Лунный календарь на февраль 2019: благоприятные дни

Узнайте по лунному календарю, когда в феврале можно загадывать желания, а когда следует подводить итоги

Названы благоприятные дни в феврале 2019 года Фото: depositphotos

Согласно лунному календарю, февраль 2019 начнется фазой убывающей Луны, которая продлится вплоть до 4 февраля. Это хороший период для завершения важных дел и подведения итогов. Влияние Луны может быть настолько большим, что его сложно недооценить. Фазы новолуния, полнолуния, а также дни первой и последней четвертей Луны считаются временем усиленного взаимодействия Солнца и Луны между собой. Астрологи отмечают, что в различные фазы Луны нужно делать абсолютно разные вещи.

Новолуние во втором месяце 2019 года произойдет 4 февраля в 23 часа 4 минуты по киевскому времени. В первые несколько дней этой фазы Луны принято мечтать, загадывать желания, строить планы. Далее этот период хорош для начинаний, анализа прошлого, извлечения уроков, прощения старых обид.

Читайте также Лунный календарь на январь 2019: благоприятные дни

В новолуние с помощью своих мыслей и поступков мы влияем на свою судьбу. Это период, когда начинается новый этап в нашей жизни. И то, как мы его проведем, отразится на нашем будущем. К примеру, если вы решили бросить курить, то лучше сделать это в новолуние или вскоре после него. Астрологи говорят, что в такие периоды люди меньше ссорятся, лучше понимают окружающих и легче переносят болезни. Также благоприятными днями для планирования можно считать 1, 4, 5, 19, 28 февраля.

Полнолуние в феврале 2019 состоится 19-го числа в 17 часов 54 минуты. Полнолуние приходится на 16-е лунные сутки, энергетика которых считается достаточно противоречивой: гармоничной, светлой и одновременно творческой и эмоциональной. Каждое полнолуние приносит с собой кардинальные изменения в жизни, выводит на первый план прошлые противостояния и даже конфликты.

Подходящими днями для активных и решительных действий, приносящих результат, являются 6, 8, 13, 16, 17, 20, 23 февраля. В этот период появляется энергия, силы, все задуманное удается исполнить. 14, 20 лунные сутки гарантируют молниеносный успех – в этот период времени можно открывать фирмы, подписывать договоры, делать вклады. Но вот планировать новые дела в эти дни не стоит.

Однако в феврале еще есть дни, когда следует проявить вдумчивость и осторожность: 7, 10, 12, 14, 18, 22, 27 февраля. В такие дни желательно не поддаваться соблазнам и провокациям, уходить от скандалов и ссор, агрессии и насилия.

Напомним, лунный календарь стрижек на январь 2019 года: когда стричь волосы.