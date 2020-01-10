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Лунное затмение 10 января 2020 года: как повлияет на знаки зодиака

Астрологи рекомендуют проявить самый высокий уровень осторожности вечером 10 января и утром 11 января

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:26
Когда произойдет лунное затмение в январе
Когда произойдет лунное затмение в январе
Фото: Pexels

Сегодня, 10 января в 21:21 по Киеву произойдет первое затмение в 2020 году и закроет так называемый "коридор затмений", который начался еще в 2019 году. Лунное затмение пройдет в знаке зодиака Рак. 10 января 2020 года можно назвать опасным днем в лунному календаре, ведь оно выпадает на полнолуние. Астрологи рекомендуют проявить самый высокий уровень осторожности вечером 10 января и утром 11 января.

Что такое лунный календарь и как он работает – смотрите видео:

Как повлияет лунное затмение на знаки зодиака:

Овнов, Тельцов, Весов и Водолеев ожидает сильный перепад настроения, а эмоции будут зашкаливать. При этом Овнов и Тельцов будет легко вывести из себя даже какой-то мелочью, Весы будут очень впечатлительными и ранимыми, а Водолеи на протяжении всего периода затмения будут ощущать беспричинное беспокойство. Представителям этих четырех знаков зодиака необходимо меньше обращать внимания на замечания со стороны, чтобы не заводиться и не наделать глупостей.

Львов ждут финансовые потери из-за того, что их интуиция даст сбой. Поэтому принятие важных решений и совершение крупных покупок лучше отложить на другое время.

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Ракам и Скорпионам нужно избегать конфликтов и ссор с родственниками, иначе рискуете испортить отношения, а восстановить их будет сложно. В период лунного затмения лучше притупить свой эгоизм, ведь сейчас он самый страшный враг для этих двух представителей знаков зодиака.

А вот Близнецам и Стрельцам этот период лучше всего провести в уединении, избегая новых встреч и знакомств, которые могут принести разочарования и проблемы. Поразмышляйте о своей жизни, прогуляйтесь в парке, а вечер лучше проведите дома за книжкой.

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В то же время у Дев, Козерогов и Рыб будет страдать рабочая сфера. У Дев резко снизится производительность, Козероги не смогут сосредоточиться на важных задачах, а у Рыб существенно упадет продуктивность. Чтобы избежать финансовых потерь и срывов намеченных планов, постарайтесь не принимать важных решений, действовать обдуманно и не совершать дорогих покупок.

Ранее мы сообщали про лунное затмение 10 января: какие ритуалы и обряды важно сделать.

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Источник: Сегодня
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