп на 16 июля: все знаки зодиака

Вчера, 19:13Шоу-бизнес

В США найдено тело известного актера и его собаки: подробности

Вчера, 17:15Шоу-бизнес

Неожиданно: Анджелина Джоли попросила Брэда Питта о помощи

Вчера, 16:49Психология

Общий гороскоп на 2019 год по знакам зодиака

Вчера, 15:54Психология

Лунное затмение 17 июля: лучшие ритуалы и обряды

Вчера, 12:31Шоу-бизнес

Катя Осадчая показала подросшего сына Ивана

Вчера, 10:22Шоу-бизнес

Тогда и сейчас: как изменились голливудские красотки за 30 лет

Вчера, 06:00Психология

Гороскоп на 15 июля: все знаки зодиака

14 июляEvents

Гороскоп на завтра для всех знаков зодиака

14 июляEvents

Когда Спасы в 2019 году: точные даты любимых летних праздников

14 июляТехно

Страх Эйнштейна: ученые увидели квантовую запутанность

14 июляТехно

Свежая прошивка от Xiaomi ломает смартфоны

14 июляТехно

"Смерть" Windows 7: люди в панике скупают компьютеры

14 июляПсихология

Гороскоп на неделю 14 июля-20 июля для всех знаков зодиака

14 июляFun

14 июля: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

Новости партнеров

Как очистить сковороду: 2 способа, которых вы не знали
Как очистить сковороду: 2 способа, которых вы не знали
Певица Лолита Милявская внезапно рассталась с молодым супругом
Певица Лолита Милявская внезапно рассталась с молодым супругом
Ромарио всегда был ловеласом. Он имел 3 жены и еще больше романов
Ромарио всегда был ловеласом. Он имел 3 жены и еще больше романов
Это опасно:8 самых страшных пляжей мира
Это опасно:8 самых страшных пляжей мира
Капсульные отели – ответ на дороговизну туризма в Израиле
Капсульные отели – ответ на дороговизну туризма в Израиле
Сувора, але ефективна 5-ти денна дієта Клаудії Шиффер
Сувора, але ефективна 5-ти денна дієта Клаудії Шиффер
Невероятно вкусный торт
Невероятно вкусный торт "Белочка"
10 фраз, які чоловіки кажуть, коли зраджують
10 фраз, які чоловіки кажуть, коли зраджують
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь