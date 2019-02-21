Кто тобой восхищается – тот тебя предаст: эксперты объяснили почему

Есть минимум три причины для этого

Почему чрезмерный восторг может обернуться предательством и злостью Фото: pexels.com

"Кто тебе льстит – обманет, кто тобою восхищается – предаст", – утверждает психолог Михаил Литвак. Но и в народе издавна есть поговорка: "Кто мягко стелет – с тем жестко спать". И это подтверждается на практике. Было ли у вас или у ваших знакомых так? Встречается человек, который буквально с порога и неумеренно сыпет в ваш адрес комплиментами и всячески высказывает восхищение? А через некоторое время внезапно "остывает", после чего следует отступничество и даже предательство.

Почему так происходит?

Лицемерие было выгодным с точки зрения корысти для человека

Внезапный приступ лести часто обеспечивает желание поскорее что-то получить от человека, понравиться ему. Как только человек удовлетворил свои потребности и получил, что хотел, маски снимаются – и больше притворяться не нужно.

Человек видел в вас образ, а не реальную личность

Очень часто так случается с влюбленными: "сам придумал, сам влюбился". А когда выясняется, что объект мечты – не небесное, а вполне земное создание со своими слабыми и сильными сторонами, а не идеальная картинка, человек разочаровывается и его страстная "любовь" сменяется ненавистью или безразличием. Кстати, это касается не только "любимых".

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История знает огромное количество случаев, когда звезду или известную личность сначала боготворят и превозносят, а спустя какое-то время эти же люди на нее же плюют и всячески очерняют. Такова человеческая природа.

Излишний восторг – признак скрытой зависти

Возможно, человек сам себе не признается, что просто вам завидует. Отсюда и чрезмерное восхищение. И в глубине души он хотел бы быть вами. А потому рано или поздно эта зависть проявит себя уже в другой форме. Чаще всего это все же приводит к озлоблению на предмет зависти и предательству.

Что же делать? Просто быть бдительными и относиться к похвале (как и к критике в свой адрес, кстати), ровно. Не обольщаться без видимых на то причин и просто наблюдать. И не доверять слепо всему, что вам говорят.

Напомним, ранее мы писали о нескольких буддийских истинах, которые сделают вашу жизнь проще.

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