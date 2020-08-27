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"Конфликт в семье можно легко разрешить", – семейный траблшутер Ефим Шабшай

Сегодня, 16:42

Большинство родителей даже не могут представить себе, на какие креативные и творческие подвиги способны их дети

Конфликт между родителями и детьми неизбежен, как сама жизнь. Вопрос лишь в том, что траблшутер делает этот конфликт управляемым — для пользы семьи и рода. Об этом в интервью изданию "ФАКТЫ" рассказал Ефим Шабшай, израильский ученый, семейный траблшутер, номер один в СНГ по работе с личной эффективностью.

"В первую очередь необходимо понять причины конфликта. Потом – трезво проанализировать ситуацию в семье. Далее важно продумать и выстроить последовательность действий по исправлению ситуации и гармонизации отношений. В процессе долгого исследования и помощи многим семьям мы создали и запатентовали систему 4D", – объяснил Ефим Шабшай.

4D – это инновационные методы, которые предоставляют диагностику ситуации в семье, алгоритмы достижения цели и успешный сценарий, который гарантирует результат.

"Мы используем это в семьях с высоким интеллектуальным потенциалом, которые выстраивают свою династию, правильное взаимопонимание и взаимодействие друг с другом, общий бизнес. Мы не даем общие малоэффективные советы, которыми полон интернет, а применяем исключительно индивидуальный подход", – говорит семейный траблшутер.

Ефим Шабшай подчеркнул, что инновационная технология 4D – это комплексное решение поставленной задачи при помощи алгоритма, который авторы методики (супруги Ефим и Галина Шабшай) создают индивидуально, под конкретный заказ. Это три в одном: диагностика ситуации, стратегический анализ и планирование.

"На основе этих данных мы создаем семейный сценарий, согласовываем его с членами семьи и воплощаем до результата, сопровождая клиентов на каждом этапе. Это удобно для всех, экологично и очень эффективно. Большинство родителей даже не могут представить себе, на какие креативные и творческие подвиги способны их дети. Понятно, при моделируемых ситуациях", – отметил Ефим Шабшай.

Как ранее сообщалось, в интервью изданию "Фокус" эксперт номер один в мире по определению "Исходного кода бизнеса", а также по эннеатехнологиям и эннеатипологии, автор более 30 книг Галина Шабшай рассказала, что проблема собственников бизнеса в том, что практически все они состоят в секте трудоголиков.

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