Лунный календарь огородника и садовода в октябре 2019: благоприятные дни

Узнайте благоприятные дни, когда и как следует заниматься растениями в октябре 2019 года по лунному календарю

Лунный календарь огородника и садовода в октябре 2019: благоприятные дни Фото: pexels.com

Подробный лунный посевной календарь садовода и огородника на октябрь 2019 года подскажет вам фазы Луны, дни новолуния и полнолуния, влияние знаков зодиака и основные рекомендации, когда и как правильно ухаживать за садовыми и комнатными растениями.

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Лунный календарь огородника и садовода в октябре 2019

1 октября – 3-4-й лунный день. Луна в знаке Скорпион. Лунный календарь рекомендует начать внесение удобрений, уничтожение вредителей, рыхление почвы. Хорошее время для консервирования фруктов и овощей.

2 октября – 4-5-й лунный день. Луна в знаке Стрелец. Рекомендуется сбор овощей, фруктов, ягод и семян, срезание цветов.

3 октября – 5-6-й лунный день. Луна в знаке Стрелец. Прекрасная пора для сушки овощей и грибов.

4 октября – 6-7-й лунный день. Луна в знаке Стрелец. Посаженные в этот день домашние цветы быстрее расцветают.

5 октября – 7-8-й лунный день. Луна в знаке Козерог. Лунный календарь говорит о том, что рекомендуется посадка и пересадка деревьев и кустарников, особенно грушевых и сливовых деревьев, крыжовника, смородины.

6 октября – 8-9-й лунный день. Луна в знаке Водолей. Рекомендуется рыхление, внесение удобрений, прививка деревьев, покос.

7 октября – 9-10-й лунный день. Луна в знаке Козерог. Не рекомендуются посевы и пересадки.

8 октября – 10-11-й лунный день. Луна в знаке Козерог. Согласно лунному календарю рекомендуется посадка и пересадка грушевых и сливовых деревьев, крыжовника, смородины.

9 октября – 11-12-й лунный день. Луна в знаке Водолей. В этот лунный день из срезанных цветов хорошо составлять букеты.

10 октября – 12-13-й лунный день. Луна в знаке Рыбы. Рекомендуется заготавливать семена, срезать цветы в букеты. Заготовка варений и солений.

11 октября – 13-14-й лунный день. Луна в знаке Рыбы. Отличное время для культивации и внесения удобрений.

12 октября – 14-15-й лунный день. Луна в знаке Рыбы. В этот период хорошо заготавливать семена, а также срезать цветы в букеты.

13 октября – 15-16-й лунный день. Луна в знаке Овен. Астрологи советуют посевом зелени для выращивания в доме или в зимней теплице. Рекомендуется борьба с вредителями растений.

14 октября – 16-17-й лунный день. Луна в знаке Овен. Нехороший период, не рекомендуются посевы и посадки.

15 октября – 17-18-й лунный день. Луна в знаке Телец. Благоприятный день для работ в саду, рекомендуется посадка озимого чеснока, лука, подстригание деревьев и кустарников.

Лунный календарь садовода и огородника Фото: pexels.com

16 октября – 18-19-й лунный день. Луна в знаке Телец. Нейтральный день — фрукты, ягоды и овощи, снятые в это время, а также грибы пригодны для создания зимних запасов.

17 октября – 19-20-й лунный день. Луна в знаке Телец. Не рекомендуется посадка и пересадка травянистых культур. Эффективны удаление лишних побегов, покос, прополка, культивация, мульчирование.

18 октября – 20-21-й лунный день. Луна в знаке Близнецы. Сбор лекарственных трав, корнеплодов, фруктов и ягод

19 октября – 21-22-й лунный день. Луна в знаке Близнецы. Рекомендуется заготовка зелени и лекарственных трав, которые требует особо эффективной сушки.

20 октября – 22-23-й лунный день. Луна в знаке Рак. В эти дни собирают все, что не подлежит длительному хранению.

21 октября – 23-24-й лунный день. Луна в знаке Рак. Подходящий момент для подготовки грядок к посадкам, мульчирования, для борьбы с вредителями, для обрезки деревьев, для сбора семян подсолнечника, заготовки лекарственных трав.

22 октября – 24-25-й лунный день. Луна в знаке Лев. Рекомендуется сбор и сушка фруктов и корнеплодов, особенно уборка картофеля.

23 октября – 25-й лунный день. Луна в знаке Лев. Подходящий момент для подготовки грядок к посадкам, мульчирования, для борьбы с вредителями, для обрезки деревьев, для сбора семян подсолнечника, заготовки лекарственных трав

24 октября – 25-26-й лунный день. Луна в знаке Лев. Рекомендуется сбор и сушка фруктов и корнеплодов, особенно уборка картофеля.

25 октября – 26-27-й лунный день. Луна в знаке Дева. Хороший день для сбора семян подсолнечника, заготовки лекарственных трав.

26 октября – 28-28-й лунный день. Луна в знаке Весы. Рекомендуется наведение порядка на участке

27 октября – 28-29-й лунный день. Луна в знаке Весы. В этот лунный день Не рекомендуется посев и пересадка.

28 октября – 29-1-2-й лунный день. Луна в знаке Скорпион. Неблагоприятный день. Не рекомендуются посевы и посадки

29 октября – 2-3-й лунный день. Луна в знаке Скорпион. Согласно лунному календарю — Не рекомендуется размножать растения корнями, собирать травы и сажать деревья.

30 октября – 3-4-й лунный день. Луна в знаке Стрелец. Прекрасная пора для сушки овощей и грибов.

31 октября – 4-5-й лунный день. Луна в знаке Стрелец. Посаженные в этот день домашние цветы быстрее расцветают

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