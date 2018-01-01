Курортный роман: как его пережить и расстаться без стресса

Он может стать хорошим поводом, чтобы переосмыслить свою жизнь

Курортный роман лучше закончить еще на отдыхе. Фото: pixabay

Период отпусков уже начался, а это значит море, пляж, вкусные коктейли и легкий флирт. Иногда флирт заканчивается красивым курортным романом, который в 98 случаях из 100 – яркий запоминающийся, но недолговечный праздник.

Чтобы провести время хорошо, но без последствий в повседневной жизни по возвращению в свой город, важно для начала честно ответь себе, что для тебя значит курортный роман? Приключения с мимолетной влюбленностью без обязательств? А может быть, просто удовлетворение сексуального голода? Или надежда встретить "любовь всей жизни", как начало серьезных отношений? Психологически пережить тяжелее всего будет третий вариант. Если надеяться на перспективу связи, то вскоре после эйфории высока вероятность встретиться с депрессией. Для своего благополучия лучше воспринимай любовную историю, как "было и закончилось", без иллюзий и ожиданий, рекомендует Лиза.

Психолог советует, вернувшись, домой не пытаться искусственно продлить романтическую эпопею и не искать предмет увлечения в соцсетях, не писать ему письма и не предлагать встретиться. Подождите 2 – 4 недели и накал страстей пройдет, вы вернетесь в свой привычный ритм жизни.

Чтобы понять, почему так происходит, важно разбераться, как случается курортный роман?

Отправляясь на отдых, ты уже настроена сменить обстановку и получить заряд эмоций. Под воздействием внешних факторов – солнца, свежего воздуха, водных процедур, массажей, сбалансированной вкусной еды, приятной музыки повышаются все процессы жизнедеятельности и происходят физиологические изменения. Меняется биохимия организма, так как выбрасывается целый коктейль гормонов, влияющих на эмоциональное состояние. Например, эндорфины, схожие по действию с опиумом, снимают боль, дают радость воодушевление и веру в себя, а гормон окситоцин – вызывает привязанность и доверие к людям, которые рядом.

Органы восприятия работают на пике, поэтому чувствительность обострена. Цвета, запахи, картинки, звуки и тактильные прикосновения – все другое. Эффект новизны создает яркое впечатление от всего, что происходит вокруг и с тобой.

В воздухе витает легкая атмосфера веселья. Тебе не надо никуда спешить и трудиться, нет бытовых проблем, а есть большое количество рабочего персонала, где аниматоры развлекают, горничные убирают и т. д. Все уже оплачено либо тратиться накопленное за год. Куда же остается направить свое внимание? Только на удовольствие и взаимодействие с противоположным полом. В курортных условиях легко быть "рыцарем" и "принцессой". Как видим, целый комплекс факторов способствует развитию влюбленности.

Когда вернувшись домой объем эмоционального возбуждения переполняет, то бессознательно хочется сбросить это напряжение (даже если оно переживается как приятное) и самый естественный способ – проговорить свои чувства. То есть желание рассказывать окружающим о том, "как" и "что" было, появляется из потребности эмоционально разрядиться, допроживать свой восторг или нежность. Прожитые чувства отпускают, приходит облегчение.

Лучше всего завершать курортные отношения и их переживания еще будучи на отдыхе, взяв с собой лишь легкое послевкусие романа. Для этого непосредственно в беседе или в своем воображении скажи новоиспеченному избраннику: "Это последняя наша встреча. Спасибо тебе за прекрасные две недели сказки, за новый опыт и возможность проявить себя в неизвестном мне ранее амплуа. Я буду тебя помнить. Беру от тебя подарок в виде украшения (ракушки, магнитика, открытки) как талисман красивой истории. Отпускаю тебя! Прощай! Будь счастлив!" Мысленно представь, что закрываешь двери, разворачиваешься к мужчине спиной и уходишь вперед.

Может появиться ощущение пустоты и грусти, затем спокойствие. Освободиться от чувственного плена и навязчивых мыслей поможет и арт-терапия. Выдели время побыть в уединении. Возьми большой лист бумаги, краски или карандаши. Сфокусируйся на дыхании и на ощущениях в теле. Теперь нарисуй свое состояние "Какая я сейчас?", "Что могу?", "Что хочу?" Не думай "как правильно", доверься руке и пусть она водит, оставляя на бумаге разноцветные узоры, переходящие в образы.

Чем больше рисуешь, тем слабее будет реакция на курортные воспоминания. Получившиеся изображения станут хорошим ресурсом, местом напоминания о себе "новой". В сложные периоды жизни пересматривай свои писания и вдохновляйся, подпитывайся ими. Иногда сама мысль, осознание что "я кому-то нравлюсь" необходимо для подтверждения своей привлекательности. Через флирт и другие знаки внимания – открыл дверь, подставил стульчик, улыбнулся в ответ, мы получаем жизненно важное послание "ты не невидимка, мир тебя видит и реагирует на тебя дружелюбно". Курортный роман – это хороший повод переосмыслить свою жизнь. За что так сильно "ухватилась" рядом с другим мужчиной? Чего не хватает в обычной жизни? Как можете добавить?

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Ведь если семейная чета решила отдыхать по отдельности, скорее всего, есть сложности в отношениях. Накопились обиды, раздражение, неудовлетворенность и об этом стоит открыто говорить в паре, а не сбегать, снимая напряжение на стороне. Возможно, тебе не хватает остроты эмоций. Наша нервная система адаптируется ко всему, примерно, как шум дождя, который сначала вызывает внимание и эмоциональную реакцию, через время уходит в фон, так и отношения, которые сначала "трогают" становятся привычными и скучными. И твоя ответственность регулярно искать новизну и приносить ее в семейные отношения. Начинать можно со смены гардероба до новых сексуальных игр. Ежедневная жизнь скорее похожа на прозу, чем на романтическую поэзию. И эмоционально зрелый человек не ждет рая, а понимает свою ответственность и готов трудиться над долгосрочными отношениями.

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