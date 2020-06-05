Лунное затмение 5 июня: как влияет на психику человека

Обычно влияние затмения люди начинают чувствовать еще за несколько месяцев

Сегодня, 5 июня 2020 года, произойдет лунное затмение. Украинцы могут наблюдать за этим явлением в 22 часа 13 минут. Интересно, что лунное затмения сегодня совпадет с еще одним астрономическим явлением – полнолунием. Как это отразиться на психическом состоянии человека и как правильно себя вести, читайте далее в статье.

По словам астрологов, главными тенденциями предстоящего затмения являются ограничения, принуждения, подавление и разрушение отжившего.

Лунное затмение 5 июня 2020 года Фото: Pixabay

Лунное затмение 5 июня: влияние на человека

Обычно влияние затмения люди начинают чувствовать еще за несколько месяцев. В день же самого затмения может наступить пик всех переживаний и накативших эмоций.

В этот период люди могут активно вспоминать то, что с ними происходило когда-то, проигрывать в голове все ситуации, вести внутренние монологи, которые сильно забирают энергию.

Если у вас в отношениях с любимым человеком непонимание, тогда сейчас подходящее время, чтобы все выяснить. Главное – заводить разговор и принимать решение не на эмоциях, а на холодную голову.

Астрологи говорят, что если в период затмений что-то рвется, то штопать бесполезно. Поэтому, если вы не настроены на какие-то решительные изменения в жизни, тогда лучше не стоит даже начинать – переждите.

Лунное затмение связано с агрессивным Марсом, а значит – сейчас повышается вероятность конфликтов. Старайтесь в это время контролировать свои эмоции, слова и поступки.

Лунное затмение 5 июня: что можно делать

В этот период можно и даже нужно поддерживать позитивный настрой, который поможет справиться со всем накопившимся стрессом. Для этого подойдут различные увеселительные мероприятия – развлечения и встречи с друзьями, дружественные посиделки, семейный досуг, романтические свидания.

Кроме того, зарядят положительными эмоциями и энергией занятия, которые приносят вам удовольствие, хобби.

Лунное затмение 5 июня: что нельзя делать

Откажитесь в этот период от важных встреч, переговоров и решения серьезных вопросов. Иначе можете получить непредсказуемый результат.

Откажитесь также от путешествий, поездок и длительного пребывания на улице.

Также нежелательно делать в эти дни операции, отмечать свадьбу, проводить финансовые операции и тратить деньги.

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Ранее мы писали про полнолуние 5 июня: какое влияние окажет на человека.

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