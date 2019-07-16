Лунное затмение 17 июля 2019: что нельзя делать

Во время лунного затмения не приобретайте дорогих вещей и не давайте в долг

Лунное затмение - что нельзя делать Фото: Pixabay

В древности затмения считались дурным предзнаменованием, предрекающим беду. В наши дни они являются символом перемен. Лунное затмение, которое состоится 17 июля 2019 года — это окончание чего-то важного в вашей жизни. Это момент, когда вы резко поймете, что от чего-то нужно полностью отказаться либо что-то нужно кардинально изменить. В любом случае, те или иные ситуации уже не будут прежними.

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Лунное затмение будет особым периодом для каждого человека и затронет отношения, карьеру и семейную жизнь. С точки зрения астрологии, Луна — это наши эмоции и чувства, а также зона бессознательного — желания и страхи, которые мы имеем глубоко внутри. Во время лунного затмения именно эта часть нашей личности может выйти наружу, словно на сцену под софитами. Поэтому 17 июля важно соблюдать определенные правила, чтобы легче пережить этот сложный астрологический период.

Лунное затмение 17 июля: что нельзя делать

Не позволяйте втягивать вас в споры и конфликтные ситуации.

Постарайтесь избегать принятия алкогольных напитков. Ограничьте употребление тяжелой и жирной пищи в день лунного затмения.

Не выясняйте отношения и не расставляйте точки над "i", все равно решение будет принято исключительно на эмоциональном уровне и, возможно, вопреки здравому смыслу. Особенно из-за того, что к силе лунного затмения добавляется энергия ретроградного меркурия. Также поэтому не принимайте важных решений.

Операции и другие хирургические процедуры лучше всего перенести на более благоприятный период.

Постарайтесь не поддаваться всеобщей напряженности или даже легкой панике из-за затмения.

Старайтесь держать себя в руках.

Не приобретайте дорогих вещей, они не будут вас радовать после лунного затмения. Не берите и не давайте деньги в долг.

Лунное затмение – что нужно делать Фото: Pixabay

Что нужно делать во время лунного затмения

Начните позитивно мыслить. От ваших желаний во время затмения зависит ваше будущие, ведь во время лунного затмения закладывается будущие на следующие семь лет. Чтение молитвы и соответствующая медитация помогут настроиться на правильную волну.

Запишите свои цели. Определите ваши планы на ближайший период жизни. Запишите их в блокноте. Подведите итоги предыдущего периода и отметьте ценные жизненные уроки.

Запишите свои страхи. Запишите к каждому желанию страхи, которые возникают при мысли о его осуществлении. Обычно именно они — главные блокираторы внутренней гармонии. Проработайте свои страхи, проговорите их вслух и, если возможно, обсудите с партнером или сходите к психологу. Благодаря этим нехитрым махинациям, вы сможете не только вытащить свою внутреннюю Луну и спасти ее от внутреннего "затмения". Главное — будьте честны с собой и позвольте мыслям и стражам просто быть. Ведь что-то привело вас к их осознанию, а значит скорейшему избавлению от них.

Будьте готовы к изменениям. Лунное затмение — это период, который несет перемены. Поэтому возможны головные боли, скачки давления, особенно у чувствительных к изменению погоды людей, а также — склонность к иллюзиям и самообману. Помните о том, что внутренняя трансформация не возможна без боли, поэтому будьте готовы к этим побочным эффектам лунного затмения, но и не поддавайтесь им.

Будьте благодарны. Благодарите за все, что приходит в вашу жизнь, желайте окружающим только добра, и тогда лунное затмение пройдет с минимальными потерями. Главное — будьте честны с собой.

Напомним, что ранее мы писали о лучших ритуалах и обрядах для лунного затмения.

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