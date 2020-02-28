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Эксклюзив

Лилит Саркисян: Профессия художника – это полноценный бизнес, и работает он по правилам любой другой компании

Как стать успешной художницей, не имея профильного образования – секреты Лилит Саркисян

Елизавета Даниловская
Сегодня, 09:05

"Если бы я знала, как это будет тяжело, то никогда даже не начинала бы собственный бизнес, мне бы просто не хватило смелости," – честно признается художница и предприниматель Лилит Саркисян перед интервью. Сейчас мы застали ее в разгар перемен. Несколько лет она работала бесплатно, затем открыла свое дело и, достигнув успеха, решила все поменять, пусть и ценой закрытия нескольких магазинов. Почему она решилась на это, как достигла успеха без художественного образования и почему неудачи ее мотивируют – Лилит Саркисян эксклюзивно для Сегодня.Lifestyle.

О первых soft skills

Я поступила на филологию, проучилась шесть лет и вовсе об этом не жалею. Мне помогло мое образование. Я всегда говорю, что если не знаете, куда поступать – идите на мой факультет. Филология – это общеобразовательная дисциплина, которая воспитывает в тебе soft skills – исходные навыки, позволяющие строить любую карьеру. Вещи, которым меня обучали давно в университете, настолько актуальны, что я даже стараюсь научить этому своих детей.

Смотреть видеоинтервью с Лилит Саркисян:

Успех – это только 20% творчества

Знаете, да я вообще бы никогда не подумала, что мое любимое занятие затем станет и моей основной профессией. Хотя иногда мне кажется, что лучше б рисование так и оставалось моим хобби. Многие думают, что я живу в атмосфере романтики, рисую себе, всегда в эйфории. Не без этого, конечно, но в основном моя работа ничем не отличается от вашей: мне тоже нужно соблюдать жесткие дедлайны, обладать исключительными навыками самодисциплины, следить сразу за несколькими процессами.

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В любой креативной профессии творчество занимает только 20%, все остальное – это достаточно рутинные моменты: умение коммуницировать с клиентом, вести бухгалтерию, разрабатывать стратегии развития. Профессия художника – это полноценный бизнес, и работает он по правилам любой другой компании.

Каким бы гениальным не был работник, но если он подводит команду, то с ним нужно прощаться.

Все границы – в голове

Когда я только начинала, то бесплатно рисовала иллюстрации буквально всем: друзьям, дизайнерам, компаниям... У меня же не было никакого художественного образования, и я не была уверена, что могу брать деньги за свою работу, хотя все границы у нас в голове. Много уделять времени образованию в этой сфере я не могла, потому что работала и училась, правда, другой специальности. Все поменялось, когда я поняла, что у меня уже есть полноценное портфолио и внушительное количество заказов от известных фирм. Теперь я смогу сама взяться за любой заказ.

Художница Лилит Саркисян
Художница Лилит Саркисян
Фото: Александр Рыбка, Сегодня

Сейчас у меня два направления деятельности: работа с клиентом для создания картин, росписи на стенах, иллюстрации и монобутик, где представлены только мои различные изделия и аксессуары.

Чем "грешат" люди творческих профессий

До открытия собственного дела я работала главным редактором самиздата и сама много сотрудничала с журналистами, художниками, фотографами. Знаете, в какой-то момент я поняла, что каким бы ни был гениальным работник, но если он срывает дедлайн, подводит команду, то с ним нужно прощаться. С таким отношением к работе ничего толкового не получится.

Можно ли работать без вдохновения

Есть разница между просто "художником" и "коммерческим художником". Когда мою работу ждет клиент, то я не позволяю себе просто сидеть и мечтать, когда же ко мне придут энтузиазм и желание творить. Вдохновение не появится, пока просто не начнешь работать. Дедлайн – это рамки и дисциплина, так что просто садишься и делаешь. Причем, учитывая все пожелания клиента.

Вдохновение не появится, пока просто не начнешь работать.

Я люблю сравнивать себя со швеей. К ней приходят с определенными требованиями, и когда забирают пусть даже потрясающей красоты платье, но сделанное совсем не так, как хотел клиент первоначально, – это брак. Художник может творить без оглядки на общественное мнение, работать, когда хочет и ждать мифического вдохновения. Если же ты сделал из своего хобби профессию, то будь добр, выполняй пожелания заказчика, но и старайся оставаться верным себе, своему стилю и вкусу. Мне важно, чтобы конечный результат нравился мне тоже.

Лилит Саркисян
Лилит Саркисян
Фото: Александр Рыбка, Сегодня

Вот что меня точно вдохновляет и подстегивает – это неудачи. Я сама себе часто создаю преграды и проблемы. Даже сейчас, когда я полностью меняю модель своего бизнеса, закрываю точки продаж, расстаюсь с некоторыми членами команды – это очень сложный процесс. Но мои представления о продукте за эти три года поменялись, и мне нужен новый этап. Изменения – это страшно, но хорошо. Помню, когда я рассказала об этом, одним из первых меня поздравил и поддержал Гарик Корогодский. Даже успешный бизнес через некоторый период нуждается в трансформации.

Как пережить неудачи

У меня было очень много разных неудач (улыбается). Раньше я многого не знала, не разбиралась в авторском праве, не умела сформировать цену. Помню, как несколько дней почти круглосуточно делала макет новогодних открыток для одной крупной компании. Я тогда не работала в фотошопе и любое изменение – будь это цвет или деталь – перерисовывала вручную, затем сканировала и отправляла им. В итоге они приняли чуть ли не изначальный вариант. Но мне всегда важно довести дело до победного конца, я восприняла это как вызов, как это они могут мою работу не принять? Ну, уж нет!

У меня все стало получаться, когда я избавилась от страха ошибиться.

А однажды мне сказали подписать договор о неразглашении и о полной передаче авторского права за созданные принты для бренда. Я же тогда просто не знала, что в таких случаях нужно и за работу требовать гонорар намного выше. Сейчас я не начинаю работу без заключения договора и советую всем иллюстраторам проконсультироваться с юристом, чтобы обезопасить себя.

У меня же все стало получаться, когда я избавилась от страха ошибиться и перестала думать об общественном мнении.

Клиент найдет тебя сам

Вначале карьеры я бралась за любые, даже самые абсурдные заказы, и все ради того, чтобы получить пусть даже методом проб и ошибок недостающий мне опыт. Сейчас ко мне уже есть уровень доверия, и я могу сама выбирать, с кем хочу сотрудничать. Я верю, что люди притягивают себе подобных, и мои клиенты никогда не пойдут к другому художнику. У меня есть свой узнаваемый стиль, с моими работами легко ознакомиться.

Лилит Саркисян
Лилит Саркисян
Фото: Александр Рыбка, Сегодня

Отсутствие страха очень раскрепощает, да и у меня нет цели заработать все деньги мира. Так что тем, кто уже вышел на профессиональный уровень, советую не искать клиента, он найдет тебя сам. Продолжайте совершенствоваться и пользуйтесь подходящими для вашего дела инструментами продвижения, например, теми же соцсетями.

Как работать перфекционисту

Перфекционист – это человек, который постоянно борется с несовершенством. Вот он сделал работу, и она ему уже кажется недостаточно хорошей. Здесь нужно понимать, что процесс работы над художественным объектом может быть бесконечным. Следует вовремя остановиться и принять то, что работа уже сделана.

Зачем следует принимать участие в коллаборациях

Три года назад они были ключевой составляющей моего бизнеса. Я тогда прописала в своем бизнес-плане, что четыре раза в год мы должны делать коллаборации с другими брендами. Так я смогла популяризировать свой бренд и показать свое визуальное представление о мире большему числу людей. Я верю, что общие знания и опыт помогают делать классный продукт.

Почему важно приобретать предметы искусства

Это нормально производить изделия, которые нужны не всем, а только определенной аудитории. Искусство жить хорошо заключается в том, чтобы видеть красоту там, где ее не замечают другие, пусть и с помощью небольших деталей. Можно ведь купить просто стул, а можно в необычном дизайне из нетипичных материалов.

Вне зависимости от твоего заработка, даже одна деталь может поменять жизненный настрой. Например, когда девушка одета в простую одежду, но она накрасила губы сочной красной помадой, ее настроение сразу же улучшилось, она стала чувствовать себя иначе, а когда ты меняешь отношение к себе самой, окружающие делают то же самое.

Моя миссия – привносить эстетику в ежедневный быт с помощью своих работ, не привязываясь к праздникам и поводам.

Художница Лилит Саркисян
Художница Лилит Саркисян
Фото: Александр Рыбка, Сегодня

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Источник: Сегодня
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