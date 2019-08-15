Лунный календарь огородника и садовода в сентябре 2019: благоприятные дни

Узнайте благоприятные дни, когда и как следует заниматься растениями в сентябре 2019 года по лунному календарю

Лунный календарь огородника и садовода в сентябре Фото: pexels.com

Подробный лунный посевной календарь садовода и огородника на сентябрь 2019 года подскажет вам фазы Луны, дни новолуния и полнолуния, влияние знаков зодиака и основные рекомендации, когда и как правильно ухаживать за садовыми и комнатными растениями.

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Лунный календарь огородника и садовода в сентябре 2019

1 сентября – 2-3-й лунный день. Луна в знаке Весы. Лунный календарь рекомендует начать закладку семян на хранение. Можно заняться посадкой фруктовых деревьев. Благоприятное время для срезания цветов и ухода за комнатными растениями.

2 сентября – 3-4-й лунный день. Луна в знаке Весы. Рекомендуется закладка клубней на хранение. Также рекомендуется посадка косточковых фруктовых деревьев. Прекрасная пора создания орнаментов на газонах.

3 сентября – 4-5-й лунный день. Луна в знаке Скорпион. Нейтральный период для окрашивания прически. Согласно лунному календарю не рекомендуется размножать растения корнями. Но эффективны внесение удобрений и уничтожение вредителей.

4 сентября – 5-6-й лунный день. Луна в знаке Скорпион. Не рекомендуется размножать собирать травы, и сажать деревья. Эффективны будут уничтожение вредителей и рыхление почвы. Благоприятное время для консервирования фруктов и овощей

5 сентября – 6-7-й лунный день. Луна в знаке Стрелец. Лунный календарь говорит о том, что рекомендуется сбор овощей, фруктов, ягод и семян, срезание цветов. Благоприятная пора для сушки овощей и грибов.

6 сентября – 7-8-й лунный день. Луна в знаке Стрелец. Если вы посадите в этот день, то цветы быстрее расцветут.

7 сентября – 8-9-й лунный день. Луна в знаке Козерог. Рекомендуется посадка и пересадка деревьев и кустарников.

8 сентября – 9-10-й лунный день. Луна в знаке Козерог. Согласно лунному календарю рекомендуется посадка и пересадка грушевых и сливовых деревьев, крыжовника, смородины.

9 сентября – 10-11-й лунный день. Луна в знаке Козерог. В этот лунный день из срезанных цветов хорошо составлять букеты.

10 сентября – 11-12-й лунный день. Луна в знаке Водолей. Рекомендуется рыхление, внесение удобрений, прививка деревьев, покос

11 сентября – 12-13-й лунный день. Луна в знаке Водолей. В этом лунный день не рекомендуются посевы и пересадки.

12 сентября – 13-14-й лунный день. Луна в знаке Рыбы. В этот период хорошо заготавливать семена, а также срезать цветы в букеты.

13 сентября – 14-15-й лунный день. Луна в знаке Рыбы. Астрологи советуют заняться культивацией и внесением удобрений

14 сентября – 15-16-й лунный день. Луна в знаке Рыбы. Нехороший период, не рекомендуются посевы и посадки.

15 сентября – 16-17-й лунный день. Луна в знаке Овен. Неблагоприятный день для работ в саду, но рекомендуется уничтожение вредителей и прополка.

Лунный календарь садовода и огородника на август 2019 – благоприятные дни Фото: pexels.com

16 сентября – 17-18-й лунный день. Луна в знаке Овен. Нейтральный день — займитесь сбором урожая корнеплодов, фруктов, ягод.

17 сентября – 18-19-й лунный день. Луна в знаке Овен. Очень рекомендуется посадка озимого чеснока, лука.

18 сентября – 19-20-й лунный день. Луна в знаке Телец. В этот день подстригите деревья и кустарники.

19 сентября – 20-21-й лунный день. Луна в знаке Телец. Позаботьтесь о фруктах, ягодах, овощах и грибах для зимних запасов.

20 сентября – 21-22-й лунный день. Луна в знаке Близнецы. В этот день не рекомендуется посадка трав.

21 сентября – 22-23-й лунный день. Луна в знаке Близнецы. В этот лунный день эффективными будут удаление лишних побегов

22 сентября – 23-24-й лунный день. Луна в знаке Рак. Сегодня рекомендуется заготовка зелени и лекарственных трав

23 сентября – 24-25-й лунный день.Луна в знаке Рак. Совершенно подходящий день В эти дни лучше заняться собором всего, что не подлежит длительному хранению.

24 сентября – 25-й лунный день. Луна в знаке Лев. Рекомендуется сбор и сушка фруктов и корнеплодов, особенно уборка картофеля.

25 сентября – 25-26-й лунный день. Луна в знаке Лев. Хороший день для сбора семян подсолнечника, заготовки лекарственных трав

26 сентября – 26-27-й лунный день. Луна в знаке Дева. Очень не рекомендуется посев и пересадка.

27 сентября – 27-28-й лунный день. Луна в знаке Дева. В этот лунный день рекомендуется рыхление, культивация, окучивание, мульчирование деревьев

28 сентября – 28, 29-1-й лунный день. Луна в знаке Весы. Неблагоприятный день. Не рекомендуются посевы и посадки

29 сентября – 1-2-й лунный день. Луна в знаке Весы. Согласно лунному календарю — прекрасная пора для срезания цветов, создания газонных орнаментов, ухода за комнатными растениями

30 сентября – 2-3-й лунный день. Луна в знаке Скорпион. Хорошее время для консервирования фруктов и овощей.

Напомним, что ранее мы писали о лунном календаре окрашивания волос на сентябрь 2019 года.

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