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Лунное затмение 17 июля 2019: как повлияет на все знаки зодиака

17 июля 2019 года произойдет лунное затмение, и это по-своему будет влиять на все знаки зодиака

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:19
Лунное затмение 17 июля 2019 - астрологический прогноз для всех знаков зодиака
Лунное затмение 17 июля 2019 - астрологический прогноз для всех знаков зодиака
Фото: Pixabay

Раньше астрологи считали лунные знамения значимыми событиями, которые предвещали период перемен и новых начинаний. А сейчас лунные затмения являются символом перемен. Обычно происходит четыре-пять затмений в год.

Смотрите видео: особенности лунного затмения


Традиционно лунное затмение рассматривалось на протяжении веков как дурное предзнаменование, потому что оно пробуждает противоречивую людскую природу. Считается, что Луна управляет домашними делами и эмоциями, поэтому сила лунного затмения будет ощущаться на более личном уровне. Также лунные затмения забирают лишние и ненужное из жизни. Лунное затмение, которое состоится 17 июля 2019 года и завершит коридор затмений, будет влиять на любой знак зодиака. Это — чудесное время для переоценки и смены приоритетов и целей. 

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Читайте астрологический прогноз для всех знаков зодиака во время лунного затмения у нас на сайте.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Как пережить лунное затмение Овнам

В период лунного затмения Овнам следует обратить внимание на сферу любви и не ожидать чуда от своей второй половинки. Не конфликтуйте в любовных отношениях.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Как пережить лунное затмение Тельцам

Тельцам нужно позаботиться о доме и не только его физическом состоянии. Создать благоприятную энергию в доме может мытье полов с солью. 

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Как пережить лунное затмение Близнецам

Близнецам нужно остерегаться соперников или соперниц. Пусть ваше сердце будет сильным в этот период. 

Рак (22 июня – 22 июля)

Как пережить лунное затмение Ракам

Включите по-максимуму мудрость. Не принимайте поспешных решений, вы можете потом о них пожалеть. 

Лев (23 июля – 21 августа)

Как пережить лунное затмение Львам

Обратите внимание на сферу финансов. Не давайте и не берите деньги в долг. 

Дева (24 августа – 22 сентября)

Как пережить лунное затмение Девам

Сейчас вы находитесь в подвешенном состоянии и не видите свое будущего. Подождите месяц после лунное затмение — появятся перспективы для развития.

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Весы (24 сентября – 23 октября)

Как пережить лунное затмение Весам

Пора экономить деньги. Звезды советуют перестать быть транжирой. 

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Как пережить лунное затмение Скорпионам 

Пришло время перемен. Колесо судьбы крутиться и несет в вашу жизнь изменения. 

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Как пережить лунное затмение Стрельцам

В вашей жизни начался период любви. Не бегите от этого чувства.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Как пережить лунное затмение Козерогам 

Из-за лунного затмения вам захочется поддаться на искушения. Но это — только иллюзия, сопротивляйтесь своим темным желаниям.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Как пережить лунное затмение Водолеям

Сейчас у вас – период кошмаров. Но не беспокойтесь, вскоре после лунного затмения он закончится.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Как пережить лунное затмение Рыбам

Лунное затмение — хорошее время, чтобы побыть наедине и подумать о своих страхах и желаниях.

Напомним, что ранее мы писали о том, что нельзя делать во время лунного затмения 17 июля 2019 года

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