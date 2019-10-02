Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Лунный календарь огородника и садовода в октябре 2019: благоприятные дни

Узнайте благоприятные дни, когда и как следует заниматься растениями в октябре 2019 года по лунному календарю

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:14
Лунный календарь огородника и садовода в октябре 2019: благоприятные дни
Лунный календарь огородника и садовода в октябре 2019: благоприятные дни
Фото: pexels.com

Подробный лунный посевной календарь садовода и огородника на октябрь 2019 года подскажет вам фазы Луны, дни новолуния и полнолуния, влияние знаков зодиака и основные рекомендации, когда и как правильно ухаживать за садовыми и комнатными растениями.

Смотрите видео о звездных астрологах:

Лунный календарь огородника и садовода в октябре 2019

1 октября – 3-4-й лунный день. Луна в знаке Скорпион. Лунный календарь рекомендует начать внесение удобрений, уничтожение вредителей, рыхление почвы. Хорошее время для консервирования фруктов и овощей.

2 октября – 4-5-й лунный день. Луна в знаке Стрелец. Рекомендуется сбор овощей, фруктов, ягод и семян, срезание цветов.

3 октября – 5-6-й лунный день. Луна в знаке Стрелец. Прекрасная пора для сушки овощей и грибов.

4 октября – 6-7-й лунный день. Луна в знаке Стрелец. Посаженные в этот день домашние цветы быстрее расцветают.

5 октября – 7-8-й лунный день. Луна в знаке Козерог. Лунный календарь говорит о том, что рекомендуется посадка и пересадка деревьев и кустарников, особенно грушевых и сливовых деревьев, крыжовника, смородины.

6 октября – 8-9-й лунный день. Луна в знаке Водолей. Рекомендуется рыхление, внесение удобрений, прививка деревьев, покос.

7 октября – 9-10-й лунный день. Луна в знаке Козерог. Не рекомендуются посевы и пересадки.

8 октября – 10-11-й лунный день. Луна в знаке Козерог. Согласно лунному календарю рекомендуется посадка и пересадка грушевых и сливовых деревьев, крыжовника, смородины.

9 октября – 11-12-й лунный день. Луна в знаке Водолей. В этот лунный день из срезанных цветов хорошо составлять букеты.

10 октября – 12-13-й лунный день. Луна в знаке Рыбы. Рекомендуется заготавливать семена, срезать цветы в букеты. Заготовка варений и солений.

11 октября – 13-14-й лунный день. Луна в знаке Рыбы. Отличное время для культивации и внесения удобрений.

12 октября – 14-15-й лунный день. Луна в знаке Рыбы. В этот период хорошо заготавливать семена, а также срезать цветы в букеты.

13 октября – 15-16-й лунный день. Луна в знаке Овен. Астрологи советуют посевом зелени для выращивания в доме или в зимней теплице. Рекомендуется борьба с вредителями растений.

14 октября – 16-17-й лунный день. Луна в знаке Овен. Нехороший период, не рекомендуются посевы и посадки.

15 октября – 17-18-й лунный день. Луна в знаке Телец. Благоприятный день для работ в саду, рекомендуется посадка озимого чеснока, лука, подстригание деревьев и кустарников.

Лунный календарь садовода и огородника
Лунный календарь садовода и огородника
Фото: pexels.com

16 октября – 18-19-й лунный день. Луна в знаке Телец. Нейтральный день — фрукты, ягоды и овощи, снятые в это время, а также грибы пригодны для создания зимних запасов.

17 октября – 19-20-й лунный день. Луна в знаке Телец. Не рекомендуется посадка и пересадка травянистых культур. Эффективны удаление лишних побегов, покос, прополка, культивация, мульчирование.

18 октября – 20-21-й лунный день. Луна в знаке Близнецы. Сбор лекарственных трав, корнеплодов, фруктов и ягод

19 октября – 21-22-й лунный день. Луна в знаке Близнецы. Рекомендуется заготовка зелени и лекарственных трав, которые требует особо эффективной сушки.

20 октября – 22-23-й лунный день. Луна в знаке Рак. В эти дни собирают все, что не подлежит длительному хранению.

21 октября – 23-24-й лунный день. Луна в знаке Рак. Подходящий момент для подготовки грядок к посадкам, мульчирования, для борьбы с вредителями, для обрезки деревьев, для сбора семян подсолнечника, заготовки лекарственных трав.

22 октября – 24-25-й лунный день. Луна в знаке Лев. Рекомендуется сбор и сушка фруктов и корнеплодов, особенно уборка картофеля.

23 октября – 25-й лунный день. Луна в знаке Лев. Подходящий момент для подготовки грядок к посадкам, мульчирования, для борьбы с вредителями, для обрезки деревьев, для сбора семян подсолнечника, заготовки лекарственных трав

24 октября – 25-26-й лунный день. Луна в знаке Лев. Рекомендуется сбор и сушка фруктов и корнеплодов, особенно уборка картофеля.

25 октября – 26-27-й лунный день. Луна в знаке Дева. Хороший день для сбора семян подсолнечника, заготовки лекарственных трав.

26 октября – 28-28-й лунный день. Луна в знаке Весы. Рекомендуется наведение порядка на участке

27 октября – 28-29-й лунный день. Луна в знаке Весы. В этот лунный день Не рекомендуется посев и пересадка.

28 октября – 29-1-2-й лунный день. Луна в знаке Скорпион. Неблагоприятный день. Не рекомендуются посевы и посадки

29 октября – 2-3-й лунный день. Луна в знаке Скорпион. Согласно лунному календарю — Не рекомендуется размножать растения корнями, собирать травы и сажать деревья.

30 октября – 3-4-й лунный день. Луна в знаке Стрелец. Прекрасная пора для сушки овощей и грибов.

31 октября – 4-5-й лунный день. Луна в знаке Стрелец. Посаженные в этот день домашние цветы быстрее расцветают

Напомним, что ранее мы писали о лунном календаре окрашивания волос на октябрь 2019 года.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

сад Луна огород лунный календарь полезные советы
Реклама

Новости партнеров

Как выбрать оливковое масло: 5 простых советов
Как выбрать оливковое масло: 5 простых советов
Самое приятное горькое лекарство от инфаркта и инсульта
Самое приятное горькое лекарство от инфаркта и инсульта
Ученые назвали смертельную опасность веганства
Ученые назвали смертельную опасность веганства
Как реагируют на стресс носители разных групп крови
Как реагируют на стресс носители разных групп крови

Популярные статьи

Сегодня, 09:42Fun

Похудевшая на 73 кг женщина раскрыла главное правило сброса веса

Сегодня, 05:00Психология

Гороскоп на 2 октября: все знаки зодиака

Сегодня, 04:58Fun

Показали фото девушки с "самыми красивыми ягодицами"

Вчера, 17:02Шоу-бизнес

Скандал вокруг фото Заворотнюк: экс-сотруднице клиники грозит наказание

Вчера, 13:36Fun

1 октября: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

Вчера, 12:11Шоу-бизнес

Состояние Анастасии Заворотнюк ухудшилось: почему все так считают

Вчера, 11:44Fun

Том Круз в киевском метро: забавная реакция пользователей сети

Вчера, 09:14Fun

Мужчина 17 лет прятался от полиции в горах: его нашли благодаря мусору

Вчера, 08:48Шоу-бизнес

"Моя прекрасная няня": как сейчас выглядят главные герои сериала

Вчера, 05:53Fun

На фото впервые показали "корабль-призрак" из прошлого века

30 сентябряШоу-бизнес

Ирина Билык показала, как выглядит ее мама

30 сентябряFun

30 сентября: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

30 сентябряFood

Как правильно варить булгур на плите

30 сентябряШоу-бизнес

Сергей Лазарев впервые показал дочь от суррогатной матери: фото

30 сентябряEvents

Вера, Надежда, Любовь и София: лучшие поздравления и открытки с днем ангела

30 сентябряFun

Невеста бросила жениха и вышла замуж за свадебного музыканта

Новости партнеров

Новая девушка экс-игрока Шахтера Дугласа Косты. Фото
Новая девушка экс-игрока Шахтера Дугласа Косты. Фото
Знаки Зодиака которым сказочно повезет разбогатеть осенью 2019
Знаки Зодиака которым сказочно повезет разбогатеть осенью 2019
Кекс «Зебра» на сметане для вкусного чаепития
Кекс «Зебра» на сметане для вкусного чаепития
Тыквенный пирог с крем-сыром от Эктора Хименес-Браво (рецепт)
Тыквенный пирог с крем-сыром от Эктора Хименес-Браво (рецепт)
Сахарная депиляция: когда не надо делать шугаринг
Сахарная депиляция: когда не надо делать шугаринг
Корица: полезные свойства и для чего она нужна
Корица: полезные свойства и для чего она нужна
Что нужно знать, если вам назначили антидепрессанты
Что нужно знать, если вам назначили антидепрессанты
Чарівна подруга захисника Зорі Євгена Чеберка. Фото
Чарівна подруга захисника Зорі Євгена Чеберка. Фото