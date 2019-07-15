Лунное затмение 17 июля: лучшие ритуалы и обряды
Сейчас астрологи расценивают затмения як время для радикальных перемен в жизни
На протяжении многих веков астрологи считали затмение очень значимыми событиями, которые предвещали период новых начинаний. Сейчас лунное затмение является символом перемен. По мнению специалистов, Луна "управляет" домашними делами и эмоциями, поэтому эффект лунного затмения ощущается на более личном уровне. Но следует помнить о том, что он проявится не сразу, а на протяжении месяца.
Смотрите видео: "кровавое" лунное затмение
Как использовать в свою пользу лунное затмение 17 июля 2019 года, – читайте в нашей подборке ритуалов и обрядов для этого периода.
- Запишите на листке бумаги все, от чего вы готовы освободить свою жизнь и что хотите оставить в прошлом. Например, это могут быть плохие личности, долги, проблемы, лишний вес, неприятные вам люди. Словом, все то, что мешает развиваться и ухудшает вашу жизнь. Написав, сожгите листок в пламени свечи. А пепел развейте по ветру или смойте в раковину. Помните о правилах пожарной безопасности во время этого ритуала и то, что после ритуала нужно помочь своим желаниям воплотиться в жизнь.
- Второй ритуал чем-то напоминает первый – в основе также лежит позитивная визуализация. Найдите на улице камень. "Поговорите" с ним, попросите его удалить все ненужное из вашей жизни, попросите все лишнее забрать у вас и вместить в себя. Попробуйте и передайте камню всю боль, эмоциональный негатив и тяжесть, что лежит у вас на душе и мешает. Ведь не случайно есть выражение — про камень в груди. Выкиньте его подальше.
- Продолжаем тему избавлений во время лунного затмения — ведь у вас дома точно найдутся надоевшие вещи. Помните о том, что прошлому место в прошлом и з легким сердцем избавитесь от этих вещей — отдайте их на переработку или в приют для бедных. Думайте о том, как старые вещи уходят из вашего дома, так и все ненужное и отслужившее уходит из вашей.
- Лунное затмение — хорошее время для избавления от вредных привычек. Во время лунного затмения скажите вслух все, что вы хотите оставить в этом дне и не брать с собой в новое будущее. Например: хочу перестать пить алкоголь, перестать быть привязанным к человеку. Все, что вас мучает, вы можете оставить и идти дальше. Но помните, что одного намеренья мало. Вселенной нужны конкретные действия после обряда.
- Непосредственно за час до затмения выпейте стакан минеральной или родниковой воды мелкими глотками, затем примите контрастный душ Мужчины начинают и заканчивают холодной водой, женщины — горячей. Такой ритуал нужен для очищения все тела во время лунного затмения.
- Для того чтобы затмение оказало положительное влияние на вашу жизнь, попробуйте воспользоваться ритуалом для осуществления желаний. Начните представлять ваше новое будущие с исполненными желаниями за 10 минут до точного времени затмения и 10 минут после. Важно соединить силу воображения и силу намерения. Представляйте конкретно в деталях и в лицах ваши желания. Нужно ощутить состояние, когда это у вас уже есть. Нужно почувствовать сердцем то, что вы хотите.
- Во время затмения можно провести ритуал для усиления красоты. Например, волос, подготовьте новые предметы: зеркало, расческу и полотенце. Также понадобится эфирное масло гвоздики, мяты или жасмина. Помойте голову и смотря в зеркало, расчешите колоссы с несколькими каплями эфирных масел. После этого будьте уверены в своей красоте.
Напомним, что ранее мы писали о ретроградном Меркурии в июле 2019 и о том, как пережить этот период всем знакам зодиака.
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