Лунное затмение 17 июля: лучшие ритуалы и обряды

Сейчас астрологи расценивают затмения як время для радикальных перемен в жизни

Ритуалы для лунного затмение 17 июля Фото: pexels.com

На протяжении многих веков астрологи считали затмение очень значимыми событиями, которые предвещали период новых начинаний. Сейчас лунное затмение является символом перемен. По мнению специалистов, Луна "управляет" домашними делами и эмоциями, поэтому эффект лунного затмения ощущается на более личном уровне. Но следует помнить о том, что он проявится не сразу, а на протяжении месяца.

Смотрите видео: "кровавое" лунное затмение

Как использовать в свою пользу лунное затмение 17 июля 2019 года, – читайте в нашей подборке ритуалов и обрядов для этого периода.

Лунное затмение 17 июля: ритуалы и обряды

Запишите на листке бумаги все, от чего вы готовы освободить свою жизнь и что хотите оставить в прошлом. Например, это могут быть плохие личности, долги, проблемы, лишний вес, неприятные вам люди. Словом, все то, что мешает развиваться и ухудшает вашу жизнь. Написав, сожгите листок в пламени свечи. А пепел развейте по ветру или смойте в раковину. Помните о правилах пожарной безопасности во время этого ритуала и то, что после ритуала нужно помочь своим желаниям воплотиться в жизнь.

Второй ритуал чем-то напоминает первый – в основе также лежит позитивная визуализация. Найдите на улице камень. "Поговорите" с ним, попросите его удалить все ненужное из вашей жизни, попросите все лишнее забрать у вас и вместить в себя. Попробуйте и передайте камню всю боль, эмоциональный негатив и тяжесть, что лежит у вас на душе и мешает. Ведь не случайно есть выражение — про камень в груди. Выкиньте его подальше.

Продолжаем тему избавлений во время лунного затмения — ведь у вас дома точно найдутся надоевшие вещи. Помните о том, что прошлому место в прошлом и з легким сердцем избавитесь от этих вещей — отдайте их на переработку или в приют для бедных. Думайте о том, как старые вещи уходят из вашего дома, так и все ненужное и отслужившее уходит из вашей.

Лунное затмение — хорошее время для избавления от вредных привычек. Во время лунного затмения скажите вслух все, что вы хотите оставить в этом дне и не брать с собой в новое будущее. Например: хочу перестать пить алкоголь, перестать быть привязанным к человеку. Все, что вас мучает, вы можете оставить и идти дальше. Но помните, что одного намеренья мало. Вселенной нужны конкретные действия после обряда.

Как пережить лунное затмение Фото: pexels.com

Непосредственно за час до затмения выпейте стакан минеральной или родниковой воды мелкими глотками, затем примите контрастный душ Мужчины начинают и заканчивают холодной водой, женщины — горячей. Такой ритуал нужен для очищения все тела во время лунного затмения.

Для того чтобы затмение оказало положительное влияние на вашу жизнь, попробуйте воспользоваться ритуалом для осуществления желаний. Начните представлять ваше новое будущие с исполненными желаниями за 10 минут до точного времени затмения и 10 минут после. Важно соединить силу воображения и силу намерения. Представляйте конкретно в деталях и в лицах ваши желания. Нужно ощутить состояние, когда это у вас уже есть. Нужно почувствовать сердцем то, что вы хотите.

Во время затмения можно провести ритуал для усиления красоты. Например, волос, подготовьте новые предметы: зеркало, расческу и полотенце. Также понадобится эфирное масло гвоздики, мяты или жасмина. Помойте голову и смотря в зеркало, расчешите колоссы с несколькими каплями эфирных масел. После этого будьте уверены в своей красоте.

Напомним, что ранее мы писали о ретроградном Меркурии в июле 2019 и о том, как пережить этот период всем знакам зодиака.

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