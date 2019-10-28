Лучше промолчать: ТОП-7 женских фраз, которые срочно нужно забыть

Психолог рассказал, как исключить конфликты в отношениях

Иногда лучше просто промолчать Фото: Pixabay

Чтобы в отношениях была гармония и понимание, важно следить за тем, что вы говорите друг другу. Женщины зачастую более эмоциональны, поэтому чаще могут бросить мужчине импульсивные фразы, которые могут его зацепить. Ранее мы также выяснили, каких ошибок не прощают разные знаки зодиака. А сейчас психолог Ярослав Самойлов советует прекрасной половине человечества исключить из своего обихода семь фраз, которые способны испортить любые отношения с мужчиной.

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В своем Instagram он написал самые популярные женские фразы, которые стоит заменить или исключить из обихода.

1. "Надо было вот так / Тебе надо..."

По словам Самойлова, так говорит в женщине "внутренняя учительница", которая всегда знает, как надо и не надо жить. Конечно ей кажется, что она просто заботливая и переживает за жизнь мужчины, но стоит понимать, что у нормальных мужчин это вызывает агрессию, поясняет психолог и добавляет, что слабым мужчинам выгодна такая женщина, так как на нее можно переложить всю ответственность.

2. "Не ну это понятно"

Когда женщина говорит такую фразу, то она обесценивает все, что сказал мужчина. Ярослав говорит, что мужчина при этом чувствует, что его мнение не ценно, тогда он считает и себя не ценным во взаимоотношениях с этой женщиной.

3. "Ладно"

Если женщина произносит эту фразу да еще и с придыханием, то мужчина воспринимает ее так, что он не оправдал ожидания женщины, поясняет Самойлов. А это не может понравиться ни одному мужчине.

4. "Я не согласна"

Этой фразой женщина может спровоцировать конфликт на ровном месте, говорит психолог. Ведь если у женщины есть свое мнение – это хорошо, но эта фраза обесценивает точку зрения вашего мужчины.

5. "Достойные мужчины так себя не ведут"

Грубая фраза, которая может очень огорчить и разозлить вашего мужчину. Ну и подумайте еще и том, что вы вместе, а значит вас все устраивало раньше или вы просто согласились на недостойного мужчину?

6. "А вот Андрей много зарабатывает, а ты на своей работе какие-то копейки только приносишь"

Зачастую подобные фразы женщины применяют, когда поведение мужчины они считают недостойным. Но все эти сравнения – это манипуляция, рассказывает Самойлов.

"Типа есть какой-то кластер достойных мужчин, и он к ним не относится с таким поведением, и это должно его мотивировать стать лучше. Попасть в категорию Лучших, чтобы заслужить благосклонность миледи", – поясняет Ярослав.

7. "Не буду тебя отвлекать"

Если мужчина не говорит женщине, что она его отвлекает от каких-то важных дел, то женщина тем самым показывает свою заниженную самооценку. А мужчины обращают внимание на уверенных в себе женщин. Возьмите себе на заметку.

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