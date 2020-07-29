Кто я такой: где найти ответы на самые важные вопросы о себе

Психолог рассказала о пирамиде Дилтса и правилах ее использования

Каждый человек хоть иногда задумывается о том, кто он такой, почему живет так, как живет, или почему имеет то, что имеет. Психолог Ольга Никитенко на своей странице в Facebook рассказала о пирамиде Дилтса и подсказала, где искать ответы на свои вопросы.

Роберт Дилтс – один из наиболее известных экспертов-разработчиков в нейро-лингвистическом программировании, который предложил удобную для описания вашей жизни модель в виде пирамиды.

"Особенность модели в том, что для каждого из уровней пирамиды ответ на вопрос: "Почему это так?", – лежит на один уровень выше. К примеру, нижний уровень пирамиды, уровень вашего быта, вашей повседневности, отвечает на вопрос: "Что я имею?". Это касается и ваших финансов, работы или бизнеса, дома, семьи, вашего круга общения", – пояснила Ольга.

Где найти ответы на самые важные вопросы о себе Фото: pexels

Если же вы зададитесь вопросом: "Почему я имею то, что имею?", за ответом придется обратиться на второй уровень, где находятся ваши действия. Этот уровень отвечает на вопрос: "Что я делаю?" — и очевидно, что от того, что вы делаете изо дня в день, очень сильно зависит то, что вы имеете в итоге, говорит психолог.

По ее словам, если задаться вопросом: "Почему я делаю то, что делаю?", ответ будет лежать на третьем уровне, уровне стратегии.

"Этот уровень отвечает на вопрос: "Как я выбираю?" — а уж от того, как вы принимаете решения, как делаете свой выбор, какой стратегией руководствуетесь ("стремиться к большему" или "не напрягаться", "жить сегодняшним днем" или "планировать на годы"), зависит то, как вы будете действовать в каждой конкретной ситуации", – написала Ольга и привела пример.

Например, станете ли вы, вернувшись домой с работы, читать специальную литературу, заниматься спортом — или предпочтете пить пиво перед телевизором. Или будете ли вы на работе предлагать новые проекты и брать за них ответственность — или же будете изо всех сил стараться делать только привычную и понятную работу.

"Если же спросить себя: "Почему я выбираю то, что выбираю?", – то придется подняться еще на один уровень пирамиды Дилтса, чтобы получить ответ", – поясняет Никитенко.

На четвертом этаже находятся ваши убеждения, он отвечает на вопрос "Во что я верю?". И тут уже понятно, что если вы верите, будто найти хорошую работу можно только по блату, вы не слишком будете усердствовать с учебой. А если вы убеждены, что настойчивость побеждает любые препятствия — очевидно, что если что-то не выходит, для вас будет естественно повторить попытку еще раз, пояснила эксперт.

Что такое медленная жизнь и что об этом думают психологи – смотрите видео:

Ну а если вы зададитесь вопросом: "Почему я верю в то, во что верю?", -тразобраться в этом поможет пятый уровень пирамиды, отвечающий за самосознание и самоидентификацию.

"Он отвечает на вопрос: "Кто я такой?" — а от ответа на этот вопрос во многом зависят ваши убеждения. Очевидно, что у человека, который говорит: "Я бездарь и никому не нужный неудачник", – и у человека, который говорит: "Я гений и рожден, чтобы добиться успеха", – картины мира будут совсем разные", – подытожила психолог.

Тем временем мы выяснили все про 10 шагов, чтобы полюбить себя.

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