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Лунный календарь на февраль 2019: благоприятные дни

Узнайте по лунному календарю, когда в феврале можно загадывать желания, а когда следует подводить итоги

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:48
Названы благоприятные дни в феврале 2019 года Фото: depositphotos
Названы благоприятные дни в феврале 2019 года
Фото: depositphotos

Согласно лунному календарю, февраль 2019 начнется фазой убывающей Луны, которая продлится вплоть до 4 февраля. Это хороший период для завершения важных дел и подведения итогов. Влияние Луны может быть настолько большим, что его сложно недооценить. Фазы новолуния, полнолуния, а также дни первой и последней четвертей Луны считаются временем усиленного взаимодействия Солнца и Луны между собой. Астрологи отмечают, что в различные фазы Луны нужно делать абсолютно разные вещи.

Новолуние во втором месяце 2019 года произойдет 4 февраля в 23 часа 4 минуты по киевскому времени. В первые несколько дней этой фазы Луны принято мечтать, загадывать желания, строить планы. Далее этот период хорош для начинаний, анализа прошлого, извлечения уроков, прощения старых обид.

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В новолуние с помощью своих мыслей и поступков мы влияем на свою судьбу. Это период, когда начинается новый этап в нашей жизни. И то, как мы его проведем, отразится на нашем будущем. К примеру, если вы решили бросить курить, то лучше сделать это в новолуние или вскоре после него. Астрологи говорят, что в такие периоды люди меньше ссорятся, лучше понимают окружающих и легче переносят болезни. Также благоприятными днями для планирования можно считать 1, 4, 5, 19, 28 февраля.

Полнолуние в феврале 2019 состоится 19-го числа в 17 часов 54 минуты. Полнолуние приходится на 16-е лунные сутки, энергетика которых считается достаточно противоречивой: гармоничной, светлой и одновременно творческой и эмоциональной. Каждое полнолуние приносит с собой кардинальные изменения в жизни, выводит на первый план прошлые противостояния и даже конфликты.

Подходящими днями для активных и решительных действий, приносящих результат, являются 6, 8, 13, 16, 17, 20, 23 февраля. В этот период появляется энергия, силы, все задуманное удается исполнить. 14, 20 лунные сутки гарантируют молниеносный успех – в этот период времени можно открывать фирмы, подписывать договоры, делать вклады. Но вот планировать новые дела в эти дни не стоит.

Однако в феврале еще есть дни, когда следует проявить вдумчивость и осторожность: 7, 10, 12, 14, 18, 22, 27 февраля. В такие дни желательно не поддаваться соблазнам и провокациям, уходить от скандалов и ссор, агрессии и насилия.

Напомним, лунный календарь стрижек на январь 2019 года: когда стричь волосы.

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Источник: Сегодня
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