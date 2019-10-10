Лариса Дюбина: Никогда не поздно начинать

"Сегодня" и "Прозорий вибiр" рассказывают впечатляющие истории женщин, которые не сдались в момент, когда судьба готовила испытания

Лариса Дюбина Фото: Facebook

Умная, красивая, любящая мать, жена, бизнес-леди, искусная хозяйка, спортивная, творческая... Мы, женщины, успешно совмещаем десятки ролей. Мы – "мультиплеер" со множеством функций. Так требует 21-й век, общество и обстоятельства.

Мы разные, но нас объединяет то, что мы социально активные, сознательные и ответственные за себя, своих детей, свое дело и свое государство. Часто нас бьет жизнь, мы остаемся один на один со своими проблемами. У каждого на это свои причины. Но мы не опускаем руки. Мы сильные, потому что мы можем все!

Сегодня.Lifestyle вместе с общественной организацией "ПРОЗОРИЙ ВИБIР" в лице ее основательницы Юлии Сергеевой в рамках проекта #свiдома рассказывают яркие и эмоциональные истории женщин, которые не испугались испытаний жизни, а мужественно их прошли и стали сильнее и сознательнее.

История Ларисы Дюбиной, которая доказывает, что женщины могут все

Лариса Дюбина Фото: Facebook

Какая ты – современная украинская женщина? Это не скромно, но: я умная и красивая, любящая мать и любимая жена, очень вкусно и творчески готовлю, креативная и нежная. И уже бабушка двух прекрасных внуков!

Я всегда была лидером. И стремилась достичь большего. С самого начала моя бизнесовая история вмещает все эти составляющие современной женщины – много ролей в одном лице. Сама себя сделала – это моя история, которая началась с нуля и выросла в успешный туристический бизнес, которому в этом году исполняется 27 лет. Я горжусь этой длинной (с 1992 года) и яркой частью моей жизни. Art&Journey travel company – моя настоящая любовь навсегда. Первое в истории украинского туризма невероятное путешествие вокруг света, непревзойденная свадьба в роскошной старинной вилле на Лазурном побережье, настоящие приключения для настоящих мужчин в Исландии, шотландская сага для смелых и очень много неординарных и креативных событий. Большое количество благодарных и любящих клиентов.

Я всегда была инноватором и никогда не боялась делать что-то такое, на что раньше никто не решался. И конечно, никто и понятия не имел, что именно я начну совсем новое дело. Считаю, что произошло все это не случайно. Я глубоко погрузилась в совершенно неизвестное для меня направление. Но сейчас я имею почти уже 10 лет успешного развития еще одного направления своей деятельности – инновации в антиэйджинге и продвижение на международных рынках бьюти-девайсов для домашнего пользования. Влюбилась в эти инновации по уши, и влюбляю в них Вселенную!

Очень важными для моего персонального развития являются социальные проекты. Уже пять лет я помогаю и принимаю участие в социально-культурном проекте "БЕЗМЕЖ", который помогает людям с инвалидностью реализовать свои творческие мечты.

Жить на полную. Вдохновлять и вдохновляться

Мое жизненное кредо – Life long learning.

Мне посчастливилось стать студенткой агентства моделей 40+. Поэтому сейчас наслаждаюсь еще одной формой жизни – фотопозированием, дефиле и модными показами. А еще совсем недавно начала писать картины. Поэтому выставка не за горами.

Ну и что говорить о том, что мне удается много лет успешно совмещать десятки ролей. Конечно, практически все наши женщины – мультизадачны. Быть одновременно мамой троих взрослых детей, любящей и любимой женой, а сейчас еще и бабушкой двух малышей – это моя гордость и ответственность. И это тоже вдохновляет. Просто не представляю себя без всех этих ролей!

А еще я очень люблю людей. Влюбляюсь в истории успешных женщин. Надеюсь, что моя история тоже повлияет на кого-то, и станет примером того, что никогда и ничего не поздно начинать.

Нет какого-то специально определенного особого возраста или времени. Надо не бояться только делать первый шаг!

Все возможно! Все обязательно получится!

обладательница премии "Жінка III тисячоліття", ТОП-500 влиятельных женщин Украины (рейтинг журнала WOMAN).

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Молодая, амбициозная ОО "Прозорий вибір" была основана в сентябре 2018 года. Основная цель – содействие реализации государственной политики и общенациональных программ, направленных на защиту прав и свобод граждан, особенно детей, женщин, социально незащищенных слоев населения, которую организация успешно реализует через социальные проекты #свідома и #свідомебатьківство.

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