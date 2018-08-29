Лучше промолчать: семь фраз, которые тормозят карьеру

Если хотите двигаться по карьерной лестнице, то время от времени необходимо брать на себя дополнительные поручения

Следите за своими словами в разговоре с начальником. Фото: pixabay

Фразы со скрытым смыслом или загадками могут неправильно толковать. Это нужно учитывать, общаясь на собеседованиях, работая в новом коллективе и тем более с начальником.

Если вы наконец решились завести разговор о своем повышении или попросить зарплату побольше, или ваш испытательный срок вот-вот закончится и вам предстоит беседа с рекрутером, или вопрос о вашей эффективности завел сам руководитель, то не описывайте результаты работы с помощью неоднозначных формулировок.

Work.ua собрал список из фраз, которые лучше не использовать в важном разговоре с HR-менеджером или руководителем.

1. "Я здесь ни при чем"

Мы часто стремимся оправдать себя и, возможно, промах действительно не ваших рук дело. Но начав оправдываться и объяснять, кто напортачил, вы рискуете выглядеть в глазах начальства непрофессиональным мстительным сотрудником, который не может адекватно воспринимать критику.

Что делать? Согласитесь, пообещайте учесть замечания в будущем и избегать подобных недочетов, а потом, если будет возможность, уже обстоятельно разъясните инцидент.

2. "Да, да, да"

Даже если вы не хотите спорить с отзывами менеджера, поддакивать — тоже не лучший выход. Если вы все время поддерживаете решения начальства, то рискуете прослыть несамостоятельным сотрудником, необъективным, а то и вовсе бесполезным.

Что делать? Дайте возможность руководителю закончить его мысль, и, если вы с ней согласны, объявите об этом после короткой паузы, выдержав время на обдумывание. И, конечно, не забудьте обосновать свое согласие.

3. "Вы сказали / вы сделали ..."

Лучше не злоупотреблять выражениями, начинающимися с "вы". Постарайтесь избегать фраз из разряда "вы сказали, что меня повысят", "вы не четко сформулировали свои ожидания" и т.д. Такие высказывания можно расценить как претензию в адрес начальства.

Что делать? В беседе эффективнее сместить разговор на себя: "я понял", "я хотел бы прояснить".

4. "Но ..."

"Но" — это полемика, заведомое разжигание спора. Используя "но", вы ставить свое мнение выше других.

Что делать? Если существует необходимость возразить, используйте более мягкое и безобидное "и". Оно даст разговору продолжение и не придаст ему недружелюбный тон.

5. "На самом деле это заслуга всей команды"

Многие из нас не умеют принимать комплименты, но это необходимо, если вы хотите доказать свою значимость и ценность для компании. Важно и отдавать должное коллегам, и не забывать о собственном вкладе.

Что делать? Если руководитель хвалит вас за отличную работу, соглашайтесь, говорите: "Спасибо! Я смог достичь этого с помощью нашей команды и по-настоящему этим горжусь".

6. "Это не входит в мои служебные обязанности"

Лишняя работа редко кого из нас радует, но, если вы хотите двигаться по карьерной лестнице, то время от времени необходимо брать на себя дополнительные поручения, даже если что-то из этого не прописано в вашей должностной инструкции.

Что делать? Сделайте вид, что изначально вы не совсем поняли, что от вас требуется, но теперь, когда руководитель прояснил ситуацию, вы охотно возьметесь за это задание.

7. "Я не очень хорошо в этом разбираюсь"

Этой фразой вы даете понять, что не желаете меняться и развиваться.

Что делать? Покажите, что вы готовы брать на себя что-то новое, прикладывать усилия и выходить из зоны комфорта, чтобы справиться с новыми сложными ролями в организации.

Тем временем сайт "Сегодня" выяснил, как вернуться в компанию, где когда-то работал. Не жгите мосты – уходите мирно и поддерживайте связь с бывшими коллегами.