Ловушки перфекционизма: как перестать все усовершенствовать

Кто такой перфекционист и как победить перфекционизм

Перфекционистами называют людей, которые "борются за красоту в этом мире". Благодаря им мы восхищаемся парками и садами Великобритании и Франции, находим удовольствие, глядя на благоустройство стран Скандинавии и многое другое в искусстве и нашей жизни в целом.

Перфекционист всегда имеет идеальный образ того, как должно быть. И всеми силами будет пытаться воплотить это в жизнь. Но реально ли это? И что делать, если перфекционизм стал изрядно мешать?

Почему перфекционизм может мешать нашей счастливой жизни – давайте выясним. Свойствен ли он вам и какие сложности влечет за собой, узнайте пройдя небольшой тест от психолога Оксаны Верховод.

Оксана Верховод – действующий член Европейской ассоциации транзактного анализа (ЕАТА). В психологии 7 лет.

Психолог Оксана Верховод Фото: пресс-служба

Тест: насколько ты перфекционист

Достичь цели любой ценой

Знакома ли вам такая постановка вопроса? Когда самое важное, что у нас есть – это наша цель. Когда мы так сильно хотим чего-то достичь (например, получить повышение на работе, закончить картину, написать статью или книгу), что готовы работать над этим, игнорируя собственное самочувствие, отношения с другими, свои потребности. Процесс достижения не имеет значения, а иногда он даже очень утомительный и болезненный. Удовольствие от процесса не найти! Фоном присутствует мысль: "Когда это уже закончится?".

Ценность определяется только производительностью и эффективностью

Вам знакомо желание оценить собственный день или свою деятельность по критерию эффективности? Перфекционисту чрезвычайно важно иметь результат. И не какой-нибудь, а самый лучший!

Во внутреннем мире человека с перфекционизмом есть знак равенства между успешностью выполненной работы и его самоценностью. Разворачивается примерно такая логика: "То, что я делаю, непосредственно отражает то, насколько я способен. А уровень моих способностей определяет то, насколько я ценен как человек. Чем лучше я сделаю, тем выше будет мое ощущение самоценности".

Одна негативная деталь способна перечеркнуть все остальное

Бывало ли у вас так: все идет хорошо, вам нравится то, что вы сделали. А потом маленькая деталь кардинально меняет ваше мнение? Например, вы написали в сети какой-то экспертный пост – очень старались, приложили немало времени, вычитали хорошо. Люди начали реагировать на него: кто-то благодарить, кто-то делать репосты, а кто-то комментировать. И вдруг – среди этих комментариев приходит один очень гневный, обесценивающий и с критикой, что никакой вы не эксперт, если так думаете.

Какой будет ваша реакция? Человек-перфекционист точно готов будет перечеркнуть все те положительные комментарии и отзывы, которые были до этого.

Перфекционизм – как определить Фото: Depositphotos

Черно-белое мышление, высокая чувствительность к критике, обесценивание собственных успехов и тяжелая работа над получением результата – основные негативные последствия этого процесса.

Если вам знакомо то, что описано выше, и вы чаще всего отвечали "да" на вопросы, подумайте. Возможно, стоит поискать варианты, как сделать так, чтобы перфекционизм не приносил вам в жизнь дискомфорт. И в целом не так влиял на вас и ваше самоощущение.

Что делать, чтобы снизить уровень перфекционизма в своей жизни

Признать в себя перфекционизм. Это не болезнь, а просто ваша особенность. Время от времени напоминайте себе: "Идеал и совершенство – то, чего в реальности не достигнуть", "Можно быть достаточно хорошим, а не идеальным", "Я могу быть ценным просто так", "Я могу наслаждаться не только результатом, но и процессом". Научитесь отмечать свои маленькие шаги к цели и ценить их. Для того чтобы это было проще сделать, можно вести себя чек-лист выполненных задач, но не в формате вычеркнул из списка, а поставил "√" и похвалил себя. Определяйте критерии успешного результата, но проверяйте их на реалистичность. Делайте ошибки и отмечайте, чему вы научились благодаря им.

Перфекционизм – может стать вашим инструментом, а не врагом. Важно лишь научится его признавать, использовать сбалансированно. И быть в контакте с собой каждый раз, когда появляется желание улучшить свою роботу, себя и все вокруг.

Напомним, ранее мы рассказывали, что такое прокрастинация и как с этим бороться.

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