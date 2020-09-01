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Лучшие мамы Украины получили награды национальной премии "Мама года"

За три месяца участники со всей Украины поведали около 800 трогательных и вдохновляющих историй

На днях 13 мам-победительниц национальной премии "Мама года-2020" от Линии магазинов EVA получили подарки и соответствующие награды. В этом году за звание "Мама года" соревновалось рекордное количество женщин со всей Украины – участие в премии приняли около 800 историй, что на 35% больше чем в прошлом году.

Победительницы из Киева

В 2020 году весь привычный уклад жизни страны и всего мира изменился. Пандемия коронавируса COVID-19 внесла свои коррективы, однако не смогла помешать Линии магазинов EVA найти и наградить лучших мам Украины. От традиции проведения масштабной конференции "Мама может", сложившейся за последние 2 года существования национальной премии "Мама года", пришлось отказаться из-за введения карантина. Заботясь о безопасности и здоровье победительниц, компания приняла решение поздравить мам и подарить им праздник в их родном городе или ближайшем к ним областном центре.

Для заботливых, вдохновляющих, красивых, энергичных и талантливых мам-победительниц в разных уголках Украины Линия магазинов EVA организовала настоящую сказку – день отдыха и наслаждения в лучшем SPA-комплексе, программу перевоплощения от стилистов и визажистов, профессиональную фотосессию. Насыщенный разнообразными событиями день мамы завершили в кругу семьи за праздничным ужином, где им вручили награды "Мама года" от Линии магазинов EVA и подарки от партнеров премии.

Профессиональная фотосессия Программа перевоплощения от стилистов и визажистов Отдых в SPA-комплексе 1/3

Напомним, что награждение мам-победительниц 2020 стало кульминацией шестой национальной премии "Мама года" – конкурса, призывающего украинцев делиться счастливыми историями материнства и благодарить своих мам за их заботу, безграничную любовь, вдохновение и доброту.

В этом году конкурс проходил с 27 февраля по 3 июня. За три месяца участники со всей Украины поделились около 800 трогательными и вдохновляющими историями, что на 35% больше количества историй прошлого года. Участницы соревновались в 8 номинациях: "Вдохновение", "Большое сердце", "Семейный уют", "Спорт", "Успех", "Супербабушка", "Блогер" и "Мой Дом – моя EVA". Победительниц выбирали путем онлайн-голосования на сайте https://mamaroku.eva.ua/winners/2020. Кроме того, голоса за своих фавориток отдавали звездные эксперты, среди которых были Лилия Белоусова, Ярослава Гресь, Любовь Лориашвили, Елена Мандзюк, Наталка Карпа и Анна Гришина.

"Национальная премия "Мама года" – это еще один повод сказать своей маме или бабушке о своей любви, это еще одно проявление заботы о близком человеке. Это идеальная площадка для каждой мамы похвастаться своими успехами и получить безграничную поддержку украинцев, которые отдают за нее свои голоса. С каждым годом количество вдохновляющих историй материнства растет, что говорит о том, что нам удалось создать идеальную площадку для мам, где они могут открыться, вдохновиться и просто стать счастливее, а Линия магазинов EVA в свою очередь им в этом будет способствовать", – говорит директор по маркетингу Линии магазинов EVA Анна Гришина.

Победительница из Житомира.

Победителями шестой ежегодной премии "Мама года" в каждой номинации стали

По результатам онлайн-голосования:

номинация "Вдохновение" – Людмила Кучин с историей "Мама на миллион";

номинация "Большое сердце" – Екатерина Тетерятников с историей "Екатерина – мама 18 детей";

номинация "Семейный уют" – Александра Соколова (Руденко) с историей "Меня зовут Борислав";

номинация "Успех" – Виктория Филимонова с историей "История успеха";

номинация "Спорт" – Татьяна Котляренко с историей "Это моя жизнь";

номинация "Блогер" – Ирина Пернаровская с историей "Опять мама";

номинация "Супербабушка" – Татьяна Колесник с историей "Наша бабушка Тетьяна – красавица-оптимистка";

номинация "Мой дом – моя EVA" – Людмила Конотопченко с историей самый большой фанат и лучший друг".

Победительницы из Харькова Победительницы из Ровно Победительница из Черновцов Победительница из Тернополя 1/4

По версии экспертов:

номинация "Вдохновение" – Алина Чернуха с историей "Быть улыбающейся мамой – залог счастья";

номинация "Большое сердце" – Мария Подерняя с историей "Берегиня семейного очага Супрунюков";

номинация "Семейный уют" – Ольга Скордина с историей "Олли Скородина";

номинация "Успех" – Ольга Саенко с историей "Матрешки";

номинация "Спорт" – Евгения Майорова с историей "Океан позитивной энергии и любви".

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