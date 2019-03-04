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Лунный календарь на март 2019: благоприятные дни месяца

Весна 2019 началась на стареющей луне

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:54
Лунный календарь на март 2019
Лунный календарь на март 2019
Фото: Pixabay

Чтобы начатые дела проходили удачно, а задуманные планы реализовывались вовремя, обращайте внимание на фазы Луны в разные дни марта 209. По мнению астрологов, разные фазы по-разному влияют на главные сферы нашей жизни. К примеру, на стареющей Луне хорошо подводить итоги прожитого периода, а вот молодая Луна благотворно влияет на загадывание желания.

Согласно лунному календарю, март 2019 начнется фазой убывающей Луны, которая длится вплоть до 6 марта. Это подходящий период для завершения важных мероприятий и подведения итогов проделанной ранее работы. Влияние Луны в этот период сложно недооценить, оно достаточно большое. Фазы новолуния, полнолуния, а также дни первой и последней четвертей Луны считаются временем усиленного взаимодействия Солнца и Луны между собой. Астрологи отмечают, что в различные фазы Луны нужно делать абсолютно разные вещи.

Новолуние в первом весеннем месяце 2019 года произойдет 6 марта в 18 часов 5 минут по киевскому времени. В первые несколько дней этой фазы Луны принято мечтать, загадывать желания, строить планы. Далее этот период хорош для начинаний, анализа прошлого, извлечения уроков, прощения старых обид. Кстати, как раз на этот период приходится Прощеное воскресенье.

В новолуние с помощью своих мыслей и поступков мы влияем на свою судьбу. Это начало нового этапа в нашей жизни. И то, как мы его проведем, отразится на нашем будущем. К примеру, если вы решили избавиться от вредных привычек, то лучше сделать это в новолуние или вскоре после него. Астрологи говорят, что в такие периоды люди меньше ссорятся, лучше понимают окружающих и легче переносят болезни.

Полнолуние в марте 2019 состоится 21-го числа в 3 часа 43 минуты. Полнолуние приходится на 16-е лунные сутки, энергетика которых считается достаточно противоречивой: гармоничной, светлой и одновременно творческой и эмоциональной. Каждое полнолуние приносит с собой кардинальные изменения в жизни, выводит на первый план прошлые противостояния и даже конфликты. В этот период появляется энергия, силы, и если направить их в нужное русло, все задуманное удастся исполнить.

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