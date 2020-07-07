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Лучшие мужья по знаку зодиака

Сегодня, 07:12

Астрологи рассказали, как звезды влияют на людей

Звезды имеют влияние на людей больше, чем мы думаем на самом деле, утверждают астрологи. Так и при выборе мужа не стоит забывать о влиянии планет. Кто лучший муж по знаку зодиака, читайте далее в статье.

1 место — Дева

Эти мужья умные, воспитанные и хороши собой. Они отлично зарабатывают, готовят и не брезгуют уборкой в доме. Мужья этого знака зодиака являются надежными партнерами, которые не предадут вас, они будут всегда внимательными и нежными, лучшими любовниками и при этом надежными друзьями. А в жены Девы часто выбирают девушек, которые по их мнению "пропадут без них".

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2 место — Лев

Львы надежные мужья, которые будут подражать отцовским отношениям – заботливые, нежные, понимающие. Они женятся обязательно на красавицах, а потом их опекают и во всем помогают, балуют. Но это все не просто так – вам необходимо будет постоянно восхищаться Львами и восхвалять его, ведь без этого он чахнет, как цветок без воды.

Лучшие мужья по знаку зодиака
Лучшие мужья по знаку зодиака
Фото: pexels

3 место — Козерог

Мужчины-Козероги очень хороши и обладают всеми главными достоинствами: умны, честны, хороши собой, обаятельные и добрые. Поэтому, чтобы его заполучить, необходимо будет избавиться от всех конкуренток. Ну и, конечно же, необходимо будет еще хорошенько поработать над тем, чтобы он еще захотел жениться. А если вам этого уже удалось добиться, тогда вам очень повезло.

4 место — Весы

Мужья этого знака зодиака настоящие романтики, несмотря на свой возраст. Букеты цветов, подарки, сюрпризы и романтические ужины с мужьями-Весами вам обеспечены. Супружеский долг он также будет выполнять стараясь и с душой. Но и сам он при этом будет требовать внимания и помощи, а точнее ухода, ведь мыть посуду он очень не любит.

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5 место — Телец

Эти мужья очень заботливые и преданные. Они стараются все сделать для семьи, для жены и детей. Телец никогда не предаст и не изменит своей жене. Он очень спокоен и миролюбив, если его не выводить из себя. А если хорошенько разузнать его повадки, то можно смело им манипулировать. Они всегда и всем довольны, терпеливые и добрые. Главное, найти к ним подход.

Звездная привычка жениться – смотрите видео:

Ранее мы публиковали любовный гороскоп на 2020 год для всех знаков зодиака.

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Источник: Сегодня
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