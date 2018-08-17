Консервация овощей и фруктов: полезные советы и рекомендации
В банки можно добавлять листья черной смородины, вишни, душистый перец, хрен и чеснок
Лето – пора домашнего консервирования. Именно сейчас запасливые хозяйки закатывают баночки с вкусными солеными и маринованными овощами и грибами, вареньями и компотами, сообщает sobesednik.ru.
Домашнее консервирование – дело сложное, требующее внимания и аккуратности. Нужно ведь не просто сохранить натуральный вкус, аромат, витаминную и питательную ценность овощей и фруктов, но и сделать так, чтобы домашние заготовки не испортились и не стали опасными для здоровья.
Очень важным этапом является стерилизация банок и крышечек. Ведь если на них останутся бактерии, заготовки испортятся. Кстати, именно из-за необходимости стерилизации лучше брать банки 0,5-0,7 литра. Ведь их проще равномерно обработать по всему объему. И банки, и крышки, сначала необходимо хорошо промыть теплым раствором пищевой соды (на один литр воды – одна чайная ложка соды).
Крышки достаточно проварить несколько минут в кипящей воде прямо перед закатыванием.
Для стерилизации банок существует несколько способов:
1. На пару.
Поставьте поверх кастрюли с водой решетку или специальный ограничитель в виде крышки с дыркой по диаметру горлышка банки. Установите банку горлышком вниз, когда вода закипит, и обрабатывайте паром как минимум 15 минут. Переставьте банку на сухую и чистую, с двух сторон проглаженную утюгом ткань.
2. Кипячение.
Вам понадобится или большая кастрюля, или скороварка. Банки внутри устанавливаются вверх дном и провариваются. Скороварка удобнее и надежнее, режим в данном случае нужно выбирать "варка", банки обрабатываются 15-20 минут. Потом они точно так же выставляются на чистую ткань.
3. Микроволновка.
Налейте воду на поддон, установите банки на специальной решетке горлышком вниз и включите СВЧ на полную мощность на 3-4 минуты. После выставляем их на ткань.
4. Духовка.
Разогрейте духовку до 180 градусов и поставьте в нее промытые банки. Дайте им высохнуть в духовке.
Выбираем плоды
Чтобы домашние заготовки удались на славу, необходимо правильно отобрать овощи и фрукты.
- Выбирайте крепкие, зрелые, но не переспевшие плоды.
- Не берите плоды с любыми дефектами.
- Выбирайте небольшие плоды. Они не только лучше выглядят в банке, но и лучше пропитываются рассолом или маринадом.
- Плоды должны быть похожей формы, примерно одного размера и одной степени зрелости. Тогда они одинаково пропитаются рассолом.
- Лучше брать плоды с тонкой кожурой.
- Если вы собрались засаливать патиссоны, кабачки или баклажаны, то лучше брать молодые плоды. Потому что слишком большие не такие нежные, а кожура у них слишком толстая.
- Не стоит закатывать в одну банку разные овощи. Исключение составляют лечо, салаты, икра (то есть консервы с измельченными овощами).
- Если вы нарезаете овощи, то кусочки их должны быть одной формы и одного размера.
Любые плоды надо хорошо промыть и подвергнуть кратковременной обработке кипятком или паром. Это нужно не только для стерилизации, но и чтобы разрушились пигменты, вызывающие потемнение плодов.
Готовим маринады
- Берите только бутилированную или фильтрованную воду, без посторонних запахов.
- Вместо столового уксуса можно использовать яблочный, винный или настоянный на травах. Это поможет добиться нового вкуса знакомых блюд.
- Соль должна быть без добавок, крупного или среднего помола. В процессе консервирования можно добавить в банки листья черной смородины, вишни, душистый перец, хрен, чеснок, стебли укропа. Эти приправы не только улучшают вкус овощей, но и влияют на их качество. Например, хрен придает соленым огурчикам их неповторимый хруст. А некоторые из приправ еще и препятствуют образованию плесени или грибков.
Советы
Закатанные банки с готовыми соленьями лучше перевернуть. При этом крышка дольше остается горячей, что обеспечит дополнительную стерилизацию. Кроме того, сироп или маринад всегда немного липкие, и если есть совсем маленькие щели, они просто заклеиваются. А если банка плохо закрыта, вы сразу увидите это, так как она даст течь. Также рекомендуется укутать банки одеялом на два дня, а после остывания хранить их в сухом, прохладном и темном месте.