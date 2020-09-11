Украинка организовала фотопроект для женщин и доказала – красота бывает разной

Диана Андрунык выбрала 19 историй женщин, которые прошли через препятствия и ощущают себя красивыми

Украинский фотограф Диана Андрунык организовала фотопроект для женщин с "нестандартной" внешностью. Ее героини – женщины, имеющие физические особенности или редкие заболевания. Все они успешные в своих сферах, и отсутствие волос или пятнистая кожа не помешали им быть счастливыми.

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Они позируют, как настоящие модели, не скрывая своих особенностей. Красота может быть без длинных кос, стройных ног или шелковистой кожи, считает фотограф Диана Андрунык. Она уже три года меняет взгляды на женскую красоту.

Диана Андрунык Фотограф

Я выбрала 19 историй согласно одному критерию: женщина, прошедшая через препятствия, и несмотря на все, чувствует себя сексуальной, положительно смотрит на мир и может это пропагандировать.

Этот проект – это гимн жизни

Влюбленная в жизнь 28-летняя модель на коляске Оксана Кононец. Восемь лет назад девушка упала с высоты и повредила шейный отдел позвоночника. Травма ее изменила, впрочем, не сломала.

"Будучи в коляске, первое, что со мной случилось, – это были социальные фотопроекты различного характера. Это победа во всеукраинском конкурсе красоты для девушек на инвалидных колясках. В 2017 году я представляла Украину на мировом конкурсе красоты", – рассказывает Оксана.

Модельные подиумы, развороты в глянцевых изданиях, десятки интервью в СМИ. В фотопроекте Дианы Андрунык – Оксана, как цветок.

Пятна на теле модели Наиры Погосян – это не последствия неудачного загара, а редкая болезнь витилиго.

Наира Погосян

"Когда я встретила своего теперь уже жениха, он всегда мне говорил, что я люблю твои пятна! И всегда рассматривал их, и меня успокаивал этим. Потому что принимать – это одно, но сказать, что я прям люблю их все, и все классно, и ты такая красивая, – это другое!" – делится Наира.

Благодарна мужу за поддержку и Алена Щерба. Уже два года девушка не заплетает косы, потому что врачи диагностировали субтотальную алопецию.

Алена Щерба

"Через стадию принятия я прошла, и через депрессию, и через отрицание. Через все, что можно было. Тяжело, конечно. Но благодаря поддержке моих близких, моего мужа и такому фотопроекту, я просто поняла, что ничего страшного не произошло", – рассказывает Алена.

Девушка шутит, что теперь она похожа на Бритни Спирс с 2007-го и хорошо экономит на шампуне. А красота – она разная, неизменной должна оставаться любовь к себе.

Напомним, ранее Ольга Сумская, Ирины Билык, Монро и другие звезды снялись ню для фотопроекта "Антиэйджизм".

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