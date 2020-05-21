Актуально

Корм для собак Josera и Optimeal: какой лучше

Ассортимент кормов для собак настолько широк, что сложно остановить выбор на каком-то определенном

Для того, чтобы помочь владельцам собак определиться с выбором, давайте сравним два рациона: Josera Dog Ente & Kartoffel 24/14 и корм для собак Optimeal Dog Adult Grain Free Duck & Vegetables.

Выбранные для сравнения корма относятся к линейке беззерновых, похожи по составу и предназначены для взрослых собак разных пород. Оба бренда достаточно популярны, отличаются хорошим соотношением цены и качества. Изучив оставленные о кормах Josera и Optimeal отзывы, проанализировав их состав, сравнив цены предлагаем вашему вниманию результаты исследования.

Характеристика бренда Josera

Josera – немецкое семейное предприятие по производству кормов для животных. Фабрика находится в Баварии. Для собак Josera выпускает сухие корма, осуществляется деление по возрастам, породам (размеру животных), уровню активности, есть специализированные рационы для профилактики проблем со здоровьем, безглютеновые, беззерновые, гипоаллергенные.

Характеристика бренда Optimeal

Optimeal – корм украинского производства, технология швейцарская, натуральное сырье поставляется из разных стран, готовая продукция прошла тестирование европейскими экспертами. При разработке формулы кормов особое внимание уделяется добавкам для иммунной системы. Корма для собак Optimeal делятся на сухие и влажные, есть деление на базовые, специальные, беззерновые рационы, по возрастам, породам. Отдельно для представителей малых пород разработана линейка Privilege.

Состав корма Josera Dog Ente&Kartoffel 24/14

Dog Ente & Kartoffel 24/14 от Josera – беззерновой рацион для взрослых собак средних и крупных пород. В составе на 1-м месте (43%) сушеный картофель. На втором (25%) – мясная мука из утки. В первую пятерку ингредиентов входят жир домашней птицы, свекольный жом (растительные волокна для стимуляции пищеварения), картофельный белок. Неоднозначный ингредиент – мука из плодов рожкового дерева (кэроб). Как источник пищевых волокон он является полезной добавкой. Но в составе кэроба преобладают сахара (глюкоза, сахароза), которые в кормах для собак использовать не рекомендуется.

Кроме того, корм для собак Josera содержит:

пребиотик инулин из корня цикория;

жирные Омега-кислоты;

витамины, минералы.

Состав корма Optimeal Dog Adult Grain Free Duck & Vegetables

Dog Adult Grain Free Duck & Vegetables от Optimeal – беззерновой рацион для взрослых и пожилых собак любых пород. Список ингредиентов возглавляет дегидратированный протеин утки (минимум 26%). За ним перечисляются картофельный крахмал, мясо утки (12%), сушеный белок из курицы (от 11%), сушеный картофель. Также в состав входят тапиока (гипоаллергенный крахмалистый продукт), масло лосося, свекла (мякоть), другие овощи, травы, коренья, ягоды.

Наряду с витаминами, минералами, использование которых характерно для большинства кормов суперпремиум, рацион содержит комплекс Immunity Support Mix для иммунитета:

MacroGard – очищенные бета-глюканы, мощный иммуностимулятор;

Actigen – инновационный пребиотик;

SubSTAR ULTRA, природный антиоксидант из розмарина, который защищает клетки от свободных радикалов, а также предотвращает порчу корма, служит натуральным консервантом.

Корм ТМ Optimeal – отзывы:

Отзыв № 1:

Людмила: "Раньше покупали пуделю Акану, но вынуждены были отказаться из-за стоимости. Оптимил – достойная замена, самочувствие собаки отличное, аллергия не беспокоит, шерсть радует глаз. Рекомендую!"

Отзыв № 2:

Кира: "Лабрик с удовольствием уплетает корм. Очень нравится состав, никаких балластных компонентов для объема, все нужное и полезное по приемлемой цене".

Корм ТМ Josera – отзывы:

Отзыв № 1:

Татьяна: "Наш питомец с полутора месяцев привык к Йозера Кидз, а после года перевели его на корм для взрослых этой же марки. Он очень подвижный, так что выбрали рацион для активных животных. Довольна и собака, и мы".

Отзыв № 2:

Андрей: "Повезло с первого раза купить корм, который пришелся по вкусу собаке. Беру большой пакет, овчарке хватает почти на 2 месяца, получается недорого".

Корма для собак Йозера и Оптимил: отличия

Качественный и количественный состав рационов существенно различается.

Сопоставить стоимость этих продуктов сложно из-за разного объема упаковок: Optimeal Dog Adult Grain Free Duck & Vegetables представлен вариациях 650 г, 1,5 кг и 10 кг, а Josera Dog Ente & Kartoffel 24/14 – 900 г, 4,5 кг и 15 кг.

Какой же корм выбрать для собаки? Josera или Optimeal

Optimeal отзывы и Josera отзывы в основном положительные. Оба корма изготавливаются из натуральных ингредиентов без искусственных добавок и ГМО, подходят для собак с непереносимостью глютена. Однако питательная ценность корма для собак Optimeal несколько выше, состав добавок для здоровья более богатый, есть комплекс для поддержки иммунитета.

Но, конечно же, каждый принимает решение сам, какой корм покупать. Не стоит забывать, что главный критерий, на который следует ориентироваться при выборе корма для своего любимца, – состав. Ведь здоровье питомца не менее важно, чем свое собственное.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться