Лунное затмение 17 июля 2019: как повлияет на все знаки зодиака
17 июля 2019 года произойдет лунное затмение, и это по-своему будет влиять на все знаки зодиака
Раньше астрологи считали лунные знамения значимыми событиями, которые предвещали период перемен и новых начинаний. А сейчас лунные затмения являются символом перемен. Обычно происходит четыре-пять затмений в год.
Смотрите видео: особенности лунного затмения
Традиционно лунное затмение рассматривалось на протяжении веков как дурное предзнаменование, потому что оно пробуждает противоречивую людскую природу. Считается, что Луна управляет домашними делами и эмоциями, поэтому сила лунного затмения будет ощущаться на более личном уровне. Также лунные затмения забирают лишние и ненужное из жизни. Лунное затмение, которое состоится 17 июля 2019 года и завершит коридор затмений, будет влиять на любой знак зодиака. Это — чудесное время для переоценки и смены приоритетов и целей.
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Как пережить лунное затмение Овнам
В период лунного затмения Овнам следует обратить внимание на сферу любви и не ожидать чуда от своей второй половинки. Не конфликтуйте в любовных отношениях.
Как пережить лунное затмение Тельцам
Тельцам нужно позаботиться о доме и не только его физическом состоянии. Создать благоприятную энергию в доме может мытье полов с солью.
Как пережить лунное затмение Близнецам
Близнецам нужно остерегаться соперников или соперниц. Пусть ваше сердце будет сильным в этот период.
Как пережить лунное затмение Ракам
Включите по-максимуму мудрость. Не принимайте поспешных решений, вы можете потом о них пожалеть.
Как пережить лунное затмение Львам
Обратите внимание на сферу финансов. Не давайте и не берите деньги в долг.
Как пережить лунное затмение Девам
Сейчас вы находитесь в подвешенном состоянии и не видите свое будущего. Подождите месяц после лунное затмение — появятся перспективы для развития.
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Как пережить лунное затмение Весам
Пора экономить деньги. Звезды советуют перестать быть транжирой.
Как пережить лунное затмение Скорпионам
Пришло время перемен. Колесо судьбы крутиться и несет в вашу жизнь изменения.
Как пережить лунное затмение Стрельцам
В вашей жизни начался период любви. Не бегите от этого чувства.
Как пережить лунное затмение Козерогам
Из-за лунного затмения вам захочется поддаться на искушения. Но это — только иллюзия, сопротивляйтесь своим темным желаниям.
Как пережить лунное затмение Водолеям
Сейчас у вас – период кошмаров. Но не беспокойтесь, вскоре после лунного затмения он закончится.
Как пережить лунное затмение Рыбам
Лунное затмение — хорошее время, чтобы побыть наедине и подумать о своих страхах и желаниях.
Напомним, что ранее мы писали о том, что нельзя делать во время лунного затмения 17 июля 2019 года.
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