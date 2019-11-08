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Комплименты мужчинам: стоит ли их говорить и как это делать правильно

Психолог Анна Литвинчук дала полезные советы

Анна Ковпак
Сегодня, 07:28
Как правильно делать комплименты мужчинам
Как правильно делать комплименты мужчинам
Фото: Pexels

Комплименты принято делать женщинам, воспевая их красоту, умения и ум. Но мужчины тоже любят слышать в свой адрес приятные слова и похвалу. Им тоже можно и даже нужно делать комплименты, говорит дипломированный психолог Анна Литвинчук и поясняет, как это делать правильно.

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При чем стоит отметить, в том, чтобы сделать комплимент мужчине нет ничего зазорного или унизительного для женщины. Они могут стать основой флирта или просто хорошего расположения к себе мужчины. Делать комплименты можно не только своим возлюбленным, но и коллегам, и друзьям. Главное, понимать, когда они уместны и как их правильно делать.

Для начала убирайте те уменьшительно-ласкательные слова, которые часто применяют к женщинам – зайка, солнышко. Для мужчин комплимент должен стоится на других параметрах.

1. Сделайте комплимент частям тела

"У тебя сильные руки", "Мне приятно, когда ты меня обнимаешь", "Ты такой сильный, я чувствую в тебе самца", "У тебя взгляд охотника, ты поедаешь меня глазами", "Обычно меня сложно смутить, но ты смущаешь", "С тобой легко общаться, мне с тобой хорошо".

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Таким образом вы показываете своему мужчине признание, что для вас проявление его внимания и объятий важны.

2. Вы можете сделать комплимент его окружению

Например: "У тебя очень теплые отношения с родными/друзьями- это редкость".

3. Вы можете сделать комплимент его качествам

Например: "Ты очень целеустремленный, ты всегда знаешь, чего хочешь", "Ты уверенный, мне это нравиться в тебе".

"Старайтесь к комплименту прибавить, что вам это нравиться! Очень важно, чтобы мужчина знал, что вам нравиться в нем или какие проявления. Экспериментируйте! Если мужчина просто ваш сотрудник, по аналогии: "Мне очень важно, что такой целеустремленный мужчина работает в моей команде" – и комплимент сделали, и смотивировали, и заочно поблагодарили", – советует психолог.

Совет: не стесняйтесь делать комплименты мужчинам, как и в ситуации с женскими комплиментами – они здорово поднимают самооценку и подбадривают.

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Источник: Сегодня
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