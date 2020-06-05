Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Лунное затмение 5 июня: как влияет на психику человека

Сегодня, 13:53

Обычно влияние затмения люди начинают чувствовать еще за несколько месяцев

Сегодня, 5 июня 2020 года, произойдет лунное затмение. Украинцы могут наблюдать за этим явлением в 22 часа 13 минут. Интересно, что лунное затмения сегодня совпадет с еще одним астрономическим явлением – полнолунием. Как это отразиться на психическом состоянии человека и как правильно себя вести, читайте далее в статье.

По словам астрологов, главными тенденциями предстоящего затмения являются ограничения, принуждения, подавление и разрушение отжившего.

Лунное затмение 5 июня 2020 года
Лунное затмение 5 июня 2020 года
Фото: Pixabay

Лунное затмение 5 июня: влияние на человека

Обычно влияние затмения люди начинают чувствовать еще за несколько месяцев. В день же самого затмения может наступить пик всех переживаний и накативших эмоций.

В этот период люди могут активно вспоминать то, что с ними происходило когда-то, проигрывать в голове все ситуации, вести внутренние монологи, которые сильно забирают энергию.

Если у вас в отношениях с любимым человеком непонимание, тогда сейчас подходящее время, чтобы все выяснить. Главное – заводить разговор и принимать решение не на эмоциях, а на холодную голову.

Читайте также:
Лунное затмение и полнолуние 5 июня: что ни в коем случае нельзя делать

Астрологи говорят, что если в период затмений что-то рвется, то штопать бесполезно. Поэтому, если вы не настроены на какие-то решительные изменения в жизни, тогда лучше не стоит даже начинать – переждите.

Лунное затмение связано с агрессивным Марсом, а значит – сейчас повышается вероятность конфликтов. Старайтесь в это время контролировать свои эмоции, слова и поступки.

Лунное затмение 5 июня: что можно делать

В этот период можно и даже нужно поддерживать позитивный настрой, который поможет справиться со всем накопившимся стрессом. Для этого подойдут различные увеселительные мероприятия – развлечения и встречи с друзьями, дружественные посиделки, семейный досуг, романтические свидания.

Кроме того, зарядят положительными эмоциями и энергией занятия, которые приносят вам удовольствие, хобби.

Лунное затмение 5 июня: что нельзя делать

Откажитесь в этот период от важных встреч, переговоров и решения серьезных вопросов. Иначе можете получить непредсказуемый результат.

Откажитесь также от путешествий, поездок и длительного пребывания на улице.

Также нежелательно делать в эти дни операции, отмечать свадьбу, проводить финансовые операции и тратить деньги.

Астрологи рассказали про зодиакальную совместимость – смотрите видео:

Ранее мы писали про полнолуние 5 июня: какое влияние окажет на человека.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
Лунное затмение и полнолуние 5 июня: что ни в коем случае нельзя делать На Солнце зафиксировали разрушительной силы вспышку: фото Три знака зодиака, на которых полнолуние окажет наибольшее влияние Полнолуние 5 июня: какое влияние окажет на человека
звезды затмение астрология лунное затмение
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Яма больше не лысый, любимец Могилевской отрастил шевелюру
Яма больше не лысый, любимец Могилевской отрастил шевелюру
Как приготовить вкуснейший коблер
Как приготовить вкуснейший коблер
«Холостяк» України відзначив 40-річні: як змінився Чмерковський
«Холостяк» України відзначив 40-річні: як змінився Чмерковський
Турецкая Кардашьян порадовала фанатов очередной порцией красоты
Турецкая Кардашьян порадовала фанатов очередной порцией красоты

Популярные статьи

Сегодня, 11:36Афиша

Барбаре Брыльской – 79: лучшие роли польской актрисы

Сегодня, 11:10Food

Салаты для пикника: ТОП-5 простых рецептов

Сегодня, 10:29Шоу-бизнес

"Я всегда права": ТОП цитат Барбары Брыльской

Вчера, 22:24Travel

Достопримечательности Одессы: ТОП-5 лучших мест для посещения

Вчера, 17:39Стиль

На работу, как на праздник: что надеть в офис этим летом

Вчера, 17:07Психология

Как называется годовщина свадьбы: подробный список дат

Вчера, 16:01Шоу-бизнес

Победительница "Холостяка-10" назвала причину, почему после расставания с Максимом не снимает кольцо

Вчера, 14:46Fun

Родительские субботы 2020: календарь поминальных дней на весь год

Вчера, 13:57Food

Что приготовить на Троицу: лучшие рецепты праздничных блюд

Вчера, 10:45Афиша

От сумасшедшей до колдуньи: ТОП-5 лучших фильмов с Анджелиной Джоли

Вчера, 10:33Шоу-бизнес

ТОП-5 необычных фактов об имениннице Анджелине Джоли, о которых вы не знали

3 июняFun

Гробки 2020 в Украине: дата поминальных дней

3 июняFun

3 июня: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

3 июняШоу-бизнес

"Моя прекрасная няня": о каких секретах долгие годы молчала съемочная группа сериала

3 июняFun

Что будет, если питаться только овощами и фруктами или мясом: идентичные близнецы показали на фото

3 июняШоу-бизнес

"Ты соучастница преступления, мама": дочь Любови Успенской сделала резкое заявление

Новости партнеров

Хрустять коліна: чому це виникає та що робити
Хрустять коліна: чому це виникає та що робити
Потап прокоментував
Потап прокоментував "роман" Тіни Кароль і Дана Балана
Реальне обличчя Ротару без гриму і фотошопу
Реальне обличчя Ротару без гриму і фотошопу
Восхитительные блюда из молодой капусты: 3 лучших рецепта
Восхитительные блюда из молодой капусты: 3 лучших рецепта
В Днепре рассказали, что делать, чтобы не заразиться вирусом
В Днепре рассказали, что делать, чтобы не заразиться вирусом
Женька из
Женька из "Сватов" впервые показала подросшего сына
Анна Семенович с тройным подбородком повергла поклонников в шок
Анна Семенович с тройным подбородком повергла поклонников в шок
Женские имена, которые приносят счастье в браке
Женские имена, которые приносят счастье в браке

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять