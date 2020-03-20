Когда Украина справится с коронавирусом: ответ экстрасенса и астролога

2020 год будет нелегким, ведь в космосе происходит эпохальное соединение планет

В программе "Ранок з Україною", которая выходит по будням в 6:30 на телеканале "Украина", экстрасенс и астролог предсказали, чего ждать мировой общественности и украинцам в борьбе с пандемией дальше и когда мы победим вирус из-за которого Украина с 12 марта находится на общенациональном карантине.

Из-за пандемии страны закрывают границы, ограничивают работу общественного транспорта, а некоторые даже не выпускают людей на улицы. Чтобы узнать, что будет дальше, экстрасенс Дмитрий Дульский разложил карты таро.

"Первая карта – луна. Не самая позитивная, многие страны боятся пандемии. Вторая карта – императрица. По сути, она достаточно позитивная, многие государства правильно работают в направлении борьбы с вирусом. Третья – карта болезни: все равно для многих людей эта эпидемия закончится не самым лучшим образом. Карта говорит о том, что возможны жертвы", – рассказал экстрасенс.

Все это происходит – не просто так. Астрологи уже давно предупреждали, что 2020 год будет нелегким, ведь в космосе происходит эпохальное соединение планет: Сатурн, Юпитер и Плутон целый год будут находиться в знаке Козерога.

Чем занимаются звезды на карантине – смотрите видео:

"Эта ситуация делает то, что мы сейчас видим – ограничения, невозможность выйти за рамки, решить какие-то вопросы, продвигаться дальше. Это запреты, сжимания, ограничения, – говорит астролог Людмила Халанская, но добавляет, что уже через несколько месяцев можно ожидать изменения ситуации. – Вполне возможно, что летом на этом ретроградном движении или вакцину изобретут, или просто заболевание пойдет на спад. Если мы хотим уберечься, то сейчас наша задача – очень четко выполнять все предписания, правила, законы и регламенты".

Украина начала принимать меры еще до глобального распространения эпидемии. Возможно, именно благодаря этому карты экстрасенса Дмитрия Дульского не видят большой угрозы коронавируса для нашей страны:

"Общий расклад в мире – там последняя карта болезни, но судя по раскладу на Украину – да, там есть какая-то паника, какие-то действия, возможно, даже не совсем правильные, но карт, которые отвечают за большие жертвы – такого ничего нет. На будущее для Украины это очень хороший опыт борьбы с эпидемиями, то ли будут какие-то изменения в самой системе здравоохранения, то ли какой-то план действий из этой ситуации мы выработаем наперед".

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И хотя вирус не обойдет стороной Украину, справимся мы с ним быстрее других, говорят карты.

"Если каким-то странам Европы с проблемой вируса будет тяжело справиться, то с нашей генетикой нам будет значительно легче. От трех недель до месяца ситуация изменится", – отмечает экстрасенс Дмитрий Дульский.

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Как оно будет на самом деле, увидим со временем. Но чтобы обезопасить себя и своих родных от смертельной угрозы вируса уже сейчас, стоит просто соблюдать правила гигиены и карантина.

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